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08:51 (мск), источник: ТАСС

Шайба Тарасенко не спасла «Сент-Луис» от поражения в матче НХЛ с «Айлендерс»

ТАСС, 14 октября. Действующий обладатель Кубка Стэнли «Сент-Луис» в овертайме уступил «Нью-Йорк Айлендерс» со счетом 2:3 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: AP 2019

В составе «Айлендерс» шайбы забросили Брок Нельсон (55-я минута), Мэтью Барзал (60) и Девон Тэйвз (62). У «Сент-Луиса» отличились Брэйден Шенн (7) и Владимир Тарасенко (46), для которого заброшенная шайба стала первой в текущем сезоне. Ранее он установил личный антирекорд, не сумев отметиться в первых пяти встречах сезона. Всего в активе 27-летнего российского форварда теперь 5 (1 шайба + 4 передачи) очков в шести матчах.

Нападающий «Сент-Луиса» Иван Барбашев провел на площадке 13 минут 54 секунды, отметившись двумя хитами, заблокировав при этом три броска. Голкипер «Айлендерс» Семен Варламов остался в запасе.

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«Сент-Луис» потерпел третье поражение в сезоне и занимает пятое место в Западной конференции, набрав восемь очков после шести матчей. «Айлендерс» занимают девятую строчку на Востоке, имея в активе шесть очков после шести встреч. В следующем матче «Сент-Луис» сыграет на домашней площадке против «Ванкувера», «Айлендерс» на выезде встретятся с «Виннипегом». Обе встречи пройдут 18 октября.

В другом матче игрового дня «Миннесота» на выезде обыграла «Оттаву» со счетом 2:0.

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