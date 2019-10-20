«Тампа» уступила «Колорадо» в матче НХЛ. Кучеров не реализовал буллит

Источник: AP 2019

В составе проигравших отличились Янни Гурд (18-я минута) и Виктор Хедман (52). У победителей первый хет-трик в карьере сделал 21-летний форвард Тайсон Джост (4, 24, 27), также шайбы забросили Габриэль Ландеског (26), Назем Кадри (47) и Микко Рантанен (55).

Российский форвард «Тампы» Никита Кучеров в третьем периоде не смог реализовать буллит, всего он провел на льду 17 минут, сделал 6 бросков и завершил игру с показателем полезности «-2». Защитник Михаил Сергачев («-1») за 18 минут 46 секунд сделал 3 броска и 1 силовой прием. Голкипер Андрей Василевский отразил 18 из 24 бросков. У гостей защитник Никита Задоров за почти 18 минут сделал 3 хита и 1 блок.

<iframe src='https://www.nhl.com/video/embed/recap-col-6-tbl-2/t-277753022/c-69766503?autostart=false' width='540' height='360'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В турнирной таблице Восточной конференции «Тампа» занимает девятое место, набрав 9 очков в 8 матчах. «Колорадо» расположился на первой строчке на Западе с 15 очками в 8 встречах.

В другом матче игрового дня «Аризона» дома обыграла «Оттаву» со счетом 5:2. У проигравших в меньшинстве отличился российский форвард Владислав Наместников, теперь у него 5 очков (3 шайбы + 2 передачи) в 7 матчах. Защитник Никита Зайцев отметился 2 хитами и 6 блоками. У «Аризоны» первый матч в сезоне провел защитник Илья Любушкин, за 15 минут 17 секунд он сделал 4 хита и 2 блока.