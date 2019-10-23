Клуб из Нью-Йорка продолжает идти на дно. В болото засосало даже Панарина

Четыре поражения «Рейнджерс» подряд заставили задуматься. А в звездах ли счастье? Артемий Панарин регулярно забивает, оправдывая все вложениях, но его новой команде это особо не помогает. Впрочем, за последние 20 лет клуб из Нью-Йорка подходил это, и ни раз. Закупаясь громкими именами, «синерубашечники» раз за разом оставались на обочине.

Дэвид Куинн не трогает Панарин, но тасует их с Зибанежадом партнеров. Времена, когда с этой парой суперфорвардов наигрывали Павла Бучневича, остались в прошлом. Теперь Буч выходит только в третьем звене, а в первом прописался швед Йеспер Фаст. Именно в таких сочетаниях «Рейнджерс» вышли на матч с «Аризоной», которая находилась на хорошем ходу. К моменту визита на «Мэдисон Сквер Гарден», «койоты» выдали трехматчевую победную серию.

И именно звено Лемье — Строум — Бучневич в первой половине матча было самым заметным. Правда, не всегда с положительной стороны. В их присутствии «Аризона» открыла счет. Правда, вины российского нападающего в шайбе Лоусона Круза нет — в данном случае привет защитникам «Рейнджерс». Но минус есть минус. Поршивый показатель полезности точно не вернет Бучневича в первое звено.

Впрочем, вскоре Бучневич со своим звеном исправились. Россиянин организовал гол для Тони Дианджело. Защитник «Рейнджерс» настолько нагло подключился, что оказался на острие контратаки. Бучневич заработал четвертую в этом сезоне результативную передачу, а одним из тех, кто был в этот момент у «Арзионы» на площадке, оказался Илья Любушкин. Прервать передачу на гол он оказался не в силах.

Но Бучневич не был бы Бучневичем, если бы на каждое удачное действие у него не было эпизода, за который можно получиь нагоняй от тренера. Павел еще в первом периоде получил две минуты штрафа, а во втором его удаление «Аризона» реализовала. Ситуацию снова выправил Дианджело, но на этот раз без помощи россиянина. В большинстве ему помог оформить дубль Каапо Какко.

«Рейнджерс» были близки к тому, чтобы прервать неудачную серию. Третий период они отыграли на ноль, хотя что у одной, что у другой команды моментов было намного. «Аризона» буквально уничтожала соперника в первом периоде, команда из Нью-Йорка была лучше во втором, так что овертайм в этом смысле выглядел вполне справедливой развязкой. «Синерубашечники» набрали первое очко за последние пять матчей, но на большее их не хватило.



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