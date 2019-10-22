Воробьев отметился передачей в дебютном матче в сезоне НХЛ за «Филадельфию»

Источник: AP 2019

«Филадельфия» дома обыграла «Вегас» со счетом 6:2. Шайбы в составе победителей забросили Трэвис Конекни (5-я минута), Кевин Хэйз (27), Майкл Раффл (27, 56), Мэтт Нисканен (35) и Оскар Линдблом (36). Воробьев выступил ассистентом в эпизоде с первым голом Раффля. Тогда же результативную передачу на свой счет записал российский защитник команды Иван Проворов.

Воробьев является воспитанником уфимского «Салавата Юлаева». В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) форвард провел 72 матча, набрав 14 (5 шайб + 9 передач) очков. «Филадельфия» выбрала россиянина на драфте 2015 года под общим 104-м номером, в НХЛ на его счету 16 встреч и 3 (1+2) балла за результативность. Также 22-летний Воробьев выступает за фарм-клуб «Филадельфии» из Американской хоккейной лиги (АХЛ) «Лихай Вэлли Фантомс», проведя 105 матчей и набрав 59 (18+41) очков.

У проигравших отличились Джонатан Маршессо (44) и Райлли Смит (54). Лучшим игроком матча стал Раффл (2+1). Второй звездой был признан Линдблом (1+1), третьей — Нисканен (1+0).

<iframe src='https://www.nhl.com/video/embed/recap-vgk-2-phi-6/t-277753022/c-69781903?autostart=false' width='540' height='360'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.