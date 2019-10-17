«Эдмонтон» победил «Филадельфию» в матче НХЛ. Проворов отметился передачей

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У победителей шайбы забросили Леон Драйзайтль (2-я и 37-я минуты), Этан Беар (15), Коннор Макдэвид (33), Райан Нюджент-Хопкинс (35) и Брэндон Мэннинг (44). Голкипер Микко Коскинен отразил 49 бросков по своим воротам.

В составе «Филадельфии» отличились Якуб Ворачек (8, 58) и Оскар Линдблом (56). Проворов отдал результативную передачу в эпизоде со вторым голом Ворачека. На счету россиянина теперь 4 (1 гол + 3 передачи) очка в текущем сезоне. За команду в прошедшем матче поочередно сыграли два голкипера, Картер Харт сделал 10 сейвов, Брайан Эллиотт — шесть.

Лучшим игроком встречи стал Макдэвид (1+4). Второй звездой был признан Коскинен (49 сейвов), третьей — Драйзайтль (2+1). Макдэвид благодаря пяти набранным очкам вышел на первое место в списке бомбардиров НХЛ, теперь на его счету 17 (5+12) баллов за результативность. Драйзайтль переместился на вторую строчку с 15 (6+9) очками.