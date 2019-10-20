Дебютный гол Хьюза в НХЛ принес «Нью-Джерси» победу над «Ванкувером»
ТАСС, 19 октября. «Нью-Джерси» со счетом 1:0 обыграл «Ванкувер» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС, 19 октября. «Нью-Джерси» со счетом 1:0 обыграл «Ванкувер» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Единственную шайбу в матче забросил 18-летний Джек Хьюз (15-я минута). Хьюз был выбран «Нью-Джерси» на драфте 2019 года под первым номером. Российский нападающий «Нью-Джерси» Никита Гусев провел на льду 8 минут 2 секунды и не сумел отметиться результативными действиями.
Для Хьюза шайба стала первой в карьере в НХЛ, всего он провел в составе команды восемь встреч, также на его счету одна результативная передача. В составе «Ванкувера» выступает старший брат Джека — защитник Куин Хьюз.
Второй номер драфта 2019 года, 18-летний финн Каапо Какко, выступающий в составе «Нью-Йорк Рейнджерс», в пяти матчах набрал также два очка (1 гол + 1 результативная передача).
«Ванкувер» прервал серию из четырех побед подряд, «Нью-Джерси» одержал вторую победу кряду.
В турнирной таблице Восточной конференции «Нью-Джерси» занимает 13-е место, набрав в восьми матчах 6 очков, «Ванкувер» идет на восьмой строчке на Западе, в активе клуба 8 очков. В следующем матче «Нью-Джерси» примет «Аризону» 26 октября, «Ванкувер» 20 октября в гостях сыграет с «Нью-Йорк Рейнджерс».
|Джон Хайнс
|Трэвис Грин
|Маккензи Блэквуд
|Тэтчер Демко
|01:02
|Дэймон Сиверсон
|13:01
|Тайлер Майерс
|14:08
|Джек Хьюз(Тэйлор Холл, Сами Ватанен)
|19:21
|Командный штраф
|22:42
|Тим Шаллер
|26:04
|Трэвис Зэйджак
|30:46
|Александр Эдлер
|33:47
|Кевин Руни
|34:25
|Мирко Мюллер
|34:25
|Мирко Мюллер
|34:25
|Брэндон Саттер
|34:25
|Александр Эдлер
|36:26
|Джон Хейден
|39:52
|Кевин Руни
|39:52
|Тайлер Майерс
|49:59
|Пи. Кей. Суббан
|52:31
|Куинн Хьюз
|60:00
|Трэвис Зэйджак
Джек Хьюз (Нью-Джерси Дэвилз), Маккензи Блэквуд (Нью-Джерси Дэвилз), Тэтчер Демко (Ванкувер Кэнакс)
|23
|Штрафное время
|17
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0