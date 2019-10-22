Кленовая звезда: Михеев меняет представление о русских хоккеистах НХЛ

Источник: Известия

25-летний Илья Михеев стал главным открытием старта сезона в НХЛ. В девяти матчах за «Торонто» форвард сборной России набрал 7 очков (3 гола + 4 передачи), поразил заокеанских экспертов своей скоростью и уже дебютировал в топ-6 канадского клуба. Бывший нападающий «Авангарда», который долгое время не мог пробиться в основу омского клуба, по стилю игры не похож на типичных представителей российской школы хоккея и может стать звездой НХЛ уже в дебютный сезон, считают опрошенные «Известиями» эксперты.

По мнению двукратного обладателя Кубка Стэнли Сергея Немчинова, важно, что Михеев заслужил доверие титулованного канадского тренера Майка Бэбкока.

Илья выдал лучший среди российских хоккеистов НХЛ старт в этом году. Он много играет в каждом матче, забивает решающие голы, завоевал доверие главного тренера, который ставит его в том числе и при игре в большинстве. Радует, что молодой русский игрок, уехавший в НХЛ уже в зрелом возрасте, смог без раскачки начать показывать свои лучшие качества. Сергей Немчинов

Долгое признание

В отличие от многих российских талантов, уроженец Омска Илья Михеев долго ждал шанса проявить себя на высоком уровне. Когда Наиль Якупов и Михаил Григоренко уже играли в НХЛ, а Валерий Ничушкин провел суперсезон-2012/13 в «Тракторе», Михеев выступал за команду «Ястребы» в МХЛ-Б. Свой первый полный сезон на взрослом уровне он провел в красноярском «Соколе» в ВХЛ-2014/15, набрав 16 очков (7+9) в 49 матчах, и даже близко не считался восходящей звездой российского хоккея. Впервые о Михееве заговорили по итогам следующего сезона, когда он дебютировал за «Авангард» в КХЛ и даже при дефиците игрового времени приносил много пользы своей команде.

Каждый молодой игрок раскрывается по-своему — у кого-то это получается в 19 лет, у кого-то в 21−22, бывают совсем поздние. Всё зависит от условий, в которые ты попадаешь, доверия тренера, плюс от собственной работы над собой. Стричь всех под одну гребенку не стоит. В случае с Михеевым меня радует, что он попал в хорошую команду, где сумел быстро адаптироваться, и показывает тот уровень, на который способен. Он был звездой в КХЛ и теперь только подтвердил, что готов играть в сборной. Олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский

Правда, «Авангарде» в сезоне-2016/17 закрепить успех не удалось — 21 очко в 56 играх и разговоры о том, что парню рано выдали столько авансов. Но Михеев быстро разубедил своих критиков, став не только лучшим бомбардиром команды (40 очков), но одним из самых ярких игроков КХЛ-2017/18. В прошлом сезоне Михеев набрал уже 56 очков, помог омскому клубу дойти до финала, попал в символическую пятерку турнира. Хоккеист мог остаться в «Авангарде» и стать одним из самых высокооплачиваемых игроков Лиги, но решил реализовать свою детскую мечту.

Скоростной режим

Летом Илья Михеев подписал однолетний контракт новичка (максимальная зарплата $925 тыс.) с «Торонто». В канадском клубе он с первых игр стал важным элементом в построениях Майка Бэбкока, и все еще раз убедились, что россиянин как будто создан для НХЛ. Илья не похож на типичного отечественного нападающего, выступающего за океаном. В нем не так много творчества, но он идеален для игры в меньшинстве, трудолюбивый, цепкий в защите и очень быстрый.

Гол российского форварда в ворота «Детройта», когда он с середины площадки опередил защитника и обыграл вратаря «Крыльев», вызвал восторг у экспертов и болельщиков, не знакомых со стилем Михеева. Илья довольно легкий (90 кг) для своего высокого роста (190 см), что позволяет ему совершать много ускорений. Плюс он очень хорош в понимании игры и отборе, за счет чего уже заслужил сравнения с двукратным обладателем Кубка Стэнли, олимпийским чемпионом Павлом Дацюком.

У меня есть принцип никогда не сравнивать игроков, кем бы они ни были. Каждый хоккеист — это индивидуальность, хоть у нас и командный вид спорта. Илье еще играть и играть, чтобы по очкам сравняться с Павлом. Поэтому пока рано поднимать эту тему. Валерий Каменский

Сезон в НХЛ длинный, и первая задача Михеева — закрепиться в составе «Торонто». Конкуренты тоже не дремлют — Тревор Мур и Дмитрий Тимашов — в хорошей форме, Каспери Капанен и Андреас Юнссон еще обязательно прибавят, а в ноябре в строй должен вернуться любимчик Бэбкока Зак Хайман — один из лидеров клуба в прошлом сезоне. Но если Михеев продолжит в том же духе, то он не только закрепится в двух первых атакующих звеньях, но и будет претендовать на звездный статус — контролировать шайбу в большинстве и брать на себя ответственность по ведению игры.

От итогов этого сезона будет зависеть, какой контракт получит Михеев следующим летом. Учитывая, что сумма соглашения будет варьироваться от $1,5 до $5 млн, — ставки очень высоки.

— Хоккеисту надо распределить силы на продолжительный отрезок, — подчеркнул Сергей Немчинов. — Думаю, Илья это понимает и настроен провести стабильный сезон. Ему важно набрать много очков, получить хорошую прессу и чтобы его клуб показал высокий результат. Тогда он получит серьезный контракт, которого заслуживает.