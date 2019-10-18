«Мы против обмана». Что говорят в Америке о допинге русского хоккеиста «Вегаса»

Источник: AP 2019

Сезон в НХЛ стартовал совсем недавно, а лига уже успела дать дисквалификацию двум российским игрокам. Но если Евгений Кузнецов получил три матча за употребление наркотиков, то Валентин Зыков попал на «двадцатку». НХЛ карает за употребление допинга — для лиги эта проблема серьезнее кокаиновых скандалов.

Нападающий «Вегаса» дисквалифицирован до 29 ноября. Хоккеист не стал отрицать виновность и согласился на наказание. Упомянув, что не знает, каким образом вещество попало в его организм. Интересно, что Зыков не стал подавать апелляцию. Все-таки 20 матчей — немалый срок. Еще и без денежных выплат.

— Несмотря на то, что я не смог выяснить происхождение запрещенного препарата, я понимаю, что несу ответственность за то, что находится в моем организме, и принимаю это наказание, — приводит профсоюз хоккеистов слова Зыкова.

Агент хоккеиста Роланд Хэджес причастность хоккеиста к сознательному употреблению допинга отрицает.

— Валентин не знал, что принимает запрещенные вещества. Он не принимал допинг осознанно. Я на сто процентов на стороне моего клиента, — цитирует Хэджеса журналист Даррен Дрегер.

Однако в «Вегасе» считают по-другому.

— Клуб постоянно следит за питанием, потреблением добавок и общим рационом наших хоккеистов на протяжении всего сезона. Валентин сознательно принял запрещенное вещество без разрешения, рекомендации или ведома клуба. «Вегас» уважает принятое решение, — такое официальное заявление опубликовала пресс-служба «Вегаса».

Журналист Джесси Грэйнджер позже отметил:

— Несмотря на заявление Зыкова о том, что он не знает, каким образом тест на допинг дал положительный результат, Джордж Макфи сообщил, что хоккеист сам признался ему в употреблении во время вчерашней беседы, что принимал препарат в течение четырех лет.

А журналист Джон Шэннон ответил Грэйнджеру так:

— Хочу немного добавить на эту тему: Зыков употреблял какие-то препараты в течение четырех лет, которые ему доставляли. Он точно не знал, что там в них содержалось, — возразил Шэннон.

Зыкова осудили в команде — вот что сказал форвард «Найтс» Джонатан Маршессо.

— Это печальная новость, но мы не хотим, чтобы такое случалось в хоккее. Не хотим, что кто-то обманывал — это неприятно.