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10:38 (мск), источник: ТАСС

Шайба Ковальчука помогла «Лос-Анджелесу» победить «Калгари» в матче НХЛ

ТАСС, 20 октября. «Лос-Анджелес» обыграл «Калгари» со счетом 4:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: AP 2019

В составе победителей шайбы забросили Тайлер Тоффоли (2-я минута), Джефф Картер (21), Анже Копитар (26) и российский форвард Илья Ковальчук (29). У проигравших отличился Микаэль Баклунд (58, буллит).

Ковальчук провел на льду 14 минут 24 секунды и сделал 4 броска. На счету 36-летнего форварда теперь 7 очков (3 шайбы + 4 передачи) в 8 матчах.

В турнирной таблице Западной конференции «Лос-Анджелес» занимает 12-е место, набрав 6 очков в 8 матчах. «Калгари» расположился на восьмом месте с 9 очками в 9 встречах.

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В другом матче дня «Флорида» в гостях по буллитам обыграла «Нэшвилл» — 3:2. В составе хозяев дебютный матч в НХЛ провел 22-летний российский форвард Яков Тренин. За 12 минут 35 секунд он сделал один силовой прием и получил 2 минуты штрафа. В составе «Флориды» российский нападающий Евгений Дадонов не отметился результативными действиями.

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Лос-Анджелес Кингз
4:1
1:0, 3:0, 0:1
Калгари Флэймз
Хоккей, НХЛ, Неделя 320.10.2019, 05:00 (МСК UTC+3)Staples Center
Главные тренеры
Тодд МаклелланБилл Питерс
Вратари
Джонатан КуикДавид Риттих(Кэм Тэлбот)
1-й период
01:15Тайлер Тоффоли(Блэйк Лизотт, Джефф Картер)
05:51Анже Копитар
08:10Кертис Макдермид
11:56Михаэл Фролик
16:04Давид Риттих
17:47Джефф Картер
2-й период
20:16Джефф Картер
24:31Кертис Макдермид
25:45Анже Копитар
28:31Трэвис Хэмоник
28:58Илья Ковальчук(Алек Мартинес, Майкл Амадио)
29:25Кайл Клиффорд
29:25Расмус Андерссон
29:25Оливер Кюлингтон
31:26Давид Риттих
3-й период
50:25Остин Вагнер
50:25Мэттью Ткачак
50:25Мэттью Ткачак
50:25Расмус Андерссон
50:25Мэттью Ткачак
51:53Командный штраф
55:42Микаэль Баклунд
57:50Микаэль Баклунд
Лучшие игроки матча
Джефф Картер (Лос-Анджелес Кингз), Джонатан Куик (Лос-Анджелес Кингз), Алек Мартинес (Лос-Анджелес Кингз)
Статистика
14Штрафное время30
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве0
1Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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