Текущие события
Хоккей. КХЛ
3-й период
Адмирал
Локомотив
32
Хоккей. КХЛ
12:00
Амур
Северсталь
10
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
Йокерит
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
СКА
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
Торпедо
Хоккей. КХЛ
19:30
Витязь
Трактор
Хоккей. НХЛ
05:30
Сан-Хосе Шаркс
Каролина Харрикейнз
52
Хоккей. НХЛ
05:00
Анахайм Дакс
Баффало Сэйбрз
52
Хоккей. НХЛ
04:30
Эдмонтон Ойлерз
Филадельфия Флайерз
63
Хоккей. НХЛ
18.10
Бостон Брюинз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
18.10
Монреаль Канадиенс
Миннесота Уайлд
Хоккей. НХЛ
18.10
Нью-Джерси Дэвилз
Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
02:00
Питтсбург Пингвинз
Колорадо Эвеланш
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
02:00
Вашингтон Кэпиталз
Торонто Мэйпл Ливз
43
Хоккей. НХЛ
02:00
Коламбус Блю Джэкетс
Даллас Старз
32
Все события
Фоторепортажи
34«Авангард» одержал третью победу подряд над СКА
18Тренер ЦСКА, защитник «Спартака», легенда сборной России
10:19 (мск), источник: Sport24

Кузнецов забивал, Овечкин отдавал. «Вашингтон» разорвал самую дорогую атаку мира за полторы минуты

«Торонто» не спас даже гол Ильи Михеева.

Наверх

В этом сезоне игру «Вашингтона» нельзя назвать идеальной, но зато за ней всегда интересно наблюдать: голов на площадке много, ошибок тоже достаточно. Примерно то же самое можно сказать и о выступлении «Торонто» этой осенью. И в обеих командах есть русские ребята, которые приковывают к себе внимание. В «Кэпиталз» к вечной русской троице Овечкин, Кузнецов, Орлов добавился наконец-то и четвертый. Илья Самсонов еще в прошлом сезоне сидел в АХЛ и задумывался о возвращении в КХЛ, а в этом стал сменщиком Холтби. Именно 22-летнему уральскому голкиперу доверили место в воротах на матч с «Мэйпл Лифс». После утренней раскатки, на которой и было объявлено решение тренерского штаба «столичных», начались даже разговоры, а не забирает ли Илья роль первого вратаря. Тодд Рирден заверил журналистов, что это не так. Но никто не знает, что будет в будущем, тем более контракт Брэйдена заканчивается.

В первом периоде Самсонову пришлось несладко: он дважды пропустил, причем одну шайбу, когда его команда играла в большинстве. К Илье претензии в этом моменте предъявить сложно, скорее Овечкин виноват в том, что не смог догнать и остановить Капанена.

Во время загрузки произошла ошибка.

Второй гол «Торонто» забили тоже после контратаки. Отличился Илья Михеев, убежавший сразу от двоих соперников. На супмэна в Канаде не могут нарадоваться. У Бэбкока в целом все неплохо с нападением, что неудивительно, ведь клуб на четырех форвардов тратит 40,5 млн долларов в год. А вот защита порой чудит очень сильно.

Во время загрузки произошла ошибка.

После перерыва «Вашингтон» разорвал оборону соперника, забив за полторы минуты три гола. Все началось с большинства в начале периода, когда Врана уже готов был праздновать гол, но шайба попала в штангу. Расстраиваться времени не было, так как совсем скоро Кузнецов забил, причем, сделал это весьма эффектно. Защита «кленовых листьев» трещала по швам.

Во время загрузки произошла ошибка.

Прошло 11 секунд, и Бэкстрем вывел свою команду вперед: выигранное вбрасывание, несколько передач и гол. Четвертый гол «Вашингтон» забил при численном преимуществе «пять на три» — соперник дважды удалился с разницей в десять секунд. Овечкин отдал шикарный пас на Карлсона. После заброшенной шайбы (до этого в игре у защитника было два ассиста) Джон вышел на промежуточное первое место в гонке бомбардиров, у него уже 14 очков в сезоне.

Во время загрузки произошла ошибка.

У «Кэпиталз» все шло по плану, и только травмы Зигенталера и Паника, полученные по ходу игры, омрачали общую картину. Оба не смогли продолжить игру, о характере повреждений будет известно позже, речь о травмах верхней части тела. Команда чуть не потеряла и Кузнецова, который неудачно столкнулся с Михеевым в третьем периоде, но Евгений смог подняться со льда и продолжить выступление. Хозяева, хоть в концовке матча и отдали инициативу, сумели удержать преимущество и сдержать опаснейших форвардов «Торонто». «Вашингтон» впервые в сезоне выиграл дома и отправился в погоню за «Каролиной», которая успела возглавить Столичный дивизион.

Читайте также
Вашингтон Кэпиталз
4:3
1:2, 3:0, 0:1
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей, НХЛ, Неделя 317.10.2019, 02:00 (МСК UTC+3)Capital One Arena
Главные тренеры
Тодд РирденМайк Бэбкок
Вратари
Илья СамсоновМайкл Хатчинсон(Майкл Хатчинсон)
1-й период
02:52Морган Райлли
04:37Каспери Капанен(Тревор Мур)
10:58Илья Михеев(Каспери Капанен, Джастин Холл)
18:59Якуб Врана(Гарнет Хэтэуэй, Джон Карлсон)
2-й период
21:13Морган Райлли
25:07Евгений Кузнецов(Карл Хагелин, Джон Карлсон)
25:18Никлас II Бэкстрем(Ти. Джей. Оши, Ник Дженсен)
25:36Ник Шор
25:45Коди Сиси
26:25Джон Карлсон(Никлас II Бэкстрем, Александр Овечкин)
3-й период
50:10Остон Мэттьюс
53:04Карл Хагелин
57:27Джон Таварес(Джейк Маззин, Каспери Капанен)
Лучшие игроки матча
Джон Карлсон (Вашингтон Кэпиталз), Никлас II Бэкстрем (Вашингтон Кэпиталз), Каспери Капанен (Торонто Мэйпл Ливз)
Статистика
2Штрафное время10
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Вашингтон Кэпиталз
НовостиМатчиСоставСтатистика
Торонто Мэйпл Ливз
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 «Им платят за подробную демонстрацию задницы». Скандал с откровенными съемками легкоатлеток
«Самые забитые женщины — русские». Главное потрясение жены хоккеиста после приезда из США
Тедеско: Критика бывших спартаковцев? Это эмоции, а я их люблю
Федерер уступит Медведеву? Даниил может очень скоро обогнать его
Откровенное интервью Месси о себе, семье, личной жизни и футболе
СМИ: Дзюба может перейти в «Интер» зимой
Российская биатлонистка решила выступать за сборную Белоруссии
Представлена новая форма сборной России по биатлону (фото)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь