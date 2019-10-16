Наглость Тарасенко и вопрос о драке: как Трамп принял «Сент-Луис»

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В Белом доме состоялся традиционный прием для обладателя Кубка Стэнли, которым в 2019 году впервые в своей истории стал «Сент-Луис Блюз».

С тех пор как пост президента США занял Дональд Трамп, вопрос приемов лучших команд четырех главных профессиональных лиг Америки (НФЛ, НБА, МЛБ и НХЛ) стал достаточно болезненным, поскольку многие спортсмены открыто выступают против главы государства, считая того расистом.

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Так, уже не раз отказывались от посещения Белого дома, например, чемпионы Национальной баскетбольной ассоциации. Впрочем, «блюзмены» такой вариант не рассматривали и спокойно отправились на торжественный прием.

Правда, как таковых американцев в команде буквально раз-два, и обчелся: нападающий Маккензи Макикерн да защитник Джастин Фолк.

При этом второй только-только пришел в команду и потому не был приглашен президентом, так как не является чемпионом прошедшего сезона, а первый был в чемпионском составе, но свой перстень получил за матчи регулярного чемпионата, так как ни разу не вышел на лед в плей-офф.

Полтора десятка канадцев, несколько шведов, американец Макикерн и российские нападающие Владимир Тарасенко и Иван Барбашев — таков был состав команды, встретившейся с президентом. Сначала спортсмены поиграли в гольф в Розовом саду, а затем были приняты первым лицом США в Овальном кабинете.

Трамп пребывал в прекрасном настроении и постоянно балагурил.

Так, голкипера Джордана Биннингтона, который в первый же свой сезон в сильнейшей лиге мира взял главный трофей заокеанского хоккея, Трамп подколол за единственную пропущенную шайбу в седьмом матче финальной серии против «Бостон Брюинз».

«Ты отразил 32 из 33 бросков в том матче, так почему не мог взять еще один? Игра была бы намного спокойнее», — сказал президент, похлопав молодого хоккеиста по плечу.

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А про шведа Александра Стеена Трамп и вовсе говорил странные вещи: «Посмотрите на этого парня, посмотрите на его рот. Иди сюда. Вы думаете, он пропустил несколько ударов?! Как считаете, мог бы я с ним подраться? Я не знаю, но мои зубы целы, потому что я не играю в хоккей».

Поздравляя команду, Трамп отметил спортивный подвиг «музыкантов», которые впервые в истории лиги смогли взять Кубок, хотя еще в январе находились на последнем месте среди всех команд регулярного чемпионата.

«Вы вдохновляли своей игрой весь сезон, а сегодня продолжаете вдохновлять всех американцев. Мы знаем вашу историю», — подчеркнул президент.

«Наша команда выиграла Кубок Стэнли, потому что все боролись и играли друг за друга. Эти ребята собрались и сплотились. Только тогда можно стать чемпионами, когда все действуют сообща», — ответил на речь президента главный тренер «Сент-Луиса» Крейг Беруби.

Ну, а владелец клуба Том Стиллман в торжественной обстановке вручил Трампу именной джерси клуба с 45-м номером.

Самый же забавный эпизод случился уже перед прощанием, когда собравшиеся делали общее фото в Овальном кабинете.

Если в саду Владимир Тарасенко на общем снимке оказался где-то на задворках, и ему пришлось даже подставлять дополнительную скамейку, то в помещении он расположился сразу за Трампом.

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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B3ptTCdhKm0/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от President Donald J. Trump (@realdonaldtrump)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-10-15T20:07:36+00:00">15 Окт 2019 в 1:07 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

И не просто расположился, а облокотился на спинку кресла президента. Такого не позволял себе еще ни один спортсмен!

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Впрочем, и это было обращено в шутку. Непонятно было только, зачем во время своей речи Трамп упомянул еще и военный конфликт с участием Турции, соглашение с Китаем, фондовый рынок и импичмент.

«Наша экономика находится на пике, но все говорят: “Давайте устроим импичмент президенту”. Это не очень хорошая идея, но я не буду об этом беспокоиться, ребята, не переживайте», — сказал президент США, сведя-таки прием лучшей хоккейной команды страны к политике.

Напомним, «Сент-Луис Блюз» был основан в 1967 году и в первые три сезона выходил в финалы Кубка Стэнли как победитель новообразованного дивизиона, но всякий раз уступал, не выиграв ни одного поединка в главных сериях. Финал-2019 стал четвертой попыткой «Блюз» завоевать трофей, и на этот раз у них получилось, причем они еще и отомстили «Бостону», победившему их в последнем до этого года финале — в 1970 году.