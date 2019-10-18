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20:05 (мск), источник: Lenta.Ru

Овечкин порассуждал о будущем в НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин допустил, что может завершить выступления в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Спортсмен принял участие в подкасте Break the Ice.

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Источник: AP 2019

34-летний Овечкин отметил, что рассчитывает выступать за «Кэпиталс» до тех пор, пока будет «играть на этом уровне». «Подписать контракт и сыграть пару игр на уровне — это не для меня. Я уважаю этот клуб и все, что он сделал для меня», — заявил он. Овечкин допустил, что может завершить карьеру в России.

В августе Овечкин заявил, что рассмотрит вариант с российским клубом в случае, если в НХЛ наступит локаут. Также он отметил, что может оказаться в клубе Континентальной хоккейной лиги после истечения контракта с «Кэпиталс» в 2021 году.

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В 2018 году россиянин привел «Кэпиталс» к первой в истории клуба победе в Кубке Стэнли. Он выступает за «Вашингтон» с 2005 года.

В составе российской сборной Овечкин три раза становился чемпионом мира. За национальную команду нападающий сыграл 106 матчей, в которых забросил 45 шайб и отметился 34 голевыми передачами.

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