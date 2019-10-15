«Первый раз попробовал водку — был трэш. На следующий день не чувствовал ног». Яркое интервью Радулова
Александр Радулов дал интервью каналу «вМесте».
Александр Радулов дал интервью каналу «вМесте».
Приводим главные цитаты из рассказа хоккеиста «Далласа».
— У меня в школе постоянно были проблемы с поведением. Но с ребятами и с девчонками я ладил отлично. С учителями — все сложнее. Я был уже очень упрямый в том возрасте, они часто не могли договориться со мной. В детстве мы дрались, ходили на стрелки в спортивных лагерях. Со всеми могли, только не боксерами. Нет смысла (смеется). В том возрасте постоянно были недопонимания. У меня было хорошее детство. Благодаря моей семье я не знал, что такое одиночество. Всегда было весело. Хочу, чтоб мой сын тоже никогда не чувствовал себя одиноким.
— Я много влюблялся. В пионерском лагере мне понадобилось три попытки, чтобы девушка согласилась пойти со мной на медленный танец.
— С этим
— Ближе к драфту я начал об этом думать. Была цель — подписать хороший контракт. Кто не любит деньги? Все любят. Играть в хоккей — это, прежде всего, наша работа. Кто говорит, что деньги — это неважно, наверное,
— Было такое, что отец палил меня и с сигаретами и с алкоголем. Получал
— Бывали в жизни такие ситуации. Я тяжело переживал развод. Нужно было время, чтобы прийти в себя. Также было очень сложно, когда я потерял дедушку. Он принимал в моем воспитании много участия. Он работал во дворце заливщиком льда. Мы проводили много времени вместе. Всегда тяжело, когда
Отдел хоккея «СЭ»