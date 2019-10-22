Три очка Тарасенко принесли «Сент-Луису» победу в матче НХЛ с «Колорадо»

Источник: AP 2019

В составе победителей шайбы забросили Брэйден Шенн (11-я минута), Давид Перрон (26) и Тарасенко (36), для которого гол стал третьим в текущем сезоне. Ранее он установил личный антирекорд, не сумев отметиться в первых пяти встречах. Всего в активе 27-летнего российского форварда теперь 10 (3 шайбы + 7 передач) очков в девяти матчах.

Нападающий «Сент-Луиса» Иван Барбашев провел на площадке 13 минут 27 секунд, отметившись одним хитом, заблокировав при этом один бросок. У проигравших единственную шайбу забросил Натан Маккиннон (13). Российский защитник команды Никита Задоров очков не набрал. Он нанес один бросок по воротам, один заблокировал и сделал пять силовых приемов.

<iframe src='https://www.nhl.com/video/embed/recap-col-1-stl-3/t-277753022/c-69783503?autostart=false' width='540' height='360'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Сент-Луис» занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 11 очков после девяти матчей. «Колорадо» лидирует, имея в активе 15 очков после девяти встреч. В следующем матче «Сент-Луис» сыграет на домашней площадке против «Лос-Анджелеса» 25 октября. «Колорадо» днем позже на выезде встретится с «Вегасом».

В другом матче игрового дня «Коламбус» на выезде в овертайме обыграл «Торонто» со счетом 4:3. Нападающий хозяев Илья Михеев и защитник гостей Владислав Гавриков очков во встрече не набрали.