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10:28 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Овечкин вышел на 42-е место по очкам в НХЛ, до Кросби 9 очков

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто» (4:3).

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Источник: AP 2019

Россиянин вышел на 42-е место по очкам за карьеру, сравнявшись с Жаном Беливо — по 1219.

Нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби, набравший 1228 очков, занимает 41-е место по очкам за карьеру в НХЛ.

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