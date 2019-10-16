Текущие события
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс
Динамо Р
Хоккей. КХЛ
19:30
ХК Динамо
ЦСКА
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
Сибирь
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
Металлург Мг
Хоккей. НХЛ
05:30
Лос-Анджелес Кингз
Каролина Харрикейнз
02
Хоккей. НХЛ
05:00
Ванкувер Кэнакс
Детройт Ред Уингз
51
Хоккей. НХЛ
05:00
Вегас Голден Найтс
Нэшвилл Предаторз
25
Хоккей. НХЛ
04:00
Калгари Флэймз
Филадельфия Флайерз
31
Хоккей. НХЛ
03:00
Виннипег Джетс
Аризона Койотс
24
Хоккей. НХЛ
02:00
Торонто Мэйпл Ливз
Миннесота Уайлд
42
Хоккей. НХЛ
02:00
Монреаль Канадиенс
Тампа-Бэй Лайтнинг
13
Все события
Фоторепортажи
11Сборная России разгромила Кипр и вышла на Евро
7Бивол защитил титул чемпиона мира по боксу
12:21 (мск), источник: Чемпионат.com

«Лос-Анджелес» проиграл «Каролине», Ковальчук и Свечников — без очков

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Лос-Анджелес Кингз» на домашнем льду уступил «Каролине Харрикейнз».

Наверх
Источник: AP 2019

Матч завершился со счётом 2:0 в пользу команды Рода Бриндамора.

Исход встречи определили действия чешских игроков «Харрикейнз». Автором победной шайбы стал нападающий Мартин Нечас. Шат-аут оформил голкипер Петр Мразек. Также отличился финн Теуво Терявяйнен, поразивший пустые ворота.

Российские хоккеисты результативными действиями не отметились. Нападающий «ураганов» Андрей Свечников провёл на льду 12 минут 29 секунд, за которые отметился двумя бросками. Форвард «королей» Илья Ковальчук сыграл 17.18 и заработал показатель полезности «-2». За один период у Ковальчука сломались три клюшки. В двух случаях клюшку Илье сломали соперники, ещё однажды её сломал сам игрок.

Лос-Анджелес Кингз
0:2
0:0, 0:1, 0:1
Каролина Харрикейнз
Хоккей, НХЛ, Неделя 316.10.2019, 05:30 (МСК UTC+3)Staples Center
Главные тренеры
Тодд МаклелланРод Бриндамор
Вратари
Джек Кэмпбелл(Джек Кэмпбелл)Петр Мразек
1-й период
01:42Райан Дзингел
08:31Брок Макгинн
12:53Анже Копитар
17:00Алек Мартинес
2-й период
24:16Мартин Нечас(Райан Дзингел, Эрик Хаула)
24:58Адриан Кемпе
33:16Лукас Валлмарк
34:19Дрю Даути
3-й период
54:12Бретт Песке
58:46Джордан Стаал
59:53Себастьян Ахо(Теуво Терявяйнен)
Лучшие игроки матча
Петр Мразек (Каролина Харрикейнз), Джек Кэмпбелл (Лос-Анджелес Кингз), Мартин Нечас (Каролина Харрикейнз)
Статистика
8Штрафное время10
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Лос-Анджелес Кингз
НовостиМатчиСоставСтатистика
Каролина Харрикейнз
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Фанаты требовали у журналистки показать грудь. Она ответила!
Жена Кокорина шикарно отдыхала, пока муж был в тюрьме!
Испания вышла на Евро, Захави опять оторвался от Дзюбы
Василевский превзошел самого дорогого вратаря мира в матче НХЛ
Медведев отказался играть в Москве. Он достоин осуждения?
Российская фигуристка дисквалифицирована на два года за допинг
Америка не щадит Ковальчука. Чемпион ОИ сломал три клюшки
Трамп принял в Белом доме российских хоккеистов
Узбекский Овечкин восхитил Канаду невероятным голом (видео)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь