Хоккеист «Вегаса» Зыков отстранен на 20 матчей НХЛ за применение запрещенных веществ

Источник: AP 2019

Отмечается, что 24-летний хоккеист не будет получать заработную плату в течение дисквалификации (около $158 тыс. — прим. ТАСС). Согласно коллективному соглашению между профсоюзом игроков (NHLPA) и НХЛ, Зыков пройдет обязательное обследование и возможное лечение. Первый матч чемпионата НХЛ после отстранения Зыков может провести 29 ноября в Лас-Вегасе против «Аризоны».

В августе российский форвард клуба НХЛ «Вашингтон» Евгений Кузнецов был дисквалифицирован Международной федерацией хоккея (IIHF) на четыре года за нарушение антидопинговых правил. В допинг-пробе спортсмена, взятой 26 мая 2019 года во время чемпионата мира в Словакии, были обнаружены следы кокаина. Согласно правилам НХЛ, кокаин не является субстанцией, повышающей работоспособность, НХЛ дисквалифицировала Кузнецова на три матча. В отличие от Кузнецова, Зыков употреблял вещества, повышающие спортивный результат.

<iframe width="100%" height="360 " src="//www.newstube.ru/embed/52b3b70d-4629-48ed-a0dc-63c41f89b993" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br/><a href="https://www.newstube.ru/m/1358414" target="_blank">Главное о кокаиновом скандале: Кузнецов пропустит весь свой пик карьеры в сборной</a> Во время загрузки произошла ошибка.

В начале прошлого сезона американский защитник «Вегаса» Нейт Шмидт также был дисквалифицирован на 20 матчей за употребление запрещенных препаратов. Он подал апелляцию на данное решение, однако она была отклонена.