Воробьев отметился передачей в дебютном матче в сезоне НХЛ за «Филадельфию»

«Филадельфия» дома обыграла «Вегас» со счетом 6:2. Шайбы в составе победителей забросили Трэвис Конекни (5-я минута), Кевин Хэйз (27), Майкл Раффл (27, 56), Мэтт Нисканен (35) и Оскар Линдблом (36). Воробьев выступил ассистентом в эпизоде с первым голом Раффля. Тогда же результативную передачу на свой счет записал российский защитник команды Иван Проворов.
Воробьев является воспитанником уфимского «Салавата Юлаева». В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) форвард провел 72 матча, набрав 14 (5 шайб + 9 передач) очков. «Филадельфия» выбрала россиянина на драфте 2015 года под общим 104-м номером, в НХЛ на его счету 16 встреч и 3 (1+2) балла за результативность. Также 22-летний Воробьев выступает за фарм-клуб «Филадельфии» из Американской хоккейной лиги (АХЛ) «Лихай Вэлли Фантомс», проведя 105 матчей и набрав 59 (18+41) очков.
У проигравших отличились Джонатан Маршессо (44) и Райлли Смит (54). Лучшим игроком матча стал Раффл (2+1). Второй звездой был признан Линдблом (1+1), третьей — Нисканен (1+0).
«Филадельфия» занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе семь очков после семи матчей. «Вегас» идет четвертым на Запада (12 очков, 10 матчей). 25 октября «Филадельфия» встретится в гостях с «Чикаго». Двумя днями ранее «Вегас» проведет матч на выезде с этой же командой.