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10:22 (мск), источник: ТАСС

Два очка Радулова не спасли «Даллас» от поражения в матче НХЛ с «Коламбусом»

ТАСС, 17 октября. «Даллас» на выезде уступил «Коламбусу» со счетом 2:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Две результативные передачи себе актив записал российский форвард гостей Александр Радулов.

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Источник: AP 2019

В составе победителей шайбы забросили Зак Веренски (8-я минута), Александр Веннберг (16) и Сонни Милано (50). Российский защитник команды Владислав Гавриков провел на площадке 15 минут 35 секунд. Он записал на свой счет по два нанесенных и заблокированных броска, а также два силовых приема.

У проигравших отличились Миро Хейсканен (19) и Джо Павелски (60). Радулов выступил ассистентом в эпизодах с обеими заброшенными шайбами. Первый матч в составе «Далласа» провел нападающий Кори Перри, выступавший ранее на протяжении 14 сезонов за «Анахайм».

«Даллас» занимает 14-е место в таблице Западной конференции, набрав три очка в восьми матчах. «Коламбус» идет девятым на Востоке, имея в активе шесть баллов после шести встреч. Следующий матч «Даллас» проведет на выезде против «Питтсбурга», «Коламбус» сыграет в гостях с «Чикаго». Обе встречи пройдут 19 октября.

В другом матче дня «Питтсбург» на своем льду обыграл «Колорадо» в овертайме со счетом 3:2. Победную шайбу забросил форвард Брэндон Танев. Российский нападающий хозяев Евгений Малкин участие в матче не принимал из-за травмы.

Коламбус Блю Джэкетс
3:2
2:1, 0:0, 1:1
Даллас Старз
Хоккей, НХЛ, Неделя 317.10.2019, 02:00 (МСК UTC+3)Nationwide Arena
Главные тренеры
Джон ТортореллаДжим Монтгомери
Вратари
Йоонас КорписалоБен Бишоп(Бен Бишоп)
1-й период
02:30Сонни Милано
07:42Зак Веренски(Густав Нюквист, Сет Джонс)
11:32Пьер-Люк Дюбуа
15:01Александр Веннберг
18:08Миро Хейсканен(Александр Радулов, Тэйлор Федун)
2-й период
23:21Тэйлор Федун
37:18Андрей Секера
3-й период
49:07Сонни Милано(Якоб Лиля, Райли Нэш)
55:46Роопе Хинтс
59:55Джо Павелски(Тайлер Сегин, Александр Радулов)
Лучшие игроки матча
Йоонас Корписало (Коламбус Блю Джэкетс), Александр Веннберг (Коламбус Блю Джэкетс), Сонни Милано (Коламбус Блю Джэкетс)
Статистика
4Штрафное время6
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
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  • Гол в большинстве
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