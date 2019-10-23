Клуб из Нью-Йорка продолжает идти на дно. В болото засосало даже Панарина
Уже пятое поражение подряд.
Уже пятое поражение подряд.
Четыре поражения «Рейнджерс» подряд заставили задуматься. А в звездах ли счастье? Артемий Панарин регулярно забивает, оправдывая все вложениях, но его новой команде это особо не помогает. Впрочем, за последние 20 лет клуб из
Дэвид Куинн не трогает Панарин, но тасует их с Зибанежадом партнеров. Времена, когда с этой парой суперфорвардов наигрывали Павла Бучневича, остались в прошлом. Теперь Буч выходит только в третьем звене, а в первом прописался швед Йеспер Фаст. Именно в таких сочетаниях «Рейнджерс» вышли на матч с «Аризоной», которая находилась на хорошем ходу. К моменту визита на «Мэдисон Сквер Гарден», «койоты» выдали трехматчевую победную серию.
И именно звено Лемье — Строум — Бучневич в первой половине матча было самым заметным. Правда, не всегда с положительной стороны. В их присутствии «Аризона» открыла счет. Правда, вины российского нападающего в шайбе Лоусона Круза нет — в данном случае привет защитникам «Рейнджерс». Но минус есть минус. Поршивый показатель полезности точно не вернет Бучневича в первое звено.
Впрочем, вскоре Бучневич со своим звеном исправились. Россиянин организовал гол для Тони Дианджело. Защитник «Рейнджерс» настолько нагло подключился, что оказался на острие контратаки. Бучневич заработал четвертую в этом сезоне результативную передачу, а одним из тех, кто был в этот момент у «Арзионы» на площадке, оказался Илья Любушкин. Прервать передачу на гол он оказался не в силах.
Но Бучневич не был бы Бучневичем, если бы на каждое удачное действие у него не было эпизода, за который можно получиь нагоняй от тренера. Павел еще в первом периоде получил две минуты штрафа, а во втором его удаление «Аризона» реализовала. Ситуацию снова выправил Дианджело, но на этот раз без помощи россиянина. В большинстве ему помог оформить дубль Каапо Какко.
«Рейнджерс» были близки к тому, чтобы прервать неудачную серию. Третий период они отыграли на ноль, хотя что у одной, что у другой команды моментов было намного. «Аризона» буквально уничтожала соперника в первом периоде, команда из
Победную шайбу «Аризона» забросила, когда на льду были Дианджело, Зибанежад и Панарин. Ногами в эпизое с голом Двораку проиграл именно Артемий. Лидеры «Рейнджерс» не только пропустили хук в решающий момент матча, но и в целом выглядели непривычно бледно. К тому же, у Хлебушка и его шведского приятеля по три потери. Если уж с продуктивными первым звеном обитатели Манхеттена валились кубарем, то потеряв свое главное оружие, они рискует прописаться на дне.
|Дэвид Куинн
|Рик Токкет
|Александр Георгиев
|Дарси Кюмпер
|02:39
|Адам Фокс
|09:11
|Павел Бучневич
|13:06
|Лоусон Круз(Карл Седерберг, Кристиан Фишер)
|25:04
|Энтони Дианджело(Брендан Лемье, Павел Бучневич)
|31:52
|Павел Бучневич
|33:46
|Алекс Голигоски(Джейкоб Чикран, Ник Шмолц)
|35:15
|Кристиан Фишер
|36:06
|Командный штраф
|38:00
|Энтони Дианджело(Райан Стром, Каапо Какко)
|45:40
|Райан Стром
|46:04
|Брендан Смит
|61:04
|Кристиан Дворак(Алекс Голигоски, Клэйтон Келлер)
Дарси Кюмпер (Аризона Койотс), Кристиан Дворак (Аризона Койотс), Энтони Дианджело (Нью-Йорк Рейнджерс)
|10
|Штрафное время
|4
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0