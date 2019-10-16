«Лос-Анджелес» проиграл «Каролине», Ковальчук и Свечников — без очков
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Лос-Анджелес Кингз» на домашнем льду уступил «Каролине Харрикейнз».
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Лос-Анджелес Кингз» на домашнем льду уступил «Каролине Харрикейнз».
Матч завершился со счётом 2:0 в пользу команды Рода Бриндамора.
Исход встречи определили действия чешских игроков «Харрикейнз». Автором победной шайбы стал нападающий Мартин Нечас.
Российские хоккеисты результативными действиями не отметились. Нападающий «ураганов» Андрей Свечников провёл на льду 12 минут 29 секунд, за которые отметился двумя бросками. Форвард «королей» Илья Ковальчук сыграл 17.18 и заработал показатель полезности «-2». За один период у Ковальчука сломались три клюшки. В двух случаях клюшку Илье сломали соперники, ещё однажды её сломал сам игрок.
|Тодд Маклеллан
|Род Бриндамор
|Джек Кэмпбелл(Джек Кэмпбелл)
|Петр Мразек
|01:42
|Райан Дзингел
|08:31
|Брок Макгинн
|12:53
|Анже Копитар
|17:00
|Алек Мартинес
|24:16
|Мартин Нечас(Райан Дзингел, Эрик Хаула)
|24:58
|Адриан Кемпе
|33:16
|Лукас Валлмарк
|34:19
|Дрю Даути
|54:12
|Бретт Песке
|58:46
|Джордан Стаал
|59:53
|Себастьян Ахо(Теуво Терявяйнен)
Петр Мразек (Каролина Харрикейнз), Джек Кэмпбелл (Лос-Анджелес Кингз), Мартин Нечас (Каролина Харрикейнз)
|8
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|1