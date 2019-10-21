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20 октября, источник: ТАСС

«Рейнджерс» потерпели четвертое поражение подряд в НХЛ, несмотря на шайбу Панарина

ТАСС, 20 октября. «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 2:3 проиграл «Ванкуверу» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: AP 2019

В составе победителей шайбы забросили Бо Хорват (7-я минута), Брок Бесер (14) и Джей Бигл (17), у проигравших отличились Йеспер Фаст (35) и россиянин Артемий Панарин (46).

Заброшенная шайба стала для 27-летнего Панарина четвертой в текущем сезоне, в шести играх он набрал 6 очков. Российский форвард «Рейнджерс» Павел Бучневич не сумел отметиться результативными действиями.

Во время загрузки произошла ошибка.

Звездами матча были названы шведские хоккеисты: форвард «Ванкувера» Элиас Петтерссон (2 передачи), вратарь победителей Якоб Маркстрём (38 сейвов) и голкипер «Рейнджерс» Хенрик Лундквист (40).

В турнирной таблице Западной конференции «Ванкувер» поднялся на пятое место, набрав в восьми матчах 10 очков, «Рейнджерс» потерпели четвертое подряд поражение и идут на предпоследнем, 15-м месте на Востоке, имея в активе 4 очка после шести игр.

Нью-Йорк Рейнджерс
2:3
0:3, 1:0, 1:0
Ванкувер Кэнакс
Хоккей, НХЛ, Неделя 320.10.2019, 20:00 (МСК UTC+3)Madison Square Garden
Главные тренеры
Дэвид КуиннТрэвис Грин
Вратари
Хенрик ЛундквистЯкоб Маркстрем
1-й период
04:24Либор Гаек
06:01Бо Хорват(Элиас Петтерссон, Куинн Хьюз)
07:02Брэди Шей
09:43Тим Шаллер
13:34Брок Бозер(Элиас Петтерссон)
15:12Тайлер Майерс
16:53Джей Бигл(Кристофер Танев)
2-й период
30:09Марк Стаал
34:58Йеспер Фаст(Джейкоб Труба, Райан Стром)
36:49Джей Бигл
3-й период
45:31Артемий Панарин(Йеспер Фаст, Мика Зибанежад)
Лучшие игроки матча
Элиас Петтерссон (Ванкувер Кэнакс), Якоб Маркстрем (Ванкувер Кэнакс), Хенрик Лундквист (Нью-Йорк Рейнджерс)
Статистика
6Штрафное время6
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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