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00:56 (мск), источник: ТАСС

«Сент-Луис» проиграл «Монреалю» в НХЛ. Тарасенко сделал голевую передачу

ТАСС, 20 октября. «Сент-Луис» со счетом 2:5 уступил «Монреалю» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: AP 2019

В составе победителей шайбы забросили Джордан Уил (6-я минута), Брендан Галлахер (21), Джонатан Друэн (24), Ник Сузуки (32) и Ши Уэбер (60), у проигравших отличились Джейден Шварц (8) и Давид Перрон (60).

Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко отметился в матче голевым пасом. Другой российский форвард команды, Иван Барбашев, не сумел отметиться результативными действиями. На счету Тарасенко в этом сезоне 7 очков (2 гола + 5 результативных передач), на счету Барбашева два голевых паса.

«Сент-Луис» потерпел четвертое поражение подряд в НХЛ, «Монреаль» в последних пяти матчах одержал три победы и проиграл дважды.

В турнирной таблице Западной конференции «Сент-Луис» опустился на шестую строчку, в активе команды 9 очков в восьми матчах, «Монреаль» стал шестым на Востоке, клуб набрав 10 очков в восьми играх. В следующем матче «Сент-Луис» на своей арене сыграет с «Колорадо» 22 октября, «Монреаль» днем ранее в гостях сыграет с «Миннесотой».

Сент-Луис Блюз
2:5
1:1, 0:3, 1:1
Монреаль Канадиенс
Хоккей, НХЛ, Неделя 319.10.2019, 22:00 (МСК UTC+3)Enterprise Center
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Крэйг БерубиКлод Жюльен
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Джейк Аллен(Джейк Аллен, Джейк Аллен)Кэри Прайс
1-й период
04:22Джастин Фольк
05:57Джордан Уил(Томаш Татар, Макс Доми)
07:08Джейден Шворц(Алекс Пьетранджело, Владимир Тарасенко)
12:45Томаш Татар
17:33Арттури Лехконен
2-й период
20:06Брендан Галлахер(Филлип Дано)
23:12Алекс Пьетранджело
23:39Джонатан Друэн(Еспери Котканиеми, Ши Уэбер)
31:33Ник Сузуки(Нэйт Томпсон, Ник Казинс)
32:25Дэвид Перрон
37:43Виктор Мете
3-й период
41:03Брэйден Шенн
46:28Оскар Сундквист
59:22Дэвид Перрон(Джастин Фольк, Колтон Парэйко)
59:37Ши Уэбер
Лучшие игроки матча
Кэри Прайс (Монреаль Канадиенс), Джонатан Друэн (Монреаль Канадиенс), Ник Сузуки (Монреаль Канадиенс)
Статистика
10Штрафное время6
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве2
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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