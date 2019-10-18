Голкипер «Аризоны» Кемпер побил клубный рекорд Хабибулина 21-летней давности

Голкипер «Аризоны» Дарси Кемпер отразил 23 броска из 25, продлив личную серию матчей с двумя и менее пропущенными шайбами до 12 встреч. Канадский голкипер побил клубный рекорд Николая Хабибулина 21-летней давности. В период с 15 по 28 октября 1998 года Хабибулин не пропускал более двух шайб за матч на протяжении 11 встреч. В то время клуб базировался в Финиксе.