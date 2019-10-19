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11:58 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Вашингтон» Овечкина обыграл «Рейнджерс» Панарина в матче чемпионата НХЛ

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Капитан «Вашингтон Кэпиталз» россиянин Александр Овечкин помог своей команде обыграть «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: AP 2019

Встреча, прошедшая в пятницу в столице США, завершилась со счетом 5:2 (2:1, 1:1, 2:0) в пользу хозяев. Овечкин отметился в матче результативной передачей на Михала Кемпни (16-я минута) и заработал свое 1220-е очко в НХЛ, еще один российский игрок хозяев Дмитрий Орлов ассистировал Нику Дауду (24-я). Также у «Вашингтона» дубль оформил Ти Джей Оши (3-я, 51-я), а еще одну шайбу забросил Гарнет Хэтэуэй (60). В составе «Рейнджерс» отличились россияне Павел Бучневич (13-я) и Артемий Панарин (37-я).

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В другом матче дня «Колорадо Эвеланш» переиграл на выезде в овертайме «Флориду Пантерз» со счетом 5:4 (1:3, 3:1, 0:0, 1:0). В составе гостей результативной передаче отметился российский защитник Никита Задоров, а российский голкипер хозяев Сергей Бобровский отразил 36 из 41 бросков по воротам.

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Другие результаты дня:

«Питтсбург Пингвинз» — «Даллас Старз» — 4:2 (0:0, 1:1, 3:1),

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«Чикаго Блэкхокс» — «Коламбус Блю Джекетс» — 3:2 ОТ (1:0, 0:1, 1:1, 1:0),

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«Эдмонтон Ойлерз» — «Детройт Ред Уингз» — 2:1 (0:0, 2:1, 0:0),

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«Анахайм Дакс» — «Каролина Харрикейнс» — 4:2 (2:0, 2:2, 0:0).

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Как Овечкин фотографируется со звездами
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