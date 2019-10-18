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10:10 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Тренер не дал Гусеву сыграть даже 10 минут. Но он обокрал Панарина и забил важнейший гол!

«Нью-Джерси» одержали первую победу в сезоне, обыграв «Рейнджерс» — 5:2.

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Источник: Спорт-Экспресс

Кража

Никита Гусев в составе «Нью-Джерси» на льду провел меньше всех времени (9.42), получая крохи тренерского доверия только во второй бригаде большинства. Пару раз от него исходила опасность у чужих ворот. Но несколько потерь и присутствие на льду при голе «рейнджера» Йеспера Фаста наводили на грустные мысли. С ним, в отличие от первого номера последнего драфта Джека Хьюза, в команде возиться сейчас точно не будут. Так можно и до запаса доиграться.

Россиянин при очевидных недостатках типа средней скорости и естественной в силу скромных габаритов проблемы с силовой борьбой обладает роскошным козырем, который не прокачаешь в тренажерном зале. Гусев умеет читать ситуацию на несколько ходов вперед. Он классно обокрал Артемия Панарина (у него сломалась клюшка), которого главный тренер Дэвид Куинн выпустил на последние секунды очередного меньшинства, и забил крайне важный гол уже в равных составах. Все, кому небезразличен «Нью-Джерси», с облегчением выдохнули, памятуя о том, как команда бездарно упускала в текущем чемпионате преимущество в три и четыре шайбы.

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Спасение

Интрига, построенная американскими коллегами вокруг противостояния раскрученных новичков Хьюза и Каапо Какко, смотрелась применительно к «Нью-Джерси» как знаменитый мем с собакой, сидящей в полыхающем доме и утверждающей, что все идет нормально. Два дебютанта с звездным потенциалом пока смотрятся в лучшем случае «так себе», пробуя на вкус НХЛ, и ограничились в игре одним набранным очком на двоих. Финн и вовсе потерялся на площадке.

Для «Дьяволов», ни разу еще не выигрывавших в нынешнем чемпионате, победа была очень нужна. Больше всего главному тренеру Джону Хайнсу. Рядом с ним на скамейке неспроста появился ассистент генерального менеджера Том Фитцжеральд. Один из прежних помощников, известный в прошлом нападающий Майк Грир наоборот отправился куда-то под потолок арены, чтобы подсказывать и корректировать игру команды из ложи. Хьюз большим авансом очутился в первом звене на месте травмированного центрфорварда Нико Хишира. Вокруг его первого очка наверняка будут водить радостные хороводы и танцевать джигу. Наверное, эта «мусорная» передача поможет самому игроку сбросить груз ожиданий и немного раскрепоститься. Операцию по спасению в составе «Нью-Джерси» начали и завершили совсем другие люди. Среди них оказался и Гусев.

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Курьез

Удивительное по своей абсурдности расписание подкосило «Рейнджерс», за две недели проведших всего три матча. Было заметно, что команда полностью потеряла игровой тонус. В действиях хоккеистов присутствовало слишком много сумбура и брака. Это было на руку сопернику. Гости, правда, открыли счет в ситуации, не красящей обороняющихся. Защитник Тони Дианджело приехал на чужой пятачок, где царила дикая паника, и протолкнул шайбу за ленточку.

Ответный гол «Нью-Джерси» был логичен в силу того, что хозяева, припертые к стенке, активно сопротивлялись, боролись, толкались. Хороший перехват в средней зоне, быстрая контратака, точный бросок Блэйка Коулмэна — все это смотрелось симпатично. Однако без помощи вратаря «Рейнджерс» Александра Георгиева не обошлось. Россиянин стал жертвой невероятного по степени курьезности несчастного случая. Шайба попала ему в шлем, срикошетила, полетев вниз, и просочилась между щитков в сетку.

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Большинство

Георгиев, не имевший игровой практики с 6 октября, визуально был не в своей тарелке. Шайбы он отбивал несколько судорожно, не вселяя, как он это делал раньше, уверенность в своих партнеров. К ним претензий тоже хватало. Особенно это касается игровой дисциплины и массы дурацких удалений. Разве что на общем фоне ударное звено Панарин-Зибанежад-Бучневич выделялось в силу высокого личного уровня его участников.

Во второй шайбе «Девилз» можно углядеть неприкрытый символизм. Ее автором стал нападающий Кайл Палмиери, играющий под 21-м номером. Впервые в сезоне «Нью-Джерси» реализовал большинство, сделав это — правильно! — только с 21-й попытки. Правда, в данном моменте следует похвалить самого форварда, бросившего из не самой удобной позиции в верхний угол, чем восхититься розыгрышем. С синхронностью действий по-прежнему сложности.

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Прием

Арбитры, выписавшие за игру командам в сумме 17 (!) малых штрафов, переусердствовали. Из-за их чрезмерной строгости игра потеряла в зрелищности и стройности. Гордиться «Нью-Джерси» можно самим фактом победы и потрясающей самоотдачей хоккеистов. Судьи ошиблись с оценкой другой ситуации, где грязный силовой прием в исполнении капитана «Дьяволов» Тэйлора Холла, тянул больше, чем на две минуты. Контакт его рук с головой защитника соперника Адамом Фоксом и отрыв коньков от льда прямо перед столкновением был очевиден, кажется, даже из космоса. Спас форвард только его статус звезды. Игрокам такого статуса многое прощается. Пока от Холла команда получает больше вреда, чем пользы.

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Нью-Джерси Дэвилз
5:2
1:1, 2:0, 2:1
Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей, НХЛ, Неделя 318.10.2019, 02:00 (МСК UTC+3)Prudential Center
Главные тренеры
Джон ХайнсДэвид Куинн
Вратари
Маккензи БлэквудАлександр Георгиев(Александр Георгиев, Александр Георгиев)
1-й период
02:55Майлс Вуд
02:55Марк Стаал
02:55Майкл Хэйли
06:02Энтони Дианджело(Павел Бучневич, Брэди Шей)
12:58Блэйк Коулман(Трэвис Зэйджак, Мэтт Теннисон)
14:26Кайл Палмиери
17:12Райан Стром
17:48Тэйлор Холл
2-й период
22:13Брэди Шей
22:18Кайл Палмиери
23:07Артемий Панарин
26:49Тэйлор Холл
26:49Тэйлор Холл
26:49Брэди Шей
32:25Майлс Вуд(Джек Хьюз, Мэтт Теннисон)
34:31Йеспер Братт
3-й период
42:22Йеспер Фаст(Райан Стром, Брендан Смит)
43:57Энтони Дианджело
47:08Командный штраф
50:14Йеспер Фаст
52:21Никита Гусев
56:20Уэйн Симмондс
59:12Пи. Кей. Суббан
59:52Энтони Дианджело
Лучшие игроки матча
Маккензи Блэквуд (Нью-Джерси Дэвилз), Джек Хьюз (Нью-Джерси Дэвилз), Мэтт Теннисон (Нью-Джерси Дэвилз)
Статистика
16Штрафное время18
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Нью-Джерси Дэвилз
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