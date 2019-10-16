Америка не щадит Ковальчука. Олимпийский чемпион сломал три клюшки за период и снова провалился
«Лос-Анджелес» вывел «Каролину» на первое место в лиге.
«Лос-Анджелес» вывел «Каролину» на первое место в лиге.
Календарь вторника в Национальной хоккейной лиге закрывала встреча «Лос-Анджелеса» и «Каролины». Для российских болельщиков этот матч был интересен, прежде всего, противостоянием 36-летнего олимпийского чемпиона Ильи Ковальчука и 19-летнего вундеркинда Андрея Свечникова. Ветеран проводит второй очень нестабильный сезон после своего возвращения в Северную Америку, молодой форвард остается лучшим русским бомбардиром регулярки, правда, на момент начала матча «Кингз» и «Харрикейнз» его в этом рейтинге догнал Никита Кучеров.
От этой игры можно было ждать настоящего хоккейного праздника, у калифорнийского клуба в нынешнем сезоне иначе почти не бывает. Чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть на результаты матчей «Королей» — 6:5, 2:8, 7:4. А ведь цифры не могут рассказать о тех сценариях, которые выдает команда Ковальчука. Вести с разницей в три шайбы, позволить сопернику отыграться, а потом в течение 30 секунд забить еще три — это в ее стиле.
Но встреча с «Ураганами» стала исключением, хотя ее первый период «Лос-Анджелес» и провел почти образцово. 17−9 — по броскам в створ ворот, ураганно в эти минуты выглядели не гости, а хозяева. Максимально активен был и Ковальчук, только вот российскому форварду отчаянно не везло,
Все мы привыкли к тому, что по ходу матча на льду можно увидеть несколько разных «Лос-Анджелесов». Этот трюк «Кингз» провернули и во вторник. Насколько хороши они были в стартовой двадцатиминутке, настолько же безлики после первого перерыва. На смену 17 броскам пришли жалкие 3, совсем скоро после паузы в игре хозяева пропустили. Вы легко ответите на вопрос: «Кто в этот момент находился на площадке у хозяев?» Правильно, Илья Ковальчук. И даже не смотря видео, расскажете, чем он занимался.
Шайба 20-летнего чеха случилась на 25-й минуте игры, кто бы мог подумать, что в итоге она останется единственной в матче. Но лучшими в этот вечер
Свечников не смог вернуть себе единоличное лидерство в топе лучших российских бомбардиров, после трех матчей, в которых Андрей неизменно набирал по 2 очка, в играх против «Коламбуса» и «Лос-Анджелеса» он слегка растворился.
|Тодд Маклеллан
|Род Бриндамор
|Джек Кэмпбелл(Джек Кэмпбелл)
|Петр Мразек
|01:42
|Райан Дзингел
|08:31
|Брок Макгинн
|12:53
|Анже Копитар
|17:00
|Алек Мартинес
|24:16
|Мартин Нечас(Райан Дзингел, Эрик Хаула)
|24:58
|Адриан Кемпе
|33:16
|Лукас Валлмарк
|34:19
|Дрю Даути
|54:12
|Бретт Песке
|58:46
|Джордан Стаал
|59:53
|Себастьян Ахо(Теуво Терявяйнен)
Петр Мразек (Каролина Харрикейнз), Джек Кэмпбелл (Лос-Анджелес Кингз), Мартин Нечас (Каролина Харрикейнз)
|8
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|1