«Мы против обмана». Что говорят в Америке о допинге русского хоккеиста «Вегаса»
Реакция за океаном на историю с Валентином Зыковым.
Реакция за океаном на историю с Валентином Зыковым.
Сезон в НХЛ стартовал совсем недавно, а лига уже успела дать дисквалификацию двум российским игрокам. Но если Евгений Кузнецов получил три матча за употребление наркотиков, то Валентин Зыков попал на «двадцатку». НХЛ карает за употребление допинга — для лиги эта проблема серьезнее кокаиновых скандалов.
Нападающий «Вегаса» дисквалифицирован до 29 ноября. Хоккеист не стал отрицать виновность и согласился на наказание. Упомянув, что не знает, каким образом вещество попало в его организм. Интересно, что Зыков не стал подавать апелляцию.
— Несмотря на то, что я не смог выяснить происхождение запрещенного препарата, я понимаю, что несу ответственность за то, что находится в моем организме, и принимаю это наказание, — приводит профсоюз хоккеистов слова Зыкова.
— Валентин не знал, что принимает запрещенные вещества. Он не принимал допинг осознанно. Я на сто процентов на стороне моего клиента, — цитирует Хэджеса журналист Даррен Дрегер.
Однако в «Вегасе» считают
— Клуб постоянно следит за питанием, потреблением добавок и общим рационом наших хоккеистов на протяжении всего сезона. Валентин сознательно принял запрещенное вещество без разрешения, рекомендации или ведома клуба. «Вегас» уважает принятое решение, — такое официальное заявление опубликовала
Журналист Джесси Грэйнджер позже отметил:
— Несмотря на заявление Зыкова о том, что он не знает, каким образом тест на допинг дал положительный результат, Джордж Макфи сообщил, что хоккеист сам признался ему в употреблении во время вчерашней беседы, что принимал препарат в течение четырех лет.
А журналист Джон Шэннон ответил Грэйнджеру так:
— Хочу немного добавить на эту тему: Зыков употреблял
Зыкова осудили в команде — вот что сказал форвард «Найтс» Джонатан Маршессо.
— Это печальная новость, но мы не хотим, чтобы такое случалось в хоккее. Не хотим, что
Но после того, как «Вегас» официально отказались подавать апелляцию, российскому форварду ничего больше не остается — только ждать, когда он сможет снова выйти на лед. Сейчас у него есть время привести себя в наилучшие кондиции и вернуться в игру к 29 ноября, если он, конечно, останется в «Голден Найтс».