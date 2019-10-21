«Рейнджерс» потерпели четвертое поражение подряд в НХЛ, несмотря на шайбу Панарина
ТАСС, 20 октября. «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 2:3 проиграл «Ванкуверу» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС, 20 октября. «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 2:3 проиграл «Ванкуверу» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Бо Хорват (7-я минута), Брок Бесер (14) и Джей Бигл (17), у проигравших отличились Йеспер Фаст (35) и россиянин Артемий Панарин (46).
Заброшенная шайба стала для 27-летнего Панарина четвертой в текущем сезоне, в шести играх он набрал 6 очков. Российский форвард «Рейнджерс» Павел Бучневич не сумел отметиться результативными действиями.
Звездами матча были названы шведские хоккеисты: форвард «Ванкувера» Элиас Петтерссон (2 передачи), вратарь победителей Якоб Маркстрём (38 сейвов) и голкипер «Рейнджерс» Хенрик Лундквист (40).
В турнирной таблице Западной конференции «Ванкувер» поднялся на пятое место, набрав в восьми матчах 10 очков, «Рейнджерс» потерпели четвертое подряд поражение и идут на предпоследнем, 15-м месте на Востоке, имея в активе 4 очка после шести игр.
|Дэвид Куинн
|Трэвис Грин
|Хенрик Лундквист
|Якоб Маркстрем
|04:24
|Либор Гаек
|06:01
|Бо Хорват(Элиас Петтерссон, Куинн Хьюз)
|07:02
|Брэди Шей
|09:43
|Тим Шаллер
|13:34
|Брок Бозер(Элиас Петтерссон)
|15:12
|Тайлер Майерс
|16:53
|Джей Бигл(Кристофер Танев)
|30:09
|Марк Стаал
|34:58
|Йеспер Фаст(Джейкоб Труба, Райан Стром)
|36:49
|Джей Бигл
|45:31
|Артемий Панарин(Йеспер Фаст, Мика Зибанежад)
Элиас Петтерссон (Ванкувер Кэнакс), Якоб Маркстрем (Ванкувер Кэнакс), Хенрик Лундквист (Нью-Йорк Рейнджерс)
|6
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|1