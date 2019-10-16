«Лос-Анджелес» проиграл «Каролине», Ковальчук и Свечников — без очков

Российские хоккеисты результативными действиями не отметились. Нападающий «ураганов» Андрей Свечников провёл на льду 12 минут 29 секунд, за которые отметился двумя бросками. Форвард «королей» Илья Ковальчук сыграл 17.18 и заработал показатель полезности «-2». За один период у Ковальчука сломались три клюшки. В двух случаях клюшку Илье сломали соперники, ещё однажды её сломал сам игрок.