Новый позор Ковальчука. Чемпион ОИ выдал очередной кошмарный матч — удалялся, мазал, заработал «-2»

Включая трансляцию каждого следующего матча «Лос-Анджелес Кингз», российские болельщики надеются, что уж на этот-то раз Илья Ковальчук сможет показать свой лучший хоккей и ответить всем хейтерам по обе стороны океана, которые не устают отправлять его на пенсию. Увы, за год с небольшим эти надежды оправдались в считанном количестве игр. Не очень хочется это признавать, но прямо сейчас все выглядит так, что одному из лучших форвардов в истории российского хоккея в ближайшее время лучше было бы вернуться на родину. А возможно, и задуматься о завершении карьеры, как это настоятельно советуют самые ярые из его критиков. За нашего ветерана едва ли не в каждой встрече становится стыдно.

В четверг «Короли» принимали на своем льду «Баффало», и Ковальчук умудрился провалить этот вечер за период с небольшим. Уже в двух первых сменах Илья заработал два минуса к своему показателю полезности. Сначала он со стороны наблюдал, как Шон Уолкер потерял шайбу у борта, а Кейси Миттлстадт забивает, находясь в окружении трех игроков калифорнийского клуба.

А через три минуты застрял в чужой зоне, добравшись до своей только к тому моменту, когда Конор Шири уже праздновал свой третий гол в сезоне вместе с партнерами.

Ковальчук за первый период получил жалкие три с половиной минуты айстайма, но успел еще раз подвести свою команду, схватив удаление. «Лос-Анджелес» выстоял в меньшинстве, ушел на перерыв с не самым критичным отставанием в счете, но в начале второй двадцатиминутки олимпийский чемпион продолжил делать свое черное дело. Илья снова отправился в штрафной бокс, а «Баффало», благодаря сорвавшемуся броску Колина Миллера, разыграл все очень красиво.

Думаете, на этом Ковальчук остановился? Зря. Вскоре русский форвард получил идеальную возможность хотя бы частично реабилитироваться за свои ошибки — позиция для броска была идеальной, ни один игрок «Сэйбрз» помешать Илье не мог. Ему помешало что-то другое. Может быть, чрезмерное желание, а возможно, отсутствие веры в собственные силы. Замахнувшись из-за уха, 17-й номер выстрелил сильно мимо рамки, заставив фанатов, сидевших за воротами Картера Хаттона, хвататься за голову.

Во втором периоде гости трижды удалились, заключительный игровой отрезок «Лос-Анджелес» начал в формате «5 на 3», а Ковальчук получил немало времени в большинстве. Но все, чем успел запомниться — бесчисленное количество бросков «в молоко». Параллельно в пресс-центре домашней арены «Кингз» случился потоп, а североамериканские пользователи соцсетей стали издевательски шутить, что это шайба после одного из промахов русского нападающего нанесла ущерб водопроводу.