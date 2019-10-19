Очки Овечкина и Орлова принесли «Вашингтону» победу над «Рейнджерс» в матче НХЛ

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В составе победителей голами отметились Ти Джей Оши (3-я и 51-я минуты), Михал Кемпни (16), Ник Дауд (24) и Гарнет Хэтэуэй (60). Капитан столичного клуба Александр Овечкин выступил ассистентом в эпизоде с голом Кемпни. Результативной передачей также отметился защитник команды Дмитрий Орлов. Его коллега по амплуа Джон Карлсон сделал три ассиста и вышел на первое место в списке лучших бомбардиров сезона, сравнявшись по очкам с игроком «Эдмонтона» Коннором Макдэвидом — теперь у каждого из них по 17 баллов за результативность.

Овечкин вышел на 42-е место по числу очков в истории НХЛ. В активе россиянина теперь 1220 (663 шайбы + 557 передач) баллов за результативность. На 41-м месте находится действующий игрок «Питтсбурга» Сидни Кросби, у которого 1228 (450+778) очков. Далее идет бывший хоккеист «Детройта» и «Торонто» Норм Ульман, набравший 1229 (490+739) баллов.

У проигравших шайбы забросили российские нападающие Павел Бучневич (13) и Артемий Панарин (37). Для Бучневича гол стал первым в сезоне, всего на его счету 4 (1+3) очка. Панарин набрал 5 (3+2) баллов.

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«Вашингтон» занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 12 очков в девяти матчах. «Рейнджерс» располагаются на 14-й строчке, имея в активе четыре балла после пяти игр. Следующую встречу столичный клуб проведет в ночь на 21 октября на выезде против «Чикаго». «Рейнджерс» 20 октября примут «Ванкувер».

В другом матче дня «Чикаго» на выезде в овертайме победил «Коламбус» со счетом 3:2.

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Также «Питтсбург» дома победил «Даллас» со счетом 4:2. Форвард гостей Александр Радулов результативными действиями не отметился.