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12:36 (мск), источник: Sport24

Америка не щадит Ковальчука. Олимпийский чемпион сломал три клюшки за период и снова провалился

«Лос-Анджелес» вывел «Каролину» на первое место в лиге.

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Календарь вторника в Национальной хоккейной лиге закрывала встреча «Лос-Анджелеса» и «Каролины». Для российских болельщиков этот матч был интересен, прежде всего, противостоянием 36-летнего олимпийского чемпиона Ильи Ковальчука и 19-летнего вундеркинда Андрея Свечникова. Ветеран проводит второй очень нестабильный сезон после своего возвращения в Северную Америку, молодой форвард остается лучшим русским бомбардиром регулярки, правда, на момент начала матча «Кингз» и «Харрикейнз» его в этом рейтинге догнал Никита Кучеров.

От этой игры можно было ждать настоящего хоккейного праздника, у калифорнийского клуба в нынешнем сезоне иначе почти не бывает. Чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть на результаты матчей «Королей» — 6:5, 2:8, 7:4. А ведь цифры не могут рассказать о тех сценариях, которые выдает команда Ковальчука. Вести с разницей в три шайбы, позволить сопернику отыграться, а потом в течение 30 секунд забить еще три — это в ее стиле.

Но встреча с «Ураганами» стала исключением, хотя ее первый период «Лос-Анджелес» и провел почти образцово. 17−9 — по броскам в створ ворот, ураганно в эти минуты выглядели не гости, а хозяева. Максимально активен был и Ковальчук, только вот российскому форварду отчаянно не везло, из-за чего он угодил просто в уникальную ситуацию. За один период у олимпийского чемпиона сломались сразу три клюшки. Нападающему оставалось только нервничать и бессильно разводить руками.

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Все мы привыкли к тому, что по ходу матча на льду можно увидеть несколько разных «Лос-Анджелесов». Этот трюк «Кингз» провернули и во вторник. Насколько хороши они были в стартовой двадцатиминутке, настолько же безлики после первого перерыва. На смену 17 броскам пришли жалкие 3, совсем скоро после паузы в игре хозяева пропустили. Вы легко ответите на вопрос: «Кто в этот момент находился на площадке у хозяев?» Правильно, Илья Ковальчук. И даже не смотря видео, расскажете, чем он занимался. Да-да, наблюдал за тем, как его команда пропускает. Слишком уж знакомая ситуация даже по итогам двух недель этого сезона. Пусть прямой вины форварда в голе нет, но очередной минус он получает отчасти заслуженно.

Шайба 20-летнего чеха случилась на 25-й минуте игры, кто бы мог подумать, что в итоге она останется единственной в матче. Но лучшими в этот вечер все-таки были вратари, особенно кипер «Каролины» Петр Мразек, который в итоге совершил 30 спасений и оформил свой первый шатаут в регулярном чемпионате-19/20. Молодая команда из Роли, оказывается, умеет побеждать и вот так — не эмоционально и ярко, а максимально практично.

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Свечников не смог вернуть себе единоличное лидерство в топе лучших российских бомбардиров, после трех матчей, в которых Андрей неизменно набирал по 2 очка, в играх против «Коламбуса» и «Лос-Анджелеса» он слегка растворился. Все-таки стабильность — не главный скилл 19-летних хоккеистов. На этот раз наш вундеркинд провел на льду непривычно мало времени, всего 12 с половиной минут и ограничился двумя бросками. Ну, а его команда победила со счетом 2:0 и выходит на чистое первое место в лиге. Вторую шайбу «Каролина» забросила в формате «4 на 6»: удалился Джордан Стаал, а «Кингз» заменили вратаря на еще одного полевого игрока. Спасать матч доверили, в том числе, Ковальчуку, но все закончилось для него лишь очередным минусом. Титул самого «вредного» россиянина в истории олимпийский чемпион не просто удерживает, но и укрепляет свои позиции — прямо сейчас у него «-148».

Лос-Анджелес Кингз
0:2
0:0, 0:1, 0:1
Каролина Харрикейнз
Хоккей, НХЛ, Неделя 316.10.2019, 05:30 (МСК UTC+3)Staples Center
Главные тренеры
Тодд МаклелланРод Бриндамор
Вратари
Джек Кэмпбелл(Джек Кэмпбелл)Петр Мразек
1-й период
01:42Райан Дзингел
08:31Брок Макгинн
12:53Анже Копитар
17:00Алек Мартинес
2-й период
24:16Мартин Нечас(Райан Дзингел, Эрик Хаула)
24:58Адриан Кемпе
33:16Лукас Валлмарк
34:19Дрю Даути
3-й период
54:12Бретт Песке
58:46Джордан Стаал
59:53Себастьян Ахо(Теуво Терявяйнен)
Лучшие игроки матча
Петр Мразек (Каролина Харрикейнз), Джек Кэмпбелл (Лос-Анджелес Кингз), Мартин Нечас (Каролина Харрикейнз)
Статистика
8Штрафное время10
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Лос-Анджелес Кингз
НовостиМатчиСоставСтатистика
Каролина Харрикейнз
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
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