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10:33 (мск), источник: ТАСС

«Эдмонтон» победил «Филадельфию» в матче НХЛ. Проворов отметился передачей

ТАСС, 17 октября. «Эдмонтон» дома одержал победу над «Филадельфией» со счетом 6:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Результативной передачей в составе гостей отметился российский защитник Иван Проворов.

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Источник: Reuters

У победителей шайбы забросили Леон Драйзайтль (2-я и 37-я минуты), Этан Беар (15), Коннор Макдэвид (33), Райан Нюджент-Хопкинс (35) и Брэндон Мэннинг (44). Голкипер Микко Коскинен отразил 49 бросков по своим воротам.

В составе «Филадельфии» отличились Якуб Ворачек (8, 58) и Оскар Линдблом (56). Проворов отдал результативную передачу в эпизоде со вторым голом Ворачека. На счету россиянина теперь 4 (1 гол + 3 передачи) очка в текущем сезоне. За команду в прошедшем матче поочередно сыграли два голкипера, Картер Харт сделал 10 сейвов, Брайан Эллиотт — шесть.

Лучшим игроком встречи стал Макдэвид (1+4). Второй звездой был признан Коскинен (49 сейвов), третьей — Драйзайтль (2+1). Макдэвид благодаря пяти набранным очкам вышел на первое место в списке бомбардиров НХЛ, теперь на его счету 17 (5+12) баллов за результативность. Драйзайтль переместился на вторую строчку с 15 (6+9) очками.

Благодаря победе «Эдмонтон» поднялся на первое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 12 очков в семи матчах. «Филадельфия» идет 13-й на Востоке, имея в активе пять баллов после пяти встреч. В следующем матче «Эдмонтон» сыграет дома против «Детройта» 19 октября. «Филадельфия» днем позже примет «Даллас».

Эдмонтон Ойлерз
6:3
2:1, 3:0, 1:2
Филадельфия Флайерз
Хоккей, НХЛ, Неделя 317.10.2019, 04:30 (МСК UTC+3)Rogers Place
Главные тренеры
Дэйв ТиппеттАлен Виньо
Вратари
Микко КоскиненКартер Харт(Брайан Эллиотт, Брайан Эллиотт)
1-й период
01:13Леон Драйзайтль(Оскар Клефбом, Коннор Макдэвид)
02:31Итан Бир
07:09Маркус Гранлунд
07:36Якуб Ворачек(Шон Кутюрье, Клод Жиру)
14:52Итан Бир(Райан Ньюджент-Хопкинс, Джеймс Нил)
2-й период
32:34Коннор Макдэвид(Оскар Клефбом, Крис Расселл)
34:00Шон Кутюрье
34:32Райан Ньюджент-Хопкинс(Коннор Макдэвид, Леон Драйзайтль)
35:06Карсен Тварински
36:26Леон Драйзайтль(Коннор Макдэвид)
3-й период
40:45Патрик Русселль
43:40Брэндон Мэннинг(Коннор Макдэвид, Зак Кассиан)
48:23Маркус Гранлунд
55:20Оскар Линдблум(Джастин Браун, Якуб Ворачек)
56:51Дарнелл Нерс
57:36Командный штраф
57:42Якуб Ворачек(Клод Жиру, Иван Проворов)
Лучшие игроки матча
Коннор Макдэвид (Эдмонтон Ойлерз), Микко Коскинен (Эдмонтон Ойлерз), Леон Драйзайтль (Эдмонтон Ойлерз)
Статистика
12Штрафное время4
0Игра в большинстве0
2Голы в большинстве2
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Эдмонтон Ойлерз
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НовостиМатчиСоставСтатистика
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