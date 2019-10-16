Клуб НХЛ «Даллас» вызвал из фарм-клуба российского нападающего Гурьянова

Источник: AP 2019

«Техас» является фарм-клубом «Далласа». В АХЛ в текущем сезоне 22-летний россиянин провел два матча и забросил три шайбы. В регулярном чемпионате НХЛ на счету Гурьянова три встречи и ни одного результативного действия.

Россиянин был выбран «Далласом» на драфте 2015 года под общим 12-м номером, за это время он провел 25 игр в НХЛ, набрав 4 (1 гол + 3 передачи) очка. В АХЛ на его счету 190 встреч и 112 (54+58) баллов за результативность.