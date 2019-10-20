«Сент-Луис» проиграл «Монреалю» в НХЛ. Тарасенко сделал голевую передачу

Источник: AP 2019

В составе победителей шайбы забросили Джордан Уил (6-я минута), Брендан Галлахер (21), Джонатан Друэн (24), Ник Сузуки (32) и Ши Уэбер (60), у проигравших отличились Джейден Шварц (8) и Давид Перрон (60).

Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко отметился в матче голевым пасом. Другой российский форвард команды, Иван Барбашев, не сумел отметиться результативными действиями. На счету Тарасенко в этом сезоне 7 очков (2 гола + 5 результативных передач), на счету Барбашева два голевых паса.

«Сент-Луис» потерпел четвертое поражение подряд в НХЛ, «Монреаль» в последних пяти матчах одержал три победы и проиграл дважды.