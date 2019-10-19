«Вашингтон» Овечкина обыграл «Рейнджерс» Панарина в матче чемпионата НХЛ

Встреча, прошедшая в пятницу в столице США, завершилась со счетом 5:2 (2:1, 1:1, 2:0) в пользу хозяев. Овечкин отметился в матче результативной передачей на Михала Кемпни (16-я минута) и заработал свое 1220-е очко в НХЛ, еще один российский игрок хозяев Дмитрий Орлов ассистировал Нику Дауду (24-я). Также у «Вашингтона» дубль оформил Ти Джей Оши (3-я, 51-я), а еще одну шайбу забросил Гарнет Хэтэуэй (60). В составе «Рейнджерс» отличились россияне Павел Бучневич (13-я) и Артемий Панарин (37-я).