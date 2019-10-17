Кузнецов забивал, Овечкин отдавал. «Вашингтон» разорвал самую дорогую атаку мира за полторы минуты

В этом сезоне игру «Вашингтона» нельзя назвать идеальной, но зато за ней всегда интересно наблюдать: голов на площадке много, ошибок тоже достаточно. Примерно то же самое можно сказать и о выступлении «Торонто» этой осенью. И в обеих командах есть русские ребята, которые приковывают к себе внимание. В «Кэпиталз» к вечной русской троице Овечкин, Кузнецов, Орлов добавился наконец-то и четвертый. Илья Самсонов еще в прошлом сезоне сидел в АХЛ и задумывался о возвращении в КХЛ, а в этом стал сменщиком Холтби. Именно 22-летнему уральскому голкиперу доверили место в воротах на матч с «Мэйпл Лифс». После утренней раскатки, на которой и было объявлено решение тренерского штаба «столичных», начались даже разговоры, а не забирает ли Илья роль первого вратаря. Тодд Рирден заверил журналистов, что это не так. Но никто не знает, что будет в будущем, тем более контракт Брэйдена заканчивается.

В первом периоде Самсонову пришлось несладко: он дважды пропустил, причем одну шайбу, когда его команда играла в большинстве. К Илье претензии в этом моменте предъявить сложно, скорее Овечкин виноват в том, что не смог догнать и остановить Капанена.

Второй гол «Торонто» забили тоже после контратаки. Отличился Илья Михеев, убежавший сразу от двоих соперников. На супмэна в Канаде не могут нарадоваться. У Бэбкока в целом все неплохо с нападением, что неудивительно, ведь клуб на четырех форвардов тратит 40,5 млн долларов в год. А вот защита порой чудит очень сильно.

После перерыва «Вашингтон» разорвал оборону соперника, забив за полторы минуты три гола. Все началось с большинства в начале периода, когда Врана уже готов был праздновать гол, но шайба попала в штангу. Расстраиваться времени не было, так как совсем скоро Кузнецов забил, причем, сделал это весьма эффектно. Защита «кленовых листьев» трещала по швам.

Прошло 11 секунд, и Бэкстрем вывел свою команду вперед: выигранное вбрасывание, несколько передач и гол. Четвертый гол «Вашингтон» забил при численном преимуществе «пять на три» — соперник дважды удалился с разницей в десять секунд. Овечкин отдал шикарный пас на Карлсона. После заброшенной шайбы (до этого в игре у защитника было два ассиста) Джон вышел на промежуточное первое место в гонке бомбардиров, у него уже 14 очков в сезоне.