Америка не щадит Ковальчука. Олимпийский чемпион сломал три клюшки за период и снова провалился

Календарь вторника в Национальной хоккейной лиге закрывала встреча «Лос-Анджелеса» и «Каролины». Для российских болельщиков этот матч был интересен, прежде всего, противостоянием 36-летнего олимпийского чемпиона Ильи Ковальчука и 19-летнего вундеркинда Андрея Свечникова. Ветеран проводит второй очень нестабильный сезон после своего возвращения в Северную Америку, молодой форвард остается лучшим русским бомбардиром регулярки, правда, на момент начала матча «Кингз» и «Харрикейнз» его в этом рейтинге догнал Никита Кучеров.

От этой игры можно было ждать настоящего хоккейного праздника, у калифорнийского клуба в нынешнем сезоне иначе почти не бывает. Чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть на результаты матчей «Королей» — 6:5, 2:8, 7:4. А ведь цифры не могут рассказать о тех сценариях, которые выдает команда Ковальчука. Вести с разницей в три шайбы, позволить сопернику отыграться, а потом в течение 30 секунд забить еще три — это в ее стиле.

Но встреча с «Ураганами» стала исключением, хотя ее первый период «Лос-Анджелес» и провел почти образцово. 17−9 — по броскам в створ ворот, ураганно в эти минуты выглядели не гости, а хозяева. Максимально активен был и Ковальчук, только вот российскому форварду отчаянно не везло, из-за чего он угодил просто в уникальную ситуацию. За один период у олимпийского чемпиона сломались сразу три клюшки. Нападающему оставалось только нервничать и бессильно разводить руками.

Все мы привыкли к тому, что по ходу матча на льду можно увидеть несколько разных «Лос-Анджелесов». Этот трюк «Кингз» провернули и во вторник. Насколько хороши они были в стартовой двадцатиминутке, настолько же безлики после первого перерыва. На смену 17 броскам пришли жалкие 3, совсем скоро после паузы в игре хозяева пропустили. Вы легко ответите на вопрос: «Кто в этот момент находился на площадке у хозяев?» Правильно, Илья Ковальчук. И даже не смотря видео, расскажете, чем он занимался. Да-да, наблюдал за тем, как его команда пропускает. Слишком уж знакомая ситуация даже по итогам двух недель этого сезона. Пусть прямой вины форварда в голе нет, но очередной минус он получает отчасти заслуженно.

Шайба 20-летнего чеха случилась на 25-й минуте игры, кто бы мог подумать, что в итоге она останется единственной в матче. Но лучшими в этот вечер все-таки были вратари, особенно кипер «Каролины» Петр Мразек, который в итоге совершил 30 спасений и оформил свой первый шатаут в регулярном чемпионате-19/20. Молодая команда из Роли, оказывается, умеет побеждать и вот так — не эмоционально и ярко, а максимально практично.