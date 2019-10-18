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10:26 (мск), источник: ТАСС

Шайба Тарасенко не спасла «Сент-Луис» от поражения в матче НХЛ против «Ванкувера»

ТАСС, 18 октября. Действующий обладатель Кубка Стэнли «Сент-Луис» в серии буллитов уступил «Ванкуверу» со счетом 3:4 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Российский форвард хозяев Владимир Тарасенко отметился голом.

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В составе «Сент-Луиса» отличились Робби Фабри (15-я минута), Алекс Пьетранджело (23) и Тарасенко (24), для которого заброшенная шайба стала второй в текущем сезоне. Ранее он установил личный антирекорд, не сумев отметиться в первых пяти встречах сезона. Всего в активе 27-летнего российского форварда теперь 6 (2 шайбы + 4 передачи) очков в семи матчах. Нападающий «Сент-Луиса» Иван Барбашев провел на площадке 13 минут 19 секунд, записав себе в актив по два броска и силовых приема.

У победителей отличились Майкл Ферланд (23), Джей Ти Миллер (34) и Бо Хорват (53). Единственный буллит в послематчевой серии реализовал нападающий «Ванкувера» Джош Ливо, который стал лучшим игроком встречи. Второй звездой был признан Пьетранджело (1+0), третьей — Хорват (1+0).

«Сент-Луис» потерпел третье поражение подряд и занимает четвертое место в Западной конференции, набрав девять очков после семи матчей. «Ванкувер» идет шестым, имея в активе восемь очков после шести встреч. В следующем матче «Сент-Луис» сыграет на домашней площадке против «Монреаля», «Ванкувер» на выезде встретится с «Нью-Джерси». Обе встречи пройдут 19 октября.

В другом матче игрового дня «Бостон» дома в серии буллитов уступил «Тампе» со счетом 3:4. Голкипер гостей Андрей Василевский сделал 34 сейва и отразил все послематчевые броски. Нападающий Никита Кучеров и защитник Михаил Сергачев очков не набрали.

В составе «Бостона» дубль оформил Давид Пастрняк, чешский форвард забросил восьмую шайбу в сезоне (четыре из них — в предыдущем матче) и догнал лидировавшего в гонке снайперов регулярного чемпионата НХЛ форварда «Эдмонтона» Джеймса Нила, всего в активе Пастрняка 13 (8 шайб + 5 передач) очков в семи матчах, это четвертый показатель в лиге.

Сент-Луис Блюз
3:4Б
1:0, 2:2, 0:1, 0:0
Ванкувер Кэнакс
Хоккей, НХЛ, Неделя 318.10.2019, 03:00 (МСК UTC+3)Enterprise Center
Главные тренеры
Крэйг БерубиТрэвис Грин
Вратари
Джордан БиннингтонТэтчер Демко
1-й период
02:56Трой Стэчер
04:07Райан О`Райлли
14:25Робби Фаббри(Тайлер Бозак, Александр Стин)
16:23Александр Эдлер
2-й период
22:04Майкл Ферланд(Брэндон Саттер, Александр Эдлер)
22:47Алекс Пьетранджело(Оскар Сундквист)
23:34Владимир Тарасенко(Джейден Шворц, Брэйден Шенн)
29:52Джейк Виртанен
30:32Тайлер Мотт
33:22Джей.Ти. Миллер(Тайлер Мотт, Тайлер Майерс)
37:51Колтон Парэйко
3-й период
45:25Робби Фаббри
50:05Роберт Томас
50:05Командный штраф
52:05Бо Хорват(Элиас Петтерссон)
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Джош Лейво(Ванкувер Кэнакс)
Лучшие игроки матча
Джош Лейво (Ванкувер Кэнакс), Алекс Пьетранджело (Сент-Луис Блюз), Бо Хорват (Ванкувер Кэнакс)
Статистика
10Штрафное время8
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Сент-Луис Блюз
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