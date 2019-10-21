Шайба Овечкина помогла «Вашингтону» обыграть «Чикаго» в матче НХЛ
ТАСС, 21 октября. «Вашингтон» обыграл «Чикаго» со счетом 5:3 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС, 21 октября. «Вашингтон» обыграл «Чикаго» со счетом 5:3 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Ти Джей Оши (10-я минута), Ник Дауд (30), Александр Овечкин (44), Том Уилсон (52) и Ларс Эллер (60). У проигравших отличились Дрейк Каджула (29), Доминик Кубалик (47) и Патрик Кейн (50).
Овечкин провел на льду 17 минут 24 секунды, сделал 5 бросков, 7 силовых приемов и 1 блок. Его российские одноклубники — форвард Евгений Кузнецов и защитник Дмитрий Орлов — отметились голевыми передачами. Всего в этом сезоне на счету Овечкина теперь 10 очков (6 шайб + 4 передачи), Кузнецова — 7 (3+4), Орлова — 5 (1+4).
В турнирной таблице Восточной конференции «Вашингтон» занимает второе место, набрав 14 очков в 10 матчах. «Чикаго» расположился на 13-й строчке на Западе с 5 очками в 6 встречах.
В других матчах дня «Миннесота» дома обыграла «Монреаль» (4:3), а «Виннипег» по буллитам победил «Эдмонтон» (1:0).