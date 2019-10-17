Кузнецов забивал, Овечкин отдавал. «Вашингтон» разорвал самую дорогую атаку мира за полторы минуты
«Торонто» не спас даже гол Ильи Михеева.
«Торонто» не спас даже гол Ильи Михеева.
В этом сезоне игру «Вашингтона» нельзя назвать идеальной, но зато за ней всегда интересно наблюдать: голов на площадке много, ошибок тоже достаточно. Примерно то же самое можно сказать и о выступлении «Торонто» этой осенью. И в обеих командах есть русские ребята, которые приковывают к себе внимание. В «Кэпиталз» к вечной русской троице Овечкин, Кузнецов, Орлов добавился
В первом периоде Самсонову пришлось несладко: он дважды пропустил, причем одну шайбу, когда его команда играла в большинстве. К Илье претензии в этом моменте предъявить сложно, скорее Овечкин виноват в том, что не смог догнать и остановить Капанена.
Второй гол «Торонто» забили тоже после контратаки. Отличился Илья Михеев, убежавший сразу от двоих соперников. На супмэна в Канаде не могут нарадоваться. У Бэбкока в целом все неплохо с нападением, что неудивительно, ведь клуб на четырех форвардов тратит 40,5 млн долларов в год. А вот защита порой чудит очень сильно.
После перерыва «Вашингтон» разорвал оборону соперника, забив за полторы минуты три гола. Все началось с большинства в начале периода, когда Врана уже готов был праздновать гол, но шайба попала в штангу. Расстраиваться времени не было, так как совсем скоро Кузнецов забил, причем, сделал это весьма эффектно. Защита «кленовых листьев» трещала по швам.
Прошло 11 секунд, и Бэкстрем вывел свою команду вперед: выигранное вбрасывание, несколько передач и гол. Четвертый гол «Вашингтон» забил при численном преимуществе «пять на три» — соперник дважды удалился с разницей в десять секунд. Овечкин отдал шикарный пас на Карлсона. После заброшенной шайбы (до этого в игре у защитника было два ассиста) Джон вышел на промежуточное первое место в гонке бомбардиров, у него уже 14 очков в сезоне.
У «Кэпиталз» все шло по плану, и только травмы Зигенталера и Паника, полученные по ходу игры, омрачали общую картину. Оба не смогли продолжить игру, о характере повреждений будет известно позже, речь о травмах верхней части тела. Команда чуть не потеряла и Кузнецова, который неудачно столкнулся с Михеевым в третьем периоде, но Евгений смог подняться со льда и продолжить выступление. Хозяева, хоть в концовке матча и отдали инициативу, сумели удержать преимущество и сдержать опаснейших форвардов «Торонто». «Вашингтон» впервые в сезоне выиграл дома и отправился в погоню за «Каролиной», которая успела возглавить Столичный дивизион.
|Тодд Рирден
|Майк Бэбкок
|Илья Самсонов
|Майкл Хатчинсон(Майкл Хатчинсон)
|02:52
|Морган Райлли
|04:37
|Каспери Капанен(Тревор Мур)
|10:58
|Илья Михеев(Каспери Капанен, Джастин Холл)
|18:59
|Якуб Врана(Гарнет Хэтэуэй, Джон Карлсон)
|21:13
|Морган Райлли
|25:07
|Евгений Кузнецов(Карл Хагелин, Джон Карлсон)
|25:18
|Никлас II Бэкстрем(Ти. Джей. Оши, Ник Дженсен)
|25:36
|Ник Шор
|25:45
|Коди Сиси
|26:25
|Джон Карлсон(Никлас II Бэкстрем, Александр Овечкин)
|50:10
|Остон Мэттьюс
|53:04
|Карл Хагелин
|57:27
|Джон Таварес(Джейк Маззин, Каспери Капанен)
Джон Карлсон (Вашингтон Кэпиталз), Никлас II Бэкстрем (Вашингтон Кэпиталз), Каспери Капанен (Торонто Мэйпл Ливз)
|2
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|1