Текущие события
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Витязь
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
Авангард
Хоккей. КХЛ
18:30
Йокерит
Спартак
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
Барыс
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Нефтехимик
Хоккей. НХЛ
03:30
Даллас Старз
Оттава Сенаторз
21
Хоккей. НХЛ
03:00
Сент-Луис Блюз
Колорадо Эвеланш
31
Хоккей. НХЛ
02:00
Торонто Мэйпл Ливз
Коламбус Блю Джэкетс
ОТ
34
Хоккей. НХЛ
02:00
Филадельфия Флайерз
Вегас Голден Найтс
62
Все события
Фоторепортажи
34«Динамо» — «Краснодар»: «Золотой мяч» Яшина и культовые кепки
10Тедеско повторил старт Рианчо
09:38 (мск), источник: ТАСС

Воробьев отметился передачей в дебютном матче в сезоне НХЛ за «Филадельфию»

ТАСС, 22 октября. Российский нападающий «Филадельфии» Михаил Воробьев сделал результативную передачу в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Вегаса». Форвард провел свою дебютную встречу в текущем сезоне.

Наверх
Источник: AP 2019

«Филадельфия» дома обыграла «Вегас» со счетом 6:2. Шайбы в составе победителей забросили Трэвис Конекни (5-я минута), Кевин Хэйз (27), Майкл Раффл (27, 56), Мэтт Нисканен (35) и Оскар Линдблом (36). Воробьев выступил ассистентом в эпизоде с первым голом Раффля. Тогда же результативную передачу на свой счет записал российский защитник команды Иван Проворов.

Воробьев является воспитанником уфимского «Салавата Юлаева». В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) форвард провел 72 матча, набрав 14 (5 шайб + 9 передач) очков. «Филадельфия» выбрала россиянина на драфте 2015 года под общим 104-м номером, в НХЛ на его счету 16 встреч и 3 (1+2) балла за результативность. Также 22-летний Воробьев выступает за фарм-клуб «Филадельфии» из Американской хоккейной лиги (АХЛ) «Лихай Вэлли Фантомс», проведя 105 матчей и набрав 59 (18+41) очков.

У проигравших отличились Джонатан Маршессо (44) и Райлли Смит (54). Лучшим игроком матча стал Раффл (2+1). Второй звездой был признан Линдблом (1+1), третьей — Нисканен (1+0).

Во время загрузки произошла ошибка.

«Филадельфия» занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе семь очков после семи матчей. «Вегас» идет четвертым на Запада (12 очков, 10 матчей). 25 октября «Филадельфия» встретится в гостях с «Чикаго». Двумя днями ранее «Вегас» проведет матч на выезде с этой же командой.

Читайте также
Филадельфия Флайерз
6:2
1:0, 4:0, 1:2
Вегас Голден Найтс
Хоккей, НХЛ, Неделя 422.10.2019, 02:00 (МСК UTC+3)Wells Fargo Center
Главные тренеры
Ален ВиньоЖерар Галлан
Вратари
Брайан ЭллиоттОскар Данск
1-й период
02:46Джейк Бишофф
04:15Трэвис Конекны(Шейн Гостисбеер, Оскар Линдблум)
10:00Райан Ривз
2-й период
26:12Кевин Хэйс(Скотт Лотон, Якуб Ворачек)
26:56Михаэль Раффль(Иван Проворов, Михаил Воробьев)
29:08Трэвис Санхейм
32:35Брэйден Макнэбб
34:24Мэтт Нисканен(Трэвис Конекны, Шон Кутюрье)
35:19Оскар Линдблум(Трэвис Санхейм, Михаэль Раффль)
39:15Джонатан Маршессо
3-й период
41:37Кевин Хэйс
42:01Роберт Хегг
43:15Джонатан Маршессо(Вильям Карлссон, Марк Стоун)
51:39Вильям Каррье
51:58Шон Кутюрье
53:30Райлли Смит(Ник Холден, Джон Меррилл)
55:38Михаэль Раффль(Крис Стюарт)
58:08Командный штраф
Лучшие игроки матча
Михаэль Раффль (Филадельфия Флайерз), Оскар Линдблум (Филадельфия Флайерз), Мэтт Нисканен (Филадельфия Флайерз)
Статистика
10Штрафное время10
0Игра в большинстве0
2Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Филадельфия Флайерз
НовостиМатчиСоставСтатистика
Вегас Голден Найтс
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Хабиб Нурмагомедов сам назвал имя будущего соперника
Зачем тогда это все? Это очень жестоко: россиянка раскритиковала организаторов чемпионата мира
Добить аутсайдеров: что ждет Манчестер и «Ливерпуль» в Европе
Россиянин признан второй звездой игрового дня в НХЛ
Российский боец UFC назвал главные стереотипы о России в США
Лыжные гонки на грани вымирания. Чемпионка ОИ в этом уверена
Клуб КХЛ оштрафован на 300 тыс. рублей за угрозу в адрес арбитра
90 лет со дня рождения Льва Яшина (фото)
«Даллас» победил «Оттаву» в матче НХЛ. Худобин сделал 19 сейвов
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь