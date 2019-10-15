«Чикаго» победил «Эдмонтон» в матче НХЛ

Источник: AP 2019

В составе победителей шайбы забросили Патрик Кейн (25-я минута), Александр Нюландер (47) и Брэндон Саад (60). У проигравших отличился лучший снайпер НХЛ текущего сезона Джеймс Нил, на счету которого теперь восемь голов.

Лучшим игроком матча стал голкипер «Чикаго» Кори Кроуфорд. На его счету 27 отраженных бросков по воротам. Второй звездой встречи был признан Кейн (1+0), третьей — вратарь «Эдмонтона» Майк Смит (32 сейва).

<iframe src='https://www.nhl.com/video/embed/recap-edm-1-chi-3/t-277753022/c-69648803?autostart=false' width='540' height='360'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.