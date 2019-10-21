«Калгари» одержал волевую победу над «Анахаймом»
«Анахайм» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ проиграл «Калгари» — 1:2.
«Анахайм» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ проиграл «Калгари» — 1:2.
У хозяев отличился Якоб Сильверберг, у гостей — Майкл Стоун и Микаэль Баклунд. Голкипер «огоньков» Кэм Тэлбот отразил 29 бросков из 30.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Анахайм» — «Калгари» — 1:2 (0:0, 1:1, 0:1).
Голы: Сильверберг — 5 (Линдхольм, Мэнсон), 20:12 — 1:0. Стоун — 1 (Годро, Броди), 35:32 — 1:1. Баклунд — 2 (Ткачак, Чарник), 48:57 — 1:2.
Вратари: Гибсон (58:54) — Тэлбот.
Штраф: 0 — 6.
Броски: 30 (9+10+11) — 29 (11+12+6).
Наши: — — -.
21 октября. Анахайм. Honda Center
|Даллас Икинс
|Билл Питерс
|Джон Гибсон
|Кэм Тэлбот
|12:48
|Марк Янковски
|20:12
|Якоб Сильверберг(Хампус Линдхольм, Джош Мэнсон)
|26:10
|Майкл Стоун
|35:32
|Майкл Стоун(Джонни Годро, Ти. Джей. Броди)
|48:57
|Микаэль Баклунд(Мэттью Ткачак, Остин Чарник)
|50:17
|Элиас Линдхольм
Кэм Тэлбот (Калгари Флэймз), Якоб Сильверберг (Анахайм Дакс), Джон Гибсон (Анахайм Дакс)
|0
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0