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12:08 (мск), источник: ТАСС

Клуб НХЛ «Даллас» вызвал из фарм-клуба российского нападающего Гурьянова

ТАСС, 16 октября. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Даллас» вызвал российского форварда Дениса Гурьянова из команды Американской хоккейной лиги (АХЛ) «Техас». Об этом сообщает пресс-служба клуба НХЛ.

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Источник: AP 2019

«Техас» является фарм-клубом «Далласа». В АХЛ в текущем сезоне 22-летний россиянин провел два матча и забросил три шайбы. В регулярном чемпионате НХЛ на счету Гурьянова три встречи и ни одного результативного действия.

Россиянин был выбран «Далласом» на драфте 2015 года под общим 12-м номером, за это время он провел 25 игр в НХЛ, набрав 4 (1 гол + 3 передачи) очка. В АХЛ на его счету 190 встреч и 112 (54+58) баллов за результативность.

В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) Гурьянов выступал за «Ладу» (Тольятти). Форвард провел 55 матчей и набрал 6 (4+2) очков. В 2017 году Гурьянов стал бронзовым призером молодежного чемпионата мира в составе сборной России.

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