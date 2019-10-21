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11:56 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Калгари» одержал волевую победу над «Анахаймом»

«Анахайм» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ проиграл «Калгари» — 1:2.

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Источник: AP 2019

У хозяев отличился Якоб Сильверберг, у гостей — Майкл Стоун и Микаэль Баклунд. Голкипер «огоньков» Кэм Тэлбот отразил 29 бросков из 30.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Анахайм» — «Калгари» — 1:2 (0:0, 1:1, 0:1).

Голы: Сильверберг — 5 (Линдхольм, Мэнсон), 20:12 — 1:0. Стоун — 1 (Годро, Броди), 35:32 — 1:1. Баклунд — 2 (Ткачак, Чарник), 48:57 — 1:2.

Вратари: Гибсон (58:54) — Тэлбот.

Штраф: 0 — 6.

Броски: 30 (9+10+11) — 29 (11+12+6).

Наши: — — -.

21 октября. Анахайм. Honda Center

Во время загрузки произошла ошибка.
Анахайм Дакс
1:2
0:0, 1:1, 0:1
Калгари Флэймз
Хоккей, НХЛ, Неделя 421.10.2019, 05:00 (МСК UTC+3)Honda Center
Главные тренеры
Даллас ИкинсБилл Питерс
Вратари
Джон ГибсонКэм Тэлбот
1-й период
12:48Марк Янковски
2-й период
20:12Якоб Сильверберг(Хампус Линдхольм, Джош Мэнсон)
26:10Майкл Стоун
35:32Майкл Стоун(Джонни Годро, Ти. Джей. Броди)
3-й период
48:57Микаэль Баклунд(Мэттью Ткачак, Остин Чарник)
50:17Элиас Линдхольм
Лучшие игроки матча
Кэм Тэлбот (Калгари Флэймз), Якоб Сильверберг (Анахайм Дакс), Джон Гибсон (Анахайм Дакс)
Статистика
0Штрафное время6
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Калгари Флэймз
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