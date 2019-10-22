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10:18 (мск), источник: ТАСС

«Даллас» победил «Оттаву» в матче НХЛ. Худобин сделал 19 сейвов

ТАСС, 22 октября. «Даллас» одержал победу над «Оттавой» со счетом 2:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Российский голкипер хозяев Антон Худобин отразил 19 из 20 бросков по своим воротам.

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Источник: AP 2019

В составе победителей шайбы забросили Радек Факса (19-я минута) и Джо Павелски (31). У проигравших отличился российский нападающий Владислав Наместников, для которого гол стал четвертым в текущем сезоне.

Худобин по итогам встречи был признан второй звездой. Лучшим игроком матча стал нападающий «Далласа» Джейми Бенн, отметившийся одной результативной передачей. Третьей звездой был признан голкипер «Оттавы» Андерс Нильссон, совершивший 41 сейв.

Российский нападающий гостей Артем Анисимов провел на площадке 13 минут 5 секунд и нанес два броска по воротам, не набрав очков. Его партнер по команде Никита Зайцев отыграл 23 минуты 20 секунд и записал себе в актив три заблокированных броска. Форварды «Далласа» Александр Радулов и Денис Гурьянов тоже не отметились результативными действиями.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Даллас» одержал вторую победу подряд и занимает теперь 11-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав семь очков в 11 матчах. «Оттава» идет последней на Востоке (3 очка, 8 матчей). В следующем матче «Даллас» 25 октября примет дома «Анахайм». «Оттава» днем ранее сыграет на своей площадке с «Детройтом».

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2:1
1:0, 1:0, 0:1
Оттава Сенаторз
Хоккей, НХЛ, Неделя 422.10.2019, 03:30 (МСК UTC+3)American Airlines Center
Главные тренеры
Джим МонтгомериДиДжей Смит
Вратари
Антон ХудобинАндерс Нильссон(Андерс Нильссон, Андерс Нильссон, Андерс Нильссон)
1-й период
06:43Тома Шабо
13:30Андрей Секера
18:58Радек Факса(Тэйлор Федун, Маттиас Янмарк)
2-й период
28:43Владислав Наместников
29:15Жан-Габриэль Пажо
30:44Джо Павелски(Джейми Бенн, Тайлер Сегин)
34:15Дилан Демело
38:33Эндрю Кольяно
3-й период
47:19Брэди Ткачак
58:47Владислав Наместников(Коннор Браун, Тома Шабо)
Лучшие игроки матча
Джейми Бенн (Даллас Старз), Антон Худобин (Даллас Старз), Андерс Нильссон (Оттава Сенаторз)
Статистика
4Штрафное время10
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
НХЛ
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