Шайба Тарасенко не спасла «Сент-Луис» от поражения в матче НХЛ против «Ванкувера»

В составе «Сент-Луиса» отличились Робби Фабри (15-я минута), Алекс Пьетранджело (23) и Тарасенко (24), для которого заброшенная шайба стала второй в текущем сезоне. Ранее он установил личный антирекорд, не сумев отметиться в первых пяти встречах сезона. Всего в активе 27-летнего российского форварда теперь 6 (2 шайбы + 4 передачи) очков в семи матчах. Нападающий «Сент-Луиса» Иван Барбашев провел на площадке 13 минут 19 секунд, записав себе в актив по два броска и силовых приема.

У победителей отличились Майкл Ферланд (23), Джей Ти Миллер (34) и Бо Хорват (53). Единственный буллит в послематчевой серии реализовал нападающий «Ванкувера» Джош Ливо, который стал лучшим игроком встречи. Второй звездой был признан Пьетранджело (1+0), третьей — Хорват (1+0).

«Сент-Луис» потерпел третье поражение подряд и занимает четвертое место в Западной конференции, набрав девять очков после семи матчей. «Ванкувер» идет шестым, имея в активе восемь очков после шести встреч. В следующем матче «Сент-Луис» сыграет на домашней площадке против «Монреаля», «Ванкувер» на выезде встретится с «Нью-Джерси». Обе встречи пройдут 19 октября.

В другом матче игрового дня «Бостон» дома в серии буллитов уступил «Тампе» со счетом 3:4. Голкипер гостей Андрей Василевский сделал 34 сейва и отразил все послематчевые броски. Нападающий Никита Кучеров и защитник Михаил Сергачев очков не набрали.