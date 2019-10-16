Василевский уделал самого дорогого вратаря мира. Он вытащил для «Тампы» матч в хоккейной Мекке

Андрей Василевский стал одной из главных звезд прошлого сезона Национальной хоккейной лиги. Многие уверены — феноменальный чемпионат в исполнении «Тампы» стал возможен, в первую очередь, благодаря гениальной игре русского вратаря, а не сумасшедшей атакующей линии во главе с Никитой Кучеровым. Летом старания Василевского по достоинству оценили генменеджеры клубов лиги, отдав ему приз лучшему голкиперу года — «Везина Трофи». А еще чуть позже заслуги воспитанника уфимского хоккея оценили и в клубе, выписав ему новый контракт на 8 лет и $76 миллионов. Соглашение начнет действовать со следующего сезона, тогда Василевский и ворвется в тройку самых дорогих вратарей мира, расположившись сразу за Кэри Прайсом и Сергеем Бобровским.

На старте нынешней регулярки Андрей был не так заметен, но свою работу продолжал делать качественно. В первой игре совершил 35 сэйвов и помог «Тампе» выиграть «флоридское дерби», в середине прошлой недели по ходу перестрелки в Торонто выиграл дуэль у другого элитного кипера, датчанина Фредерика Андерсена, которого усадили на скамейку после семи пропущенных шайб. Из трех матчей Василевского в этом сезоне неудачным получился только выездной против «Пантерз», когда он пропустил три гола за три минуты второго периода, а «Молнии» проиграли.

В ночь со вторника на среду вратаря «Тампы» ожидало принципиальное противостояние — «Лайтнинг» встречались с «Монреалем», а Андрею предстояло зарубиться с самым дорогим голкипером мира, канадцем Прайсом. В равном первом периоде у россиянина было чуть больше тяжелой работы, чем у коллеги — его партнеры порой позволяли сопернику не только опасно бросать, но и добивать.

В итоге и пропустили «Молнии» первыми. В большинстве «Монреаль» вывел на бросок американского защитника Джеффа Петри, Василевский все видел, но слишком уж точным получился этот выстрел — шайба влетела в ворота от штанги. «Канадиенс» и Прайс вышли вперед.

«Тампа» выровняла положение еще до перерыва. По ходу позиционной атаки шайба пришла к Кучерову, тот после паузы отдал пас на Стивена Стэмкоса, но бросать канадцу было неудобно. Он поставил сопернику корпус и сделал скидку на Брэйдона Коберна. Прайса перекрывала целая куча игроков, кипер едва ли не лег на лед, чтобы хоть что-нибудь увидеть, но все оказалось безрезультатно.

В итоге с «Монреалем» случилось едва ли не худшее, что может произойти с командой на стыке периодов. Получив гол «в раздевалку», «Канадиенс» получили два сразу после выхода из нее. Кучеров, Хедман и Стэмкос двумя передачами реанимировали застопорившийся розыгрыш большинства, а последний вколотил шайбу в ближнюю девятку. Еще через минуту гости поймали «Монреаль» на смене и Тайлер Джонсон тоже бросил без шансов для Прайса.

В третьем периоде «Тампу» не в первый раз в этом сезоне парализовало. Это была, конечно, не ужасная двадцатиминутка из матча с «Каролиной», которую «Молнии» проиграли по броскам в створ ворот со счетом 0−16, но и сегодняшние 6−14 смотрелись не сильно лучше. В итоге главным героем отрезка ожидаемо стал Василевский. Андрей успевал тащить броски и перехватывать передачи.

И стоял стеной, когда оборона «Лайтнинг» позволяла игрокам «Монреаля» творить под воротами русского вратаря что угодно.