«Сент-Луис» проиграл «Монреалю» в НХЛ. Тарасенко сделал голевую передачу
ТАСС, 20 октября. «Сент-Луис» со счетом 2:5 уступил «Монреалю» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС, 20 октября. «Сент-Луис» со счетом 2:5 уступил «Монреалю» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Джордан Уил (6-я минута), Брендан Галлахер (21), Джонатан Друэн (24), Ник Сузуки (32) и Ши Уэбер (60), у проигравших отличились Джейден Шварц (8) и Давид Перрон (60).
Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко отметился в матче голевым пасом. Другой российский форвард команды, Иван Барбашев, не сумел отметиться результативными действиями. На счету Тарасенко в этом сезоне 7 очков (2 гола + 5 результативных передач), на счету Барбашева два голевых паса.
«Сент-Луис» потерпел четвертое поражение подряд в НХЛ, «Монреаль» в последних пяти матчах одержал три победы и проиграл дважды.
В турнирной таблице Западной конференции «Сент-Луис» опустился на шестую строчку, в активе команды 9 очков в восьми матчах, «Монреаль» стал шестым на Востоке, клуб набрав 10 очков в восьми играх. В следующем матче «Сент-Луис» на своей арене сыграет с «Колорадо» 22 октября, «Монреаль» днем ранее в гостях сыграет с «Миннесотой».
|Крэйг Беруби
|Клод Жюльен
|Джейк Аллен(Джейк Аллен, Джейк Аллен)
|Кэри Прайс
|04:22
|Джастин Фольк
|05:57
|Джордан Уил(Томаш Татар, Макс Доми)
|07:08
|Джейден Шворц(Алекс Пьетранджело, Владимир Тарасенко)
|12:45
|Томаш Татар
|17:33
|Арттури Лехконен
|20:06
|Брендан Галлахер(Филлип Дано)
|23:12
|Алекс Пьетранджело
|23:39
|Джонатан Друэн(Еспери Котканиеми, Ши Уэбер)
|31:33
|Ник Сузуки(Нэйт Томпсон, Ник Казинс)
|32:25
|Дэвид Перрон
|37:43
|Виктор Мете
|41:03
|Брэйден Шенн
|46:28
|Оскар Сундквист
|59:22
|Дэвид Перрон(Джастин Фольк, Колтон Парэйко)
|59:37
|Ши Уэбер
Кэри Прайс (Монреаль Канадиенс), Джонатан Друэн (Монреаль Канадиенс), Ник Сузуки (Монреаль Канадиенс)
|10
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|2
|0
|Голы в меньшинстве
|0