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19 октября, источник: ТАСС

Дебютный гол Хьюза в НХЛ принес «Нью-Джерси» победу над «Ванкувером»

ТАСС, 19 октября. «Нью-Джерси» со счетом 1:0 обыграл «Ванкувер» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Единственную шайбу в матче забросил 18-летний Джек Хьюз (15-я минута). Хьюз был выбран «Нью-Джерси» на драфте 2019 года под первым номером. Российский нападающий «Нью-Джерси» Никита Гусев провел на льду 8 минут 2 секунды и не сумел отметиться результативными действиями.

Для Хьюза шайба стала первой в карьере в НХЛ, всего он провел в составе команды восемь встреч, также на его счету одна результативная передача. В составе «Ванкувера» выступает старший брат Джека — защитник Куин Хьюз.

Второй номер драфта 2019 года, 18-летний финн Каапо Какко, выступающий в составе «Нью-Йорк Рейнджерс», в пяти матчах набрал также два очка (1 гол + 1 результативная передача).

«Ванкувер» прервал серию из четырех побед подряд, «Нью-Джерси» одержал вторую победу кряду.

В турнирной таблице Восточной конференции «Нью-Джерси» занимает 13-е место, набрав в восьми матчах 6 очков, «Ванкувер» идет на восьмой строчке на Западе, в активе клуба 8 очков. В следующем матче «Нью-Джерси» примет «Аризону» 26 октября, «Ванкувер» 20 октября в гостях сыграет с «Нью-Йорк Рейнджерс».

Нью-Джерси Дэвилз
1:0
1:0, 0:0, 0:0
Ванкувер Кэнакс
Хоккей, НХЛ, Неделя 319.10.2019, 20:00 (МСК UTC+3)Prudential Center
Главные тренеры
Джон ХайнсТрэвис Грин
Вратари
Маккензи БлэквудТэтчер Демко
1-й период
01:02Дэймон Сиверсон
13:01Тайлер Майерс
14:08Джек Хьюз(Тэйлор Холл, Сами Ватанен)
19:21Командный штраф
2-й период
22:42Тим Шаллер
26:04Трэвис Зэйджак
30:46Александр Эдлер
33:47Кевин Руни
34:25Мирко Мюллер
34:25Мирко Мюллер
34:25Брэндон Саттер
34:25Александр Эдлер
36:26Джон Хейден
39:52Кевин Руни
39:52Тайлер Майерс
3-й период
49:59Пи. Кей. Суббан
52:31Куинн Хьюз
Овертайм
60:00Трэвис Зэйджак
Лучшие игроки матча
Джек Хьюз (Нью-Джерси Дэвилз), Маккензи Блэквуд (Нью-Джерси Дэвилз), Тэтчер Демко (Ванкувер Кэнакс)
Статистика
23Штрафное время17
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Нью-Джерси Дэвилз
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