Овечкин вышел на 42-е место по очкам в НХЛ, до Кросби 9 очков
Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто» (4:3).
Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто» (4:3).
Россиянин вышел на 42-е место по очкам за карьеру, сравнявшись с Жаном Беливо — по 1219.
Нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби, набравший 1228 очков, занимает 41-е место по очкам за карьеру в НХЛ.