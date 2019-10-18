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11:25 (мск), источник: Sport24

Новый позор Ковальчука. Чемпион ОИ выдал очередной кошмарный матч — удалялся, мазал, заработал «-2»

36-летний форвард совсем не тянет.

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Включая трансляцию каждого следующего матча «Лос-Анджелес Кингз», российские болельщики надеются, что уж на этот-то раз Илья Ковальчук сможет показать свой лучший хоккей и ответить всем хейтерам по обе стороны океана, которые не устают отправлять его на пенсию. Увы, за год с небольшим эти надежды оправдались в считанном количестве игр. Не очень хочется это признавать, но прямо сейчас все выглядит так, что одному из лучших форвардов в истории российского хоккея в ближайшее время лучше было бы вернуться на родину. А возможно, и задуматься о завершении карьеры, как это настоятельно советуют самые ярые из его критиков. За нашего ветерана едва ли не в каждой встрече становится стыдно.

В четверг «Короли» принимали на своем льду «Баффало», и Ковальчук умудрился провалить этот вечер за период с небольшим. Уже в двух первых сменах Илья заработал два минуса к своему показателю полезности. Сначала он со стороны наблюдал, как Шон Уолкер потерял шайбу у борта, а Кейси Миттлстадт забивает, находясь в окружении трех игроков калифорнийского клуба.

А через три минуты застрял в чужой зоне, добравшись до своей только к тому моменту, когда Конор Шири уже праздновал свой третий гол в сезоне вместе с партнерами.

Ковальчук за первый период получил жалкие три с половиной минуты айстайма, но успел еще раз подвести свою команду, схватив удаление. «Лос-Анджелес» выстоял в меньшинстве, ушел на перерыв с не самым критичным отставанием в счете, но в начале второй двадцатиминутки олимпийский чемпион продолжил делать свое черное дело. Илья снова отправился в штрафной бокс, а «Баффало», благодаря сорвавшемуся броску Колина Миллера, разыграл все очень красиво.

Думаете, на этом Ковальчук остановился? Зря. Вскоре русский форвард получил идеальную возможность хотя бы частично реабилитироваться за свои ошибки — позиция для броска была идеальной, ни один игрок «Сэйбрз» помешать Илье не мог. Ему помешало что-то другое. Может быть, чрезмерное желание, а возможно, отсутствие веры в собственные силы. Замахнувшись из-за уха, 17-й номер выстрелил сильно мимо рамки, заставив фанатов, сидевших за воротами Картера Хаттона, хвататься за голову.

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Во втором периоде гости трижды удалились, заключительный игровой отрезок «Лос-Анджелес» начал в формате «5 на 3», а Ковальчук получил немало времени в большинстве. Но все, чем успел запомниться — бесчисленное количество бросков «в молоко». Параллельно в пресс-центре домашней арены «Кингз» случился потоп, а североамериканские пользователи соцсетей стали издевательски шутить, что это шайба после одного из промахов русского нападающего нанесла ущерб водопроводу.

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«Лос-Анджелес» проиграл 0:3, а его русский нападающий успел удалиться третий раз, пережив очередной позор. Конца и края тому кошмару, который творится с Ковальчуком в Америке, не видно. Сначала его проблемы связывали с общекомандными сложностями, потом считалось, что форварда неправильно использует и даже гнобит главный тренер Уилли Дежарден, но и после ухода канадского коуча из клуба ничего не изменилось. Проблема в самом Илье, который, по всей видимости, уже не способен соответствовать уровню лучшей лиги мира. Это печально, но это все больше похоже на факт.

Лос-Анджелес Кингз
0:3
0:2, 0:1, 0:0
Баффало Сэйбрз
Хоккей, НХЛ, Неделя 318.10.2019, 05:30 (МСК UTC+3)Staples Center
Главные тренеры
Тодд МаклелланРальф Крюгер
Вратари
Джек КэмпбеллКартер Хаттон
1-й период
02:36Кейси Миттельштадт(Джимми Веси)
05:20Конор Шири(Кейси Миттельштадт, Расмус Далин)
14:12Илья Ковальчук
2-й период
20:45Илья Ковальчук
22:32Кейси Миттельштадт(Расмус Ристолайнен, Колин Миллер)
28:40Маркус Юханссон
39:11Джейк Маккейб
39:39Юхан Ларссон
3-й период
57:03Илья Ковальчук
Лучшие игроки матча
Картер Хаттон (Баффало Сэйбрз), Кейси Миттельштадт (Баффало Сэйбрз), Джефф Картер (Лос-Анджелес Кингз)
Статистика
6Штрафное время6
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Лос-Анджелес Кингз
НовостиМатчиСоставСтатистика
Баффало Сэйбрз
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
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