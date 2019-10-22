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16:42 (мск), источник: Sport24

Главный вундеркинд Канады разрывает юниорскую лигу. Но ему нужно было ехать в Европу

Алексис Лафренье не замечает соперников в юниорской лиге Квебека вот уже третий сезон. На драфте НХЛ его скорее всего выберут под первым номером.

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Источник: AFP 2019

В юниорских лигах Канады всегда очень высокая результативность, где десятки хоккеистов набирают в среднем по очку за игру. К примеру, Сидни Кросби набрал в главной лиги Квебека в сезоне 2004/05 168 (66+102) баллов за 62 матча. За команду, где выступал капитан «Питтсбурга» сейчас играет будущая звезда сборной Канады, главный фаворит драфт НХЛ-2020 Алексис Лафренье. В 13 играх сезона 18-летний форвард «Римуски» отметился 34 (10+24) баллами. Нападающий лидирует в списке бомбардиром QMJHL и идет на 178 очков в сезоне. Это даже больше, чем было у Кросби 15 лет назад. Третьим в гонке идет его русский партнер по команде Дмитрий Завгородний, у которого 28 (10+18) очков в 13 матчах. Россиянин был задрафтован «Калгари» в 7-м раунде драфта-2018.

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В отличие от Завгороднего, который не пробился в основу «Флэймз», а в АХЛ не может играть по возрасту, у Лафренье был выбор, где продолжить карьеру. В прошлом сезоне была информация, что Алексис мог на год перед драфтом поехать играть в Европу. Рассматривались варианты со Швейцарией и Швецией. Агент игрока в феврале 2019-го подтвердил, что его клиентом интересовались в Европе, однако они приняли решение продолжить выступление в «Римуски». Кажется, шаг был поспешным. Ведь в лиге, где форвард спокойно набирает в каждом матче по три-четыре очка, сложно прогрессировать. А ведь есть перед глазами пример Остона Мэттьюса. Американец, как и Лафренье отмечает день рождения осенью, поэтому выходил на драфт на год позже тех, кто родился до 15 сентября. Алексис родился 11 октября 2001 года, ему только недавно исполнилось 18 лет, а на драфте-2020 в основном будут ребята 2002-го года рождения.

Мэттьюс в 2015-м году поехал играть в «Цюрих» и провел классный сезон на взрослом уровне, набрав в 36 матчах 46 (24+22) очка. Канадец мог спокойно пойти по этому же пути и только выиграл бы от выступления на взрослом уровне. Теперь же настоящий уровень Лафренье можно будет увидеть только на суперсерии со сборной России и молодежном чемпионате мира.

По мнению эксперта TSN Крэйга Баттона, ежегодно представляющего предрафтовые рейтинги, почти наверняка под первым номером выберут Алексиса. В лиге Квебека он оказался в 15 лет (со специального разрешения) и сходу выбил 80 очков за сезон, удостоился титула лучшего новичка QMJHL, после чего дважды становился главной звездой лиги. Его сравнивают с Коннором Макдэвидом и Сидни Кросби. У Лафренье прекрасное видение площадки, крутые навыки владения шайбы, скорость и хорошее катание, но не такое идеальное, как у Коннора. Но вряд ли это отпугнет менеджеров НХЛ.

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Алексис родился Квебеке в небольшом городе Сент-Эсташ. Он может стать первым франкофон, ушедшим на драфте под первым номером со времен Марка-Андре Флери, выбранным в 2003-м году. Учитывая, что предстоящая ярмарка талантов пройдет на его родной земле, в Монреале, то история Лафренье может получиться сказочной. Он уже сейчас звезда, к которой привлечено огромное внимание.

— Он хорош во всем! У него хорошее хоккейное видение, он хорошо владеет шайбой, хорошо в углах работает. Когда смотришь тренировку Лафренье, всегда интересно что-то для себя подчеркнуть. Просто у него с рождения хоккейный талант, это видно и на самих играх, он делает много работы в зоне атаки, набирает очки. Вокруг Лафренье действительно много хайпа, про него говорят каждый день, но звезду он вроде не поймал, остался таким же человеком и в раздевалке, и на льду, — рассказывал о партнере Завгородний.


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В провинциальных канадских городках сложно «поймать» звезду, а вот остановиться в развитии можно. Но, быть может, талант Лафренье настолько огромен, что очередной год в юниорской лиге не остановит его прогресс.

Дарья Тубольцева

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