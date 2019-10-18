Тренер не дал Гусеву сыграть даже 10 минут. Но он обокрал Панарина и забил важнейший гол!
«Нью-Джерси» одержали первую победу в сезоне, обыграв «Рейнджерс» — 5:2.
«Нью-Джерси» одержали первую победу в сезоне, обыграв «Рейнджерс» — 5:2.
Никита Гусев в составе «Нью-Джерси» на льду провел меньше всех времени (9.42), получая крохи тренерского доверия только во второй бригаде большинства. Пару раз от него исходила опасность у чужих ворот. Но несколько потерь и присутствие на льду при голе «рейнджера» Йеспера Фаста наводили на грустные мысли. С ним, в отличие от первого номера последнего драфта Джека Хьюза, в команде возиться сейчас точно не будут. Так можно и до запаса доиграться.
Россиянин при очевидных недостатках типа средней скорости и естественной в силу скромных габаритов проблемы с силовой борьбой обладает роскошным козырем, который не прокачаешь в тренажерном зале. Гусев умеет читать ситуацию на несколько ходов вперед. Он классно обокрал Артемия Панарина (у него сломалась клюшка), которого главный тренер Дэвид Куинн выпустил на последние секунды очередного меньшинства, и забил крайне важный гол уже в равных составах. Все, кому небезразличен «Нью-Джерси», с облегчением выдохнули, памятуя о том, как команда бездарно упускала в текущем чемпионате преимущество в три и четыре шайбы.
Интрига, построенная американскими коллегами вокруг противостояния раскрученных новичков Хьюза и Каапо Какко, смотрелась применительно к «Нью-Джерси» как знаменитый мем с собакой, сидящей в полыхающем доме и утверждающей, что все идет нормально. Два дебютанта с звездным потенциалом пока смотрятся в лучшем случае «так себе», пробуя на вкус НХЛ, и ограничились в игре одним набранным очком на двоих. Финн и вовсе потерялся на площадке.
Для «Дьяволов», ни разу еще не выигрывавших в нынешнем чемпионате, победа была очень нужна. Больше всего главному тренеру Джону Хайнсу. Рядом с ним на скамейке неспроста появился ассистент генерального менеджера Том Фитцжеральд. Один из прежних помощников, известный в прошлом нападающий Майк Грир наоборот отправился
Удивительное по своей абсурдности расписание подкосило «Рейнджерс», за две недели проведших всего три матча. Было заметно, что команда полностью потеряла игровой тонус. В действиях хоккеистов присутствовало слишком много сумбура и брака. Это было на руку сопернику. Гости, правда, открыли счет в ситуации, не красящей обороняющихся. Защитник Тони Дианджело приехал на чужой пятачок, где царила дикая паника, и протолкнул шайбу за ленточку.
Ответный гол «Нью-Джерси» был логичен в силу того, что хозяева, припертые к стенке, активно сопротивлялись, боролись, толкались. Хороший перехват в средней зоне, быстрая контратака, точный бросок Блэйка Коулмэна — все это смотрелось симпатично. Однако без помощи вратаря «Рейнджерс» Александра Георгиева не обошлось. Россиянин стал жертвой невероятного по степени курьезности несчастного случая. Шайба попала ему в шлем, срикошетила, полетев вниз, и просочилась между щитков в сетку.
Георгиев, не имевший игровой практики с 6 октября, визуально был не в своей тарелке. Шайбы он отбивал несколько судорожно, не вселяя, как он это делал раньше, уверенность в своих партнеров. К ним претензий тоже хватало. Особенно это касается игровой дисциплины и массы дурацких удалений. Разве что на общем фоне ударное звено
Во второй шайбе «Девилз» можно углядеть неприкрытый символизм. Ее автором стал нападающий Кайл Палмиери, играющий под 21-м номером. Впервые в сезоне «Нью-Джерси» реализовал большинство, сделав это — правильно! — только с 21-й попытки. Правда, в данном моменте следует похвалить самого форварда, бросившего из не самой удобной позиции в верхний угол, чем восхититься розыгрышем. С синхронностью действий
Арбитры, выписавшие за игру командам в сумме 17 (!) малых штрафов, переусердствовали.
|Джон Хайнс
|Дэвид Куинн
|Маккензи Блэквуд
|Александр Георгиев(Александр Георгиев, Александр Георгиев)
|02:55
|Майлс Вуд
|02:55
|Марк Стаал
|02:55
|Майкл Хэйли
|06:02
|Энтони Дианджело(Павел Бучневич, Брэди Шей)
|12:58
|Блэйк Коулман(Трэвис Зэйджак, Мэтт Теннисон)
|14:26
|Кайл Палмиери
|17:12
|Райан Стром
|17:48
|Тэйлор Холл
|22:13
|Брэди Шей
|22:18
|Кайл Палмиери
|23:07
|Артемий Панарин
|26:49
|Тэйлор Холл
|26:49
|Тэйлор Холл
|26:49
|Брэди Шей
|32:25
|Майлс Вуд(Джек Хьюз, Мэтт Теннисон)
|34:31
|Йеспер Братт
|42:22
|Йеспер Фаст(Райан Стром, Брендан Смит)
|43:57
|Энтони Дианджело
|47:08
|Командный штраф
|50:14
|Йеспер Фаст
|52:21
|Никита Гусев
|56:20
|Уэйн Симмондс
|59:12
|Пи. Кей. Суббан
|59:52
|Энтони Дианджело
Маккензи Блэквуд (Нью-Джерси Дэвилз), Джек Хьюз (Нью-Джерси Дэвилз), Мэтт Теннисон (Нью-Джерси Дэвилз)
|16
|Штрафное время
|18
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0