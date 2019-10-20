«Торонто» в овертайме обыграл «Бостон» в матче НХЛ. Михеев сделал голевую передачу

Источник: Reuters

В составе победителей шайбы забросили Морган Райлли (6-я и 64-я минуты), Дмитрий Тимашов (16) и Александр Керфут (43). В составе проигравших отличились Джейк Дебраск (20), Дэнтон Хайнен (42) и Давид Пастрняк (56), который с 9 шайбами догнал форвард «Эдмонтона» Джеймса Нила в списке лучших бомбардиров сезона.

Российский форвард «Торонто» Илья Михеев отметился голевой передачей и 4 бросками за 18 минут 22 секунды игрового времени. В этом сезоне на счету 25-летнего нападающего теперь 7 очков (3 шайбы + 4 передачи) в 9 матчах.

<iframe src='https://www.nhl.com/video/embed/recap-bos-3-tor-4-fot/t-277753022/c-69765003?autostart=false' width='540' height='360'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.