Новый позор Ковальчука. Чемпион ОИ выдал очередной кошмарный матч — удалялся, мазал, заработал «-2»
36-летний форвард совсем не тянет.
36-летний форвард совсем не тянет.
Включая трансляцию каждого следующего матча «Лос-Анджелес Кингз», российские болельщики надеются, что уж на
В четверг «Короли» принимали на своем льду «Баффало», и Ковальчук умудрился провалить этот вечер за период с небольшим. Уже в двух первых сменах Илья заработал два минуса к своему показателю полезности. Сначала он со стороны наблюдал, как Шон Уолкер потерял шайбу у борта, а Кейси Миттлстадт забивает, находясь в окружении трех игроков калифорнийского клуба.
А через три минуты застрял в чужой зоне, добравшись до своей только к тому моменту, когда Конор Шири уже праздновал свой третий гол в сезоне вместе с партнерами.
Ковальчук за первый период получил жалкие три с половиной минуты айстайма, но успел еще раз подвести свою команду, схватив удаление. «Лос-Анджелес» выстоял в меньшинстве, ушел на перерыв с не самым критичным отставанием в счете, но в начале второй двадцатиминутки олимпийский чемпион продолжил делать свое черное дело. Илья снова отправился в штрафной бокс, а «Баффало», благодаря сорвавшемуся броску Колина Миллера, разыграл все очень красиво.
Думаете, на этом Ковальчук остановился? Зря. Вскоре русский форвард получил идеальную возможность хотя бы частично реабилитироваться за свои ошибки — позиция для броска была идеальной, ни один игрок «Сэйбрз» помешать Илье не мог. Ему помешало
Во втором периоде гости трижды удалились, заключительный игровой отрезок «Лос-Анджелес» начал в формате «5 на 3», а Ковальчук получил немало времени в большинстве. Но все, чем успел запомниться — бесчисленное количество бросков «в молоко». Параллельно в
«Лос-Анджелес» проиграл 0:3, а его русский нападающий успел удалиться третий раз, пережив очередной позор. Конца и края тому кошмару, который творится с Ковальчуком в Америке, не видно. Сначала его проблемы связывали с общекомандными сложностями, потом считалось, что форварда неправильно использует и даже гнобит главный тренер Уилли Дежарден, но и после ухода канадского коуча из клуба ничего не изменилось. Проблема в самом Илье, который, по всей видимости, уже не способен соответствовать уровню лучшей лиги мира. Это печально, но это все больше похоже на факт.
|Тодд Маклеллан
|Ральф Крюгер
|Джек Кэмпбелл
|Картер Хаттон
|02:36
|Кейси Миттельштадт(Джимми Веси)
|05:20
|Конор Шири(Кейси Миттельштадт, Расмус Далин)
|14:12
|Илья Ковальчук
|20:45
|Илья Ковальчук
|22:32
|Кейси Миттельштадт(Расмус Ристолайнен, Колин Миллер)
|28:40
|Маркус Юханссон
|39:11
|Джейк Маккейб
|39:39
|Юхан Ларссон
|57:03
|Илья Ковальчук
Картер Хаттон (Баффало Сэйбрз), Кейси Миттельштадт (Баффало Сэйбрз), Джефф Картер (Лос-Анджелес Кингз)
|6
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0