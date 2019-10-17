Два очка Радулова не спасли «Даллас» от поражения в матче НХЛ с «Коламбусом»

Источник: AP 2019

В составе победителей шайбы забросили Зак Веренски (8-я минута), Александр Веннберг (16) и Сонни Милано (50). Российский защитник команды Владислав Гавриков провел на площадке 15 минут 35 секунд. Он записал на свой счет по два нанесенных и заблокированных броска, а также два силовых приема.

У проигравших отличились Миро Хейсканен (19) и Джо Павелски (60). Радулов выступил ассистентом в эпизодах с обеими заброшенными шайбами. Первый матч в составе «Далласа» провел нападающий Кори Перри, выступавший ранее на протяжении 14 сезонов за «Анахайм».

«Даллас» занимает 14-е место в таблице Западной конференции, набрав три очка в восьми матчах. «Коламбус» идет девятым на Востоке, имея в активе шесть баллов после шести встреч. Следующий матч «Даллас» проведет на выезде против «Питтсбурга», «Коламбус» сыграет в гостях с «Чикаго». Обе встречи пройдут 19 октября.