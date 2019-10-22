Нападающий «Сент-Луиса» Тарасенко признан второй звездой игрового дня в НХЛ
ТАСС, 22 октября. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис» Владимир Тарасенко признан второй звездой игрового дня. Об этом сообщает
ТАСС, 22 октября. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис» Владимир Тарасенко признан второй звездой игрового дня. Об этом сообщает
В ночь на вторник действующий обладатель Кубка Стэнли «Сент-Луис» победил «Колорадо» со счетом 3:1 в домашнем матче регулярного чемпионата, 27-летний Тарасенко отметился голом и двумя результативными передачами. После игры он был признан первой звездой встречи. В девяти матчах нынешнего сезона Тарасенко набрал 10 очков (3 шайбы + 7 голевых передач).
Благодаря трем набранным очкам Тарасенко поднялся на девятую строчку в списке самых результативных игроков в истории «Сент-Луиса», всего у россиянина 428 очков (214+214) в 506 матчах регулярных чемпионатов НХЛ. Тарасенко превзошел достижение Кита Ткачука (427 очков в 543 играх), на восьмом месте располагается Аллан Макиннис (452 очков, 613 игр), лидирует Берни Федерко (1073 очков, 927 игр).
«У нас уже было несколько матчей, в которых мы упускали преимущество в две шайбы и проигрывали, — цитирует Тарасенко
Первой звездой дня стал австрийский форвард «Филадельфии» Микаэль Раффль, который забросил две шайбы и сделал результативную передачу в победном домашнем матче против «Вегаса» (6:2). Третьей звездой дня признан шведский нападающий «Коламбуса» Густав Нюквист, забросивший победную шайбу в овертайме гостевой встречи с «Торонто» (4:3).
«Сент-Луис» занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 11 очков в девяти встречах. В следующем матче «Сент-Луис» сыграет на домашней площадке против «Лос-Анджелеса» 25 октября.