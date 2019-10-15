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16:25 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Первый раз попробовал водку — был трэш. На следующий день не чувствовал ног». Яркое интервью Радулова

Александр Радулов дал интервью каналу «вМесте».

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Источник: AP 2019

Приводим главные цитаты из рассказа хоккеиста «Далласа».

О детстве

— У меня в школе постоянно были проблемы с поведением. Но с ребятами и с девчонками я ладил отлично. С учителями — все сложнее. Я был уже очень упрямый в том возрасте, они часто не могли договориться со мной. В детстве мы дрались, ходили на стрелки в спортивных лагерях. Со всеми могли, только не боксерами. Нет смысла (смеется). В том возрасте постоянно были недопонимания. У меня было хорошее детство. Благодаря моей семье я не знал, что такое одиночество. Всегда было весело. Хочу, чтоб мой сын тоже никогда не чувствовал себя одиноким.

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О первой влюбленности

— Я много влюблялся. В пионерском лагере мне понадобилось три попытки, чтобы девушка согласилась пойти со мной на медленный танец. Кто-то стесняется рассказывать об этом, но у меня, честно, — было. Разные ситуации были. Мне нравилась одна девушка, ее звали Оля. Представляете, до сих пор помню (смеется). Я узнал, где она живет и приносил цветы. Но любовь была безответная. Всегда нужно время, чтобы переключиться на кого-то другого.

О выборе профессии

— С этим как-то сразу было понятно. Я смотрел на моего папу, постоянно был на тренировке. Сразу же я захотел стать хоккеистом. Знал тогда все энхаэловские команды. Смотрел обзор программы «Большой хоккей». Там показывали все матчи за неделю. Очень ждал этой программы. Я жил мечтой — попасть в НХЛ, выиграть Кубок Стэнли. Самое страшное для меня — получить какую-то травму и перестать играть. Я всегда много работал ради своей цели, никогда не сдавался.

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О деньгах

— Ближе к драфту я начал об этом думать. Была цель — подписать хороший контракт. Кто не любит деньги? Все любят. Играть в хоккей — это, прежде всего, наша работа. Кто говорит, что деньги — это неважно, наверное, какие-нибудь дети олигархов.

О вредных привычках

— Было такое, что отец палил меня и с сигаретами и с алкоголем. Получал где-то даже ремня. Для меня тогда это было что-то новое, хотелось попробовать с ребятами. Когда я первый раз попробовал алкоголь — был трэш. Родители уехали, мы с другом были на даче. Мы позвали друзей, взяли водку и выпили ее. На следующий день было так плохо, что я не чувствовал ног. Долгое время потом не употреблял.

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О депрессии

— Бывали в жизни такие ситуации. Я тяжело переживал развод. Нужно было время, чтобы прийти в себя. Также было очень сложно, когда я потерял дедушку. Он принимал в моем воспитании много участия. Он работал во дворце заливщиком льда. Мы проводили много времени вместе. Всегда тяжело, когда кто-то уходит.

Отдел хоккея «СЭ»

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