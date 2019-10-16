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10:57 (мск), источник: Sport24

Василевский уделал самого дорогого вратаря мира. Он вытащил для «Тампы» матч в хоккейной Мекке

Помогли 33 сэйва и очень крутой период.

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Андрей Василевский стал одной из главных звезд прошлого сезона Национальной хоккейной лиги. Многие уверены — феноменальный чемпионат в исполнении «Тампы» стал возможен, в первую очередь, благодаря гениальной игре русского вратаря, а не сумасшедшей атакующей линии во главе с Никитой Кучеровым. Летом старания Василевского по достоинству оценили генменеджеры клубов лиги, отдав ему приз лучшему голкиперу года — «Везина Трофи». А еще чуть позже заслуги воспитанника уфимского хоккея оценили и в клубе, выписав ему новый контракт на 8 лет и $76 миллионов. Соглашение начнет действовать со следующего сезона, тогда Василевский и ворвется в тройку самых дорогих вратарей мира, расположившись сразу за Кэри Прайсом и Сергеем Бобровским.

На старте нынешней регулярки Андрей был не так заметен, но свою работу продолжал делать качественно. В первой игре совершил 35 сэйвов и помог «Тампе» выиграть «флоридское дерби», в середине прошлой недели по ходу перестрелки в Торонто выиграл дуэль у другого элитного кипера, датчанина Фредерика Андерсена, которого усадили на скамейку после семи пропущенных шайб. Из трех матчей Василевского в этом сезоне неудачным получился только выездной против «Пантерз», когда он пропустил три гола за три минуты второго периода, а «Молнии» проиграли.

В ночь со вторника на среду вратаря «Тампы» ожидало принципиальное противостояние — «Лайтнинг» встречались с «Монреалем», а Андрею предстояло зарубиться с самым дорогим голкипером мира, канадцем Прайсом. В равном первом периоде у россиянина было чуть больше тяжелой работы, чем у коллеги — его партнеры порой позволяли сопернику не только опасно бросать, но и добивать.

В итоге и пропустили «Молнии» первыми. В большинстве «Монреаль» вывел на бросок американского защитника Джеффа Петри, Василевский все видел, но слишком уж точным получился этот выстрел — шайба влетела в ворота от штанги. «Канадиенс» и Прайс вышли вперед.

«Тампа» выровняла положение еще до перерыва. По ходу позиционной атаки шайба пришла к Кучерову, тот после паузы отдал пас на Стивена Стэмкоса, но бросать канадцу было неудобно. Он поставил сопернику корпус и сделал скидку на Брэйдона Коберна. Прайса перекрывала целая куча игроков, кипер едва ли не лег на лед, чтобы хоть что-нибудь увидеть, но все оказалось безрезультатно.

В итоге с «Монреалем» случилось едва ли не худшее, что может произойти с командой на стыке периодов. Получив гол «в раздевалку», «Канадиенс» получили два сразу после выхода из нее. Кучеров, Хедман и Стэмкос двумя передачами реанимировали застопорившийся розыгрыш большинства, а последний вколотил шайбу в ближнюю девятку. Еще через минуту гости поймали «Монреаль» на смене и Тайлер Джонсон тоже бросил без шансов для Прайса.

В третьем периоде «Тампу» не в первый раз в этом сезоне парализовало. Это была, конечно, не ужасная двадцатиминутка из матча с «Каролиной», которую «Молнии» проиграли по броскам в створ ворот со счетом 0−16, но и сегодняшние 6−14 смотрелись не сильно лучше. В итоге главным героем отрезка ожидаемо стал Василевский. Андрей успевал тащить броски и перехватывать передачи.

Во время загрузки произошла ошибка.

И стоял стеной, когда оборона «Лайтнинг» позволяла игрокам «Монреаля» творить под воротами русского вратаря что угодно.

Во время загрузки произошла ошибка.

3:1 — «Тампа» побеждает в третий раз в этом сезоне, а Василевский вчистую переигрывает самого высокооплачиваемого вратаря мира, совершив 33 сэйва. Сегодняшние «Молнии» далеки от самих себя образца прошлого сезона, но с таким кипером они могут набирать очки и в не самых удачных для себя матчах.

Монреаль Канадиенс
1:3
1:1, 0:2, 0:0
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей, НХЛ, Неделя 316.10.2019, 02:00 (МСК UTC+3)Centre Bell
Главные тренеры
Клод ЖюльенДжон Купер
Вратари
Кэри ПрайсАндрей Василевский
1-й период
14:22Янни Гурд
15:46Джефф Питри(Макс Доми)
19:53Брэйдон Коберн(Стивен Стэмкос, Никита Кучеров)
2-й период
20:31Бретт Кулак
21:04Стивен Стэмкос(Виктор Хедман, Никита Кучеров)
22:01Тайлер Джонсон(Ондржей Палат, Райан Макдона)
29:16Виктор Хедман
33:27Михаил Сергачев
3-й период
44:35Никита Кучеров
53:10Кевин Шаттенкирк
Лучшие игроки матча
Стивен Стэмкос (Тампа-Бэй Лайтнинг), Джефф Питри (Монреаль Канадиенс), Андрей Василевский (Тампа-Бэй Лайтнинг)
Статистика
2Штрафное время10
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Монреаль Канадиенс
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НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
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