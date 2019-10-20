Передача Гурьянова помогла «Далласу» обыграть «Филадельфию» в матче НХЛ

Источник: AP 2019

В составе победителей шайбы забросили Роопе Хинц (8-я минута), Эса Линделл (14), Кори Перри (42) и Миро Хейсканен (59). Российский форвард Денис Гурьянов отметился передачей в эпизоде со второй шайбой, набрав свое первое очко в сезоне. В составе проигравших отличился Шон Кутюрье (1).

Гурьянов провел на льду 11 минут 25 секунд, сделав 2 броска и 2 силовых приема. Еще один российский форвард гостей Александр Радулов за 15 минут не отметился результативными действиями. В составе хозяев защитник Иван Проворов сделал 2 броска, 2 хита и 1 блок за 24 минуты 7 секунд игрового времени.

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«Даллас» прервал пятиматчевую серию поражений, «Филадельфия» проиграла четвертую встречу подряд. В турнирной таблице Западной конференции «Даллас» занимает 13-е место с 5 очками в 10 матчах. «Филадельфия» расположилась на 14-й строчке на Востоке с 5 очками в 6 встречах.

В другом матче дня «Вегас» в гостях обыграл «Питтсбург» со счетом 3:0. Голкипер Марк-Андре Флери отразил все 29 бросков по своим воротам, сделав первый в сезоне и 57-й в карьере шатаут.

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Еще в одной встрече «Коламбус» дома в овертайме уступил «Нью-Йорк Айлендерс» — 2:3. Победная шайба на счету Брока Нельсона.