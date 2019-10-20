Шайба Ковальчука помогла «Лос-Анджелесу» победить «Калгари» в матче НХЛ
ТАСС, 20 октября. «Лос-Анджелес» обыграл «Калгари» со счетом 4:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС, 20 октября. «Лос-Анджелес» обыграл «Калгари» со счетом 4:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Тайлер Тоффоли (2-я минута), Джефф Картер (21), Анже Копитар (26) и российский форвард Илья Ковальчук (29). У проигравших отличился Микаэль Баклунд (58, буллит).
Ковальчук провел на льду 14 минут 24 секунды и сделал 4 броска. На счету 36-летнего форварда теперь 7 очков (3 шайбы + 4 передачи) в 8 матчах.
В турнирной таблице Западной конференции «Лос-Анджелес» занимает 12-е место, набрав 6 очков в 8 матчах. «Калгари» расположился на восьмом месте с 9 очками в 9 встречах.
В другом матче дня «Флорида» в гостях по буллитам обыграла «Нэшвилл» — 3:2. В составе хозяев дебютный матч в НХЛ провел 22-летний российский форвард Яков Тренин. За 12 минут 35 секунд он сделал один силовой прием и получил 2 минуты штрафа. В составе «Флориды» российский нападающий Евгений Дадонов не отметился результативными действиями.
|Тодд Маклеллан
|Билл Питерс
|Джонатан Куик
|Давид Риттих(Кэм Тэлбот)
|01:15
|Тайлер Тоффоли(Блэйк Лизотт, Джефф Картер)
|05:51
|Анже Копитар
|08:10
|Кертис Макдермид
|11:56
|Михаэл Фролик
|16:04
|Давид Риттих
|17:47
|Джефф Картер
|20:16
|Джефф Картер
|24:31
|Кертис Макдермид
|25:45
|Анже Копитар
|28:31
|Трэвис Хэмоник
|28:58
|Илья Ковальчук(Алек Мартинес, Майкл Амадио)
|29:25
|Кайл Клиффорд
|29:25
|Расмус Андерссон
|29:25
|Оливер Кюлингтон
|31:26
|Давид Риттих
|50:25
|Остин Вагнер
|50:25
|Мэттью Ткачак
|50:25
|Мэттью Ткачак
|50:25
|Расмус Андерссон
|50:25
|Мэттью Ткачак
|51:53
|Командный штраф
|55:42
|Микаэль Баклунд
|57:50
|Микаэль Баклунд
Джефф Картер (Лос-Анджелес Кингз), Джонатан Куик (Лос-Анджелес Кингз), Алек Мартинес (Лос-Анджелес Кингз)
|14
|Штрафное время
|30
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|1
|Голы в меньшинстве
|0