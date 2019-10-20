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10:17 (мск), источник: ТАСС

«Торонто» в овертайме обыграл «Бостон» в матче НХЛ. Михеев сделал голевую передачу

ТАСС, 20 октября. «Торонто» в овертайме обыграл «Бостон» со счетом 4:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: Reuters

В составе победителей шайбы забросили Морган Райлли (6-я и 64-я минуты), Дмитрий Тимашов (16) и Александр Керфут (43). В составе проигравших отличились Джейк Дебраск (20), Дэнтон Хайнен (42) и Давид Пастрняк (56), который с 9 шайбами догнал форвард «Эдмонтона» Джеймса Нила в списке лучших бомбардиров сезона.

Российский форвард «Торонто» Илья Михеев отметился голевой передачей и 4 бросками за 18 минут 22 секунды игрового времени. В этом сезоне на счету 25-летнего нападающего теперь 7 очков (3 шайбы + 4 передачи) в 9 матчах.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Бостон» занимает второе место в Восточной конференции, набрав 12 очков в 8 матчах. «Торонто» расположился на шестой строчке с 11 очками в 9 встречах. В следующем матче в ночь на 23 октября «Бостон» снова сыграет с «Торонто», но теперь дома. «Торонто» днем ранее примет «Коламбус».

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4:3ОТ
2:1, 0:0, 1:2
Бостон Брюинз
Хоккей, НХЛ, Неделя 320.10.2019, 02:00 (МСК UTC+3)Scotiabank Arena
Главные тренеры
Майк БэбкокБрюс Кэссиди
Вратари
Фредерик АндерсенЯрослав Галак
1-й период
05:55Морган Райлли(Митчелл Марнер, Андреас Юнссон)
15:44Дмитрий Тимашов(Фредерик Готье)
19:39Джейк Дебраск(Чарли Койл, Крис Вагнер)
2-й период
21:56Илья Михеев
27:52Ник Шор
36:41Мартин Маринчин
36:41Дэвид Бэкес
39:37Мартин Маринчин
3-й период
41:36Дэнтон Хейнен(Бретт Ритчи, Давид Пастрняк)
42:37Александр Керфут(Илья Михеев, Джейк Маззин)
55:34Давид Пастрняк(Брэд Маршан, Патрис Бержерон)
Овертайм
63:54Морган Райлли(Остон Мэттьюс, Митчелл Марнер)
Лучшие игроки матча
Митчелл Марнер (Торонто Мэйпл Ливз), Дмитрий Тимашов (Торонто Мэйпл Ливз), Давид Пастрняк (Бостон Брюинз)
Статистика
8Штрафное время2
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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