«Рейнджерс» потерпели четвертое поражение подряд в НХЛ, несмотря на шайбу Панарина

Источник: AP 2019

В составе победителей шайбы забросили Бо Хорват (7-я минута), Брок Бесер (14) и Джей Бигл (17), у проигравших отличились Йеспер Фаст (35) и россиянин Артемий Панарин (46).

Заброшенная шайба стала для 27-летнего Панарина четвертой в текущем сезоне, в шести играх он набрал 6 очков. Российский форвард «Рейнджерс» Павел Бучневич не сумел отметиться результативными действиями.

Звездами матча были названы шведские хоккеисты: форвард «Ванкувера» Элиас Петтерссон (2 передачи), вратарь победителей Якоб Маркстрём (38 сейвов) и голкипер «Рейнджерс» Хенрик Лундквист (40).