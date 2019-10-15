Задоров помог «Колорадо» победить «Вашингтон» в матче НХЛ. Овечкин набрал два очка

В составе победителей голами отметились Эрик Джонсон (4-я минута), Никита Задоров (7), Назим Кадри (8), Микко Рантанен (10), Мэттью Нието (45) и Натан Маккиннон (60). Задоров провел на площадке почти 14 минут, отметился двумя заблокированными бросками. Шайба стала для россиянина первой в текущем сезоне, ранее он один раз отдавал результативную передачу. Форвард команды хозяев Валерий Ничушкин в середине первого периода подрался с защитником гостей Тайлером Люингтоном и получил пятиминутный штраф.

У проигравших отличились Ларс Эллер (27), Ти Джей Оши (36) и Александр Овечкин (58). Шайба стала для капитана столичного клуба пятой в сезоне. Также Овечкин отметился результативной передачей в эпизоде с голом Эллера, теперь на его счету 7 (5 голов + 2 передачи) очков в регулярном чемпионате. Российский нападающий Евгений Кузнецов дважды ассистировал партнерам в этой встрече, защитник Дмитрий Орлов — один раз, голкипер Илья Самсонов вышел на площадку на восьмой минуте первого периода и совершил 19 сейвов до конца игры.

<iframe src='https://www.nhl.com/video/embed/recap-col-6-wsh-3/t-277753022/c-69647403?autostart=false' width='540' height='360'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Лучшим игроком матча стал Кадри (1+2). Второй звездой был признан Рантанен (1+2), третьей — Овечкин (1+1).

«Колорадо» занимает первое место в Западной конференции, набрав 10 очков в пяти матчах. «Вашингтон» идет пятым на Востоке, имея в активе восемь баллов в семи встречах. Следующий матч «Колорадо» проведет в гостях против «Питтсбурга», «Вашингтон» дома примет «Торонто». Обе встречи состоятся 17 октября.

В другом матче дня «Баффало» дома победил «Даллас» со счетом 4:0. Российский форвард гостей Александр Радулов нанес два броска по воротам, один заблокировал и сделал два силовых приема. Результативными действиями нападающий не отметился.