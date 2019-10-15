Узбекский Овечкин восхитил Канаду невероятным голом. Калиев забил в стиле Гранлунда

Источник: instagram.com/bulldogsohl

В России на Артура Калиева обратили внимание перед драфтом новичков Национальной хоккейной лиги-2019. В первую очередь, конечно, из-за фамилии — как выяснилось, игрок имеет американское гражданство, однако родился в Ташкенте. За океан его семья отправился, когда ребенку было всего два года — сначала Калиевы жили в Нью-Йорке, но в 14 лет Артур переехал в Мичиган, чтобы продолжить свое спортивное образование в хоккейной школе Little Caesars and Compuware.

Но Калиев был интересен не только местом своего рождения. Впечатляла статистика левого форварда. В сезоне-18/19 он выступал в Юниорской лиге Онтарио за «Гамильтон Бульдогс», выбив за 67 матчей невероятный 102 очка — Артур забил 51 гол и отдал 51 передачу. Кто-то скажет, что это все лишь юниорская лига, но надо понимать, что за последние 10 лет только три человека забивали в преддрафтовом сезоне более 50 голов, Калиев — один из них. А еще уроженца Узбекистана уже в таком юном возрасте сравнивают с сами Александром Овечкиным, такое тоже случается с немногими.

Меня поражает, как он может создать момент из ничего. У него лучший бросок из тех, что я видел сам. Он может забить отовсюду. В ОХЛ он как Александр Овечкин или Патрик Лайне. Карл Стюарт, скаут Центрального скаутского бюро

В итоге Калиева под общим 33-м номером выбрал «Лос-Анджелес Кингз», контракт с калифорнийским клубом он пока не подписал, а этот сезон снова проводит в лиге Онтарио. Проводит еще круче, чем предыдущий. В 9 матчах у Артура уже 19 очков — больше только у одного из главных фаворитов драфта-2020 Куинтона Байфилда. Но самое удивительное, что почти половину из своих баллов американский узбек набрал в двух последних матчах.

В пятницу Калиев устроил сольный концерт в выездном матче с «Эри Оттерс». «Бульдоги» победили со счетом 4:1, а узбекский Овечкин умудрился забросить все шайбы своей команды. За первую из них Артур должен благодарить партнера, который вывел его на пустой угол.

Перед вторым голом Калиев на пару с коллегой запорол выход «2 в 1», но не выключился из эпизода и через несколько секунд все-таки доставил шайбу за линию.

Затем Артур реализовал большинство.

А в третьем периоде решил поддержать партнера, рванувшего в зону «Оттерс», и оказался первым на добивании. Покеры даже в юниорском хоккее случаются не каждый день.

Спустя два дня «Гамильтон» принимал на своем льду «Барри Кольтс» и на этот раз Калиев забил в два раза меньше. Правда, к дублю он добавил пару результативных ассистов, а одна из его шайб взорвала хоккейных твиттер. При счете 4:4 Артур повторил знаменитый гол Микаэля Гранлунда в ворота сборной России на чемпионате мира-2011. После такого, известность Калиева должна была подскочить в разы.