Шайба Овечкина помогла «Вашингтону» обыграть «Чикаго» в матче НХЛ

16 фотографий 16 фотографий 16 фотографий

В составе победителей шайбы забросили Ти Джей Оши (10-я минута), Ник Дауд (30), Александр Овечкин (44), Том Уилсон (52) и Ларс Эллер (60). У проигравших отличились Дрейк Каджула (29), Доминик Кубалик (47) и Патрик Кейн (50).

Овечкин провел на льду 17 минут 24 секунды, сделал 5 бросков, 7 силовых приемов и 1 блок. Его российские одноклубники — форвард Евгений Кузнецов и защитник Дмитрий Орлов — отметились голевыми передачами. Всего в этом сезоне на счету Овечкина теперь 10 очков (6 шайб + 4 передачи), Кузнецова — 7 (3+4), Орлова — 5 (1+4).

<iframe src='https://www.nhl.com/video/embed/recap-wsh-5-chi-3/t-277753022/c-69775003?autostart=false' width='540' height='360'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В турнирной таблице Восточной конференции «Вашингтон» занимает второе место, набрав 14 очков в 10 матчах. «Чикаго» расположился на 13-й строчке на Западе с 5 очками в 6 встречах.

В других матчах дня «Миннесота» дома обыграла «Монреаль» (4:3), а «Виннипег» по буллитам победил «Эдмонтон» (1:0).

<iframe src='https://www.nhl.com/video/embed/recap-mtl-3-min-4/t-277753022/c-69772303?autostart=false' width='540' height='360'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.