Дебютный гол Хьюза в НХЛ принес «Нью-Джерси» победу над «Ванкувером»

Единственную шайбу в матче забросил 18-летний Джек Хьюз (15-я минута). Хьюз был выбран «Нью-Джерси» на драфте 2019 года под первым номером. Российский нападающий «Нью-Джерси» Никита Гусев провел на льду 8 минут 2 секунды и не сумел отметиться результативными действиями.

Для Хьюза шайба стала первой в карьере в НХЛ, всего он провел в составе команды восемь встреч, также на его счету одна результативная передача. В составе «Ванкувера» выступает старший брат Джека — защитник Куин Хьюз.

Второй номер драфта 2019 года, 18-летний финн Каапо Какко, выступающий в составе «Нью-Йорк Рейнджерс», в пяти матчах набрал также два очка (1 гол + 1 результативная передача).

«Ванкувер» прервал серию из четырех побед подряд, «Нью-Джерси» одержал вторую победу кряду.