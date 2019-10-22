«Даллас» победил «Оттаву» в матче НХЛ. Худобин сделал 19 сейвов

Источник: AP 2019

В составе победителей шайбы забросили Радек Факса (19-я минута) и Джо Павелски (31). У проигравших отличился российский нападающий Владислав Наместников, для которого гол стал четвертым в текущем сезоне.

Худобин по итогам встречи был признан второй звездой. Лучшим игроком матча стал нападающий «Далласа» Джейми Бенн, отметившийся одной результативной передачей. Третьей звездой был признан голкипер «Оттавы» Андерс Нильссон, совершивший 41 сейв.

Российский нападающий гостей Артем Анисимов провел на площадке 13 минут 5 секунд и нанес два броска по воротам, не набрав очков. Его партнер по команде Никита Зайцев отыграл 23 минуты 20 секунд и записал себе в актив три заблокированных броска. Форварды «Далласа» Александр Радулов и Денис Гурьянов тоже не отметились результативными действиями.

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