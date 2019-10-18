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17 октября, источник: ТАСС

Хоккеист «Вегаса» Зыков отстранен на 20 матчей НХЛ за применение запрещенных веществ

ТАСС, 17 октября. Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вегас» Валентин Зыков отстранен на 20 матчей за нарушение программы по употреблению препаратов или веществ, повышающих физические характеристики спортсменов. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

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Источник: AP 2019

Отмечается, что 24-летний хоккеист не будет получать заработную плату в течение дисквалификации (около $158 тыс. — прим. ТАСС). Согласно коллективному соглашению между профсоюзом игроков (NHLPA) и НХЛ, Зыков пройдет обязательное обследование и возможное лечение. Первый матч чемпионата НХЛ после отстранения Зыков может провести 29 ноября в Лас-Вегасе против «Аризоны».

В августе российский форвард клуба НХЛ «Вашингтон» Евгений Кузнецов был дисквалифицирован Международной федерацией хоккея (IIHF) на четыре года за нарушение антидопинговых правил. В допинг-пробе спортсмена, взятой 26 мая 2019 года во время чемпионата мира в Словакии, были обнаружены следы кокаина. Согласно правилам НХЛ, кокаин не является субстанцией, повышающей работоспособность, НХЛ дисквалифицировала Кузнецова на три матча. В отличие от Кузнецова, Зыков употреблял вещества, повышающие спортивный результат.

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В начале прошлого сезона американский защитник «Вегаса» Нейт Шмидт также был дисквалифицирован на 20 матчей за употребление запрещенных препаратов. Он подал апелляцию на данное решение, однако она была отклонена.

Зыков был выбран на драфте НХЛ во втором раунде под общим 37-м номером клубом «Лос-Анджелес» в 2013 году. Хоккеист выступал в клубах Главной юниорской хоккейной лиги Квебека (QMJHL) «Байе-Комо Драккар» и «Гатино» с 2012 по 2015 год, в клубах Американской хоккейной лиги (AHL) «Онтарио» и «Шарлотт». В НХЛ хоккеист выступал за «Каролину» с 2016-го по декабрь 2018 года, также играл за «Эдмонтон», а после нескольких матчей был выставлен на драфт отказов, с которого его забрал «Вегас» в сезоне-2018/19. В текущем сезоне Зыков провел семь матчей, в которых набрал два очка (сделал две результативные передачи).

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