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10:39 (мск), источник: ТАСС

Трамп принял в Белом доме победителя Кубка Стэнли прошлого сезона клуб НХЛ «Сент-Луис»

ТАСС, 16 октября. Президент США Дональд Трамп во вторник принял в Белом доме чемпионов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) клуб «Сент-Луис», в составе которого выступают два российских игрока — Владимир Тарасенко и Иван Барбашев. Команда по итогам прошлого сезона впервые в своей истории завоевала главный трофей НХЛ — Кубок Стэнли, победив в финальной серии «Бостон» со счетом 4−3.

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Церемония прошла в Розовом саду Белого дома на открытом воздухе. Позже хоккеисты осмотрели резиденцию президента и посетили Овальный кабинет. Трампу также вручили именной свитер команды с номером 45.

«Победу в Кубке Стэнли и посещение Белого дома нельзя сравнивать, так как это разные вещи. Однако связывает их то, что оба события ты запомнишь навсегда», — сказал форвард «Сент-Луиса» Джейден Шварц.

Вместе с хоккеистами Белый дом посетила 11-летняя Лейла Андерсон. Поклонница команды тяжело больна, но при этом присутствовала практически на всех матчах.

Андерсон вдохновляла «Сент-Луис» на протяжении всего сезона. Также, помимо юной болельщицы и игроков команды, на встрече были комиссар НХЛ Гэри Беттмэн и бывшие хоккеисты клуба — защитник Крис Батлер и форвард Крис Торберн.

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«Сент-Луису», который выступает в НХЛ с 1967 года, понадобилось 52 года, чтобы выиграть свой первый Кубок Стэнли. В середине сезона команда шла последнем месте в турнирной таблице. «Это напоминает нам, что никогда нельзя сдаваться и терять веру в себя. Действительно образцовая команда, люди их списывали со счетов, но усердная работа и поддержка друг друга помогла победить», — сказал Трамп.

По ходу плей-офф «Сент-Луис» оказался сильнее «Виннипега» (4−2 в серии), «Далласа» (4−3), «Сан-Хосе» (4−2) и «Бостона» (4−3).

Весомый вклад в успех команды внесли российские нападающие Тарасенко и Барбашев.

На счету Тарасенко 11 голов и пять результативных передач, 27-летний форвард забросил шайбу во втором матче финальной серии и стал первым за 29 лет игроком «Сент-Луиса», набравшим очки в восьми матчах плей-офф подряд. 23-летний Барбашев набрал шесть очков (3+3), но хорошо справлялся с функциями центрального нападающего четвертого звена, имея при этом положительный показатель полезности (+1).

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