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17 октября, источник: Sport24

Русского игрока поймали на допинге в Америке. Зыков принимал его, чтобы пробиться в состав клуба НХЛ

24-летний форвард получил 20 матчей дисквалификации. В «Вегасе» это уже второй допинг-скандал.

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Источник: nhl.com

Допинговыми скандалами в российском спорте мало кого удивишь. Однако для хоккея это все равно нонсенс. Только-только мир стал забывать о положительной допинг-пробе на кокаин Евгения Кузнецова, которую он сдал в мае на чемпионате мира по хоккею (форвард «Вашингтона» получил четырехлетнюю дисквалификацию от Международной федерации хоккея и трехматчевую — от НХЛ), как другой российский хоккеист вляпался в скандал. Нападающий «Вегаса» Валентин Зыков дисквалифицирован на 20 матчей за употребление запрещенных веществ. Об этом сообщила Ассоциация игроков Национальной хоккейной лиги.

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В заявлении указывается, что 24-летний форвард будет в обязательном порядке направлен на специальную программу по борьбе со злоупотреблением запрещенных веществ, где будет установлено, нужно ли игроку специальное лечение.

На сайте «Вегаса» оперативно появилось заявление от клуба.

Нас уведомили, что Валентин нарушил антидопинговые правила, употребив запрещенные вещества повышающие спортивные результаты. Мы постоянно следим за питанием, потреблением добавок и общим рационом наших спортсменов на протяжении всего сезона. Зыков сознательно использовал запрещенное вещество без согласия, не поставив в известность клуб. Мы поддерживаем и уважаем принятое решение.

За последние три года в НХЛ произошел только второй такой случай. Оба, как ни странно, с игроками «Голден Найтс». Первым был Нэйт Шмидт, который также получил 20 матчей дисквалификации в прошлом сезоне. Во время дисквалификации Зыков не будет получать зарплату. Валентин в этом сезоне имеет контракт на 675 тысяч долларов. Таким образом, он потеряет четверть зарплаты — это порядка 170 тысяч.

Источник: twitter.com/NHL

Хоккеист также прокомментировал случившееся, однако его слова оставили больше вопросов, чем ответов.

— Хотя я так и не понял, как тест дал положительный результат, понимаю, что несу ответственность за то, что находится в моем организме. Хочу принести извинения своей семье, партнерам по команде, клубу и болельщикам. Сделаю все, чтобы принести пользу команде в дальнейшем. Я принимаю наказание, — цитирует Зыкова профсоюз игроков НХЛ.

Чуть позже с журналистами поговорил президент по хоккейным операциям «Вегаса» Джордж Макфи, заявивший, что запрещенные вещества Зыков принимал на протяжении четырех (!) лет. Об этом клубу, который до последнего не был в курсе, сообщил сам игрок.

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24-летний форвард родился в Санкт-Петербурге, однако в канадскую юниорскую лигу в 17-летнем возрасте уезжал из ЦСКА. В 2013 году был выбран во втором раунде драфта «Лос-Анджелесом». В «Кингс» не провел ни одного матча и был обменян в 2016-м в «Каролину», где не сумел закрепиться в основе команды НХЛ и играл в фарм-клубе. В сезоне 2018/19 транзитом через «Эдмонтон» оказался в «Вегасе». Этой осенью Зыков только-только начал закрепляться в основе клуба лучшей лиги мира (провел семь матчей и отдал две передачи), как грянул скандал. Теперь ему придется начинать все с чистого листа, и заявить о себе будет гораздо сложнее.

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