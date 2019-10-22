Нападающий «Сент-Луиса» Тарасенко признан второй звездой игрового дня в НХЛ

Источник: AP 2019

В ночь на вторник действующий обладатель Кубка Стэнли «Сент-Луис» победил «Колорадо» со счетом 3:1 в домашнем матче регулярного чемпионата, 27-летний Тарасенко отметился голом и двумя результативными передачами. После игры он был признан первой звездой встречи. В девяти матчах нынешнего сезона Тарасенко набрал 10 очков (3 шайбы + 7 голевых передач).

Благодаря трем набранным очкам Тарасенко поднялся на девятую строчку в списке самых результативных игроков в истории «Сент-Луиса», всего у россиянина 428 очков (214+214) в 506 матчах регулярных чемпионатов НХЛ. Тарасенко превзошел достижение Кита Ткачука (427 очков в 543 играх), на восьмом месте располагается Аллан Макиннис (452 очков, 613 игр), лидирует Берни Федерко (1073 очков, 927 игр).

«У нас уже было несколько матчей, в которых мы упускали преимущество в две шайбы и проигрывали, — цитирует Тарасенко пресс-служба НХЛ. — Мы поговорили об этом в раздевалке. В этой игре мы придерживались плана на протяжении всего матча, каждый игрок “Сент-Луиса” стремился отдать все силы сегодня».

Первой звездой дня стал австрийский форвард «Филадельфии» Микаэль Раффль, который забросил две шайбы и сделал результативную передачу в победном домашнем матче против «Вегаса» (6:2). Третьей звездой дня признан шведский нападающий «Коламбуса» Густав Нюквист, забросивший победную шайбу в овертайме гостевой встречи с «Торонто» (4:3).