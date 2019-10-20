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08:59 (мск), источник: ТАСС

Клуб НХЛ «Нэшвилл» подписал контракт с российским форвардом Афанасьевым

ТАСС, 20 октября. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нэшвилл» подписал трехлетний контракт новичка с российским форвардом Егором Афанасьевым. Об этом сообщает пресс-служба команды.

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Афанасьев был выбран «Нэшвиллом» под общим 45-м номером во втором раунде драфта НХЛ 2019 года. В этом сезоне 18-летний форвард выступает в Хоккейной лиге Онтарио за «Уинсор Спитфайрз», где в 11 матчах уже набрал 12 очков (5 шайб + 7 передач).

Во время загрузки произошла ошибка.

Контракт новичка — первое соглашение, которое подписывает хоккеист младше 25 лет в НХЛ, срок договора зависит от возраста игрока: 18−21 (3 года), 22−23 (2 года), 24 (1 год). Исключение составляют европейские игроки в возрасте от 25 до 27 лет, которые тоже должны подписать первый трудовой договор в НХЛ сроком на один сезон в качестве новичка. Контракт является двусторонним, что позволяет отправлять хоккеиста в фарм-клуб, а максимальный его размер равен $925 тыс. в год.

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