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10:46 (мск), источник: ТАСС

«Чикаго» победил «Эдмонтон» в матче НХЛ

ТАСС, 15 октября. «Чикаго» дома одержал победу над «Эдмонтоном» во встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Матч завершился со счетом 3:1.

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Источник: AP 2019

В составе победителей шайбы забросили Патрик Кейн (25-я минута), Александр Нюландер (47) и Брэндон Саад (60). У проигравших отличился лучший снайпер НХЛ текущего сезона Джеймс Нил, на счету которого теперь восемь голов.

Лучшим игроком матча стал голкипер «Чикаго» Кори Кроуфорд. На его счету 27 отраженных бросков по воротам. Второй звездой встречи был признан Кейн (1+0), третьей — вратарь «Эдмонтона» Майк Смит (32 сейва).

Во время загрузки произошла ошибка.

«Эдмонтон» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 10 очков в шести играх. «Чикаго» идет 13-м, имея в активе три балла после четырех матчей. В следующей встрече «Эдмонтон» сыграет дома с «Филадельфией» 17 октября. «Чикаго» 19 октября примет «Коламбус».

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Чикаго Блэкхокс
3:1
0:0, 1:0, 2:1
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей, НХЛ, Неделя 315.10.2019, 03:30 (МСК UTC+3)United Center
Главные тренеры
Джереми КоллитонДэйв Типпетт
Вратари
Кори КроуфордМайк Смит(Майк Смит, Майк Смит)
1-й период
14:11Доминик Кубалик
16:52Эндрю Шоу
2-й период
24:11Патрик Кейн(Дилан Стром)
25:12Джухар Хайра
31:05Итан Бир
3-й период
46:20Александр Нюландер(Райан Карпентер)
46:32Джухар Хайра
54:23Кэлвин Де Хаан
54:23Дарнелл Нерс
56:58Доминик Кубалик
57:49Джеймс Нил(Райан Ньюджент-Хопкинс, Леон Драйзайтль)
59:27Брэндон Саад(Давид Кемпф, Джонатан Тэйвз)
Лучшие игроки матча
Кори Кроуфорд (Чикаго Блэкхокс), Патрик Кейн (Чикаго Блэкхокс), Майк Смит (Эдмонтон Ойлерз)
Статистика
8Штрафное время8
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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