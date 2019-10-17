«Такие вещи меня лично задевают». Панарину припомнили долг в 5000 долларов за ужин в Лас-Вегасе

«Меня родители по-другому вырастили. Они сказали, что брать деньги в долг не надо ни в коем случае. Но если ты одолжил в экстремальной ситуации, обязательно верни. Я считаю, что деньги — это ресурс, к которому нужно относиться с осторожностью. Наверное, это часть моего воспитания. Такие вещи меня лично задевают», — сказала Евгения в интервью «Фонтанке».
Ранее сам Тихонов признался, что не помнит, отдал ли ему в итоге Панарин деньги. Не помнит этого и Артемий.
«Тогда в “Чикаго” собралось три-четыре новичка, — рассказывал в одном из интервью Тихонов. — То есть стол стоил в районе 15−20 тысяч долларов. На ужин ходили 25 игроков, а еще персонал. Это был мясной ресторан в Лас-Вегасе. Было очень вкусно. Только ребята, кто постарше, заказывали самые дорогие бутылки вина. Поэтому счет немножко вырос».