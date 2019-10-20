«Торонто» в овертайме обыграл «Бостон» в матче НХЛ. Михеев сделал голевую передачу
ТАСС, 20 октября. «Торонто» в овертайме обыграл «Бостон» со счетом 4:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС, 20 октября. «Торонто» в овертайме обыграл «Бостон» со счетом 4:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Морган Райлли (6-я и 64-я минуты), Дмитрий Тимашов (16) и Александр Керфут (43). В составе проигравших отличились Джейк Дебраск (20), Дэнтон Хайнен (42) и Давид Пастрняк (56), который с 9 шайбами догнал форвард «Эдмонтона» Джеймса Нила в списке лучших бомбардиров сезона.
Российский форвард «Торонто» Илья Михеев отметился голевой передачей и 4 бросками за 18 минут 22 секунды игрового времени. В этом сезоне на счету 25-летнего нападающего теперь 7 очков (3 шайбы + 4 передачи) в 9 матчах.
«Бостон» занимает второе место в Восточной конференции, набрав 12 очков в 8 матчах. «Торонто» расположился на шестой строчке с 11 очками в 9 встречах. В следующем матче в ночь на 23 октября «Бостон» снова сыграет с «Торонто», но теперь дома. «Торонто» днем ранее примет «Коламбус».
|Майк Бэбкок
|Брюс Кэссиди
|Фредерик Андерсен
|Ярослав Галак
|05:55
|Морган Райлли(Митчелл Марнер, Андреас Юнссон)
|15:44
|Дмитрий Тимашов(Фредерик Готье)
|19:39
|Джейк Дебраск(Чарли Койл, Крис Вагнер)
|21:56
|Илья Михеев
|27:52
|Ник Шор
|36:41
|Мартин Маринчин
|36:41
|Дэвид Бэкес
|39:37
|Мартин Маринчин
|41:36
|Дэнтон Хейнен(Бретт Ритчи, Давид Пастрняк)
|42:37
|Александр Керфут(Илья Михеев, Джейк Маззин)
|55:34
|Давид Пастрняк(Брэд Маршан, Патрис Бержерон)
|63:54
|Морган Райлли(Остон Мэттьюс, Митчелл Марнер)
Митчелл Марнер (Торонто Мэйпл Ливз), Дмитрий Тимашов (Торонто Мэйпл Ливз), Давид Пастрняк (Бостон Брюинз)
|8
|Штрафное время
|2
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0