Овечкин порассуждал о будущем в НХЛ

Источник: AP 2019

34-летний Овечкин отметил, что рассчитывает выступать за «Кэпиталс» до тех пор, пока будет «играть на этом уровне». «Подписать контракт и сыграть пару игр на уровне — это не для меня. Я уважаю этот клуб и все, что он сделал для меня», — заявил он. Овечкин допустил, что может завершить карьеру в России.

В августе Овечкин заявил, что рассмотрит вариант с российским клубом в случае, если в НХЛ наступит локаут. Также он отметил, что может оказаться в клубе Континентальной хоккейной лиги после истечения контракта с «Кэпиталс» в 2021 году.

15 фотографий 15 фотографий 15 фотографий Как Овечкин фотографируется со звездами

В 2018 году россиянин привел «Кэпиталс» к первой в истории клуба победе в Кубке Стэнли. Он выступает за «Вашингтон» с 2005 года.