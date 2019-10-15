«Чикаго» победил «Эдмонтон» в матче НХЛ
ТАСС, 15 октября. «Чикаго» дома одержал победу над «Эдмонтоном» во встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Матч завершился со счетом 3:1.
ТАСС, 15 октября. «Чикаго» дома одержал победу над «Эдмонтоном» во встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Матч завершился со счетом 3:1.
В составе победителей шайбы забросили Патрик Кейн (25-я минута), Александр Нюландер (47) и Брэндон Саад (60). У проигравших отличился лучший снайпер НХЛ текущего сезона Джеймс Нил, на счету которого теперь восемь голов.
Лучшим игроком матча стал голкипер «Чикаго» Кори Кроуфорд. На его счету 27 отраженных бросков по воротам. Второй звездой встречи был признан Кейн (1+0), третьей — вратарь «Эдмонтона» Майк Смит (32 сейва).
«Эдмонтон» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 10 очков в шести играх. «Чикаго» идет 13-м, имея в активе три балла после четырех матчей. В следующей встрече «Эдмонтон» сыграет дома с «Филадельфией» 17 октября. «Чикаго» 19 октября примет «Коламбус».
|Джереми Коллитон
|Дэйв Типпетт
|Кори Кроуфорд
|Майк Смит(Майк Смит, Майк Смит)
|14:11
|Доминик Кубалик
|16:52
|Эндрю Шоу
|24:11
|Патрик Кейн(Дилан Стром)
|25:12
|Джухар Хайра
|31:05
|Итан Бир
|46:20
|Александр Нюландер(Райан Карпентер)
|46:32
|Джухар Хайра
|54:23
|Кэлвин Де Хаан
|54:23
|Дарнелл Нерс
|56:58
|Доминик Кубалик
|57:49
|Джеймс Нил(Райан Ньюджент-Хопкинс, Леон Драйзайтль)
|59:27
|Брэндон Саад(Давид Кемпф, Джонатан Тэйвз)
Кори Кроуфорд (Чикаго Блэкхокс), Патрик Кейн (Чикаго Блэкхокс), Майк Смит (Эдмонтон Ойлерз)
|8
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0