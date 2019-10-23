Текущие события
Хоккей. КХЛ
перерыв
Адмирал
ХК Динамо
01
Хоккей. КХЛ
2-й период
Амур
Сочи
10
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
Ак Барс
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо Р
Трактор
Хоккей. НХЛ
04:00
Калгари Флэймз
Вашингтон Кэпиталз
35
Хоккей. НХЛ
03:30
Чикаго Блэкхокс
Вегас Голден Найтс
Б
12
Хоккей. НХЛ
03:00
Нэшвилл Предаторз
Анахайм Дакс
61
Хоккей. НХЛ
03:00
Миннесота Уайлд
Эдмонтон Ойлерз
30
Хоккей. НХЛ
03:00
Виннипег Джетс
Лос-Анджелес Кингз
23
Хоккей. НХЛ
02:30
Детройт Ред Уингз
Ванкувер Кэнакс
25
Хоккей. НХЛ
02:00
Бостон Брюинз
Торонто Мэйпл Ливз
42
Хоккей. НХЛ
02:00
Баффало Сэйбрз
Сан-Хосе Шаркс
ОТ
43
Хоккей. НХЛ
02:00
Флорида Пантерз
Питтсбург Пингвинз
42
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Йорк Рейнджерс
Аризона Койотс
ОТ
23
Все события
Фоторепортажи
11Анна Щербакова — новая звезда российского фигурного катания
12Второй хет-трик Дзюбы в чемпионате и самый крупный разгром Карпина
10:16 (мск), источник: Sport24

Клуб из Нью-Йорка продолжает идти на дно. В болото засосало даже Панарина

Уже пятое поражение подряд.

Наверх

Четыре поражения «Рейнджерс» подряд заставили задуматься. А в звездах ли счастье? Артемий Панарин регулярно забивает, оправдывая все вложениях, но его новой команде это особо не помогает. Впрочем, за последние 20 лет клуб из Нью-Йорка подходил это, и ни раз. Закупаясь громкими именами, «синерубашечники» раз за разом оставались на обочине.

Дэвид Куинн не трогает Панарин, но тасует их с Зибанежадом партнеров. Времена, когда с этой парой суперфорвардов наигрывали Павла Бучневича, остались в прошлом. Теперь Буч выходит только в третьем звене, а в первом прописался швед Йеспер Фаст. Именно в таких сочетаниях «Рейнджерс» вышли на матч с «Аризоной», которая находилась на хорошем ходу. К моменту визита на «Мэдисон Сквер Гарден», «койоты» выдали трехматчевую победную серию.

И именно звено Лемье — Строум — Бучневич в первой половине матча было самым заметным. Правда, не всегда с положительной стороны. В их присутствии «Аризона» открыла счет. Правда, вины российского нападающего в шайбе Лоусона Круза нет — в данном случае привет защитникам «Рейнджерс». Но минус есть минус. Поршивый показатель полезности точно не вернет Бучневича в первое звено.

Во время загрузки произошла ошибка.

Впрочем, вскоре Бучневич со своим звеном исправились. Россиянин организовал гол для Тони Дианджело. Защитник «Рейнджерс» настолько нагло подключился, что оказался на острие контратаки. Бучневич заработал четвертую в этом сезоне результативную передачу, а одним из тех, кто был в этот момент у «Арзионы» на площадке, оказался Илья Любушкин. Прервать передачу на гол он оказался не в силах.

Во время загрузки произошла ошибка.

Но Бучневич не был бы Бучневичем, если бы на каждое удачное действие у него не было эпизода, за который можно получиь нагоняй от тренера. Павел еще в первом периоде получил две минуты штрафа, а во втором его удаление «Аризона» реализовала. Ситуацию снова выправил Дианджело, но на этот раз без помощи россиянина. В большинстве ему помог оформить дубль Каапо Какко.

«Рейнджерс» были близки к тому, чтобы прервать неудачную серию. Третий период они отыграли на ноль, хотя что у одной, что у другой команды моментов было намного. «Аризона» буквально уничтожала соперника в первом периоде, команда из Нью-Йорка была лучше во втором, так что овертайм в этом смысле выглядел вполне справедливой развязкой. «Синерубашечники» набрали первое очко за последние пять матчей, но на большее их не хватило.


Нажмите,
чтобы включить звук

Победную шайбу «Аризона» забросила, когда на льду были Дианджело, Зибанежад и Панарин. Ногами в эпизое с голом Двораку проиграл именно Артемий. Лидеры «Рейнджерс» не только пропустили хук в решающий момент матча, но и в целом выглядели непривычно бледно. К тому же, у Хлебушка и его шведского приятеля по три потери. Если уж с продуктивными первым звеном обитатели Манхеттена валились кубарем, то потеряв свое главное оружие, они рискует прописаться на дне.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Нью-Йорк Рейнджерс
2:3ОТ
0:1, 2:1, 0:0
Аризона Койотс
Хоккей, НХЛ, Неделя 423.10.2019, 02:00 (МСК UTC+3)Madison Square Garden
Главные тренеры
Дэвид КуиннРик Токкет
Вратари
Александр ГеоргиевДарси Кюмпер
1-й период
02:39Адам Фокс
09:11Павел Бучневич
13:06Лоусон Круз(Карл Седерберг, Кристиан Фишер)
2-й период
25:04Энтони Дианджело(Брендан Лемье, Павел Бучневич)
31:52Павел Бучневич
33:46Алекс Голигоски(Джейкоб Чикран, Ник Шмолц)
35:15Кристиан Фишер
36:06Командный штраф
38:00Энтони Дианджело(Райан Стром, Каапо Какко)
3-й период
45:40Райан Стром
46:04Брендан Смит
Овертайм
61:04Кристиан Дворак(Алекс Голигоски, Клэйтон Келлер)
Лучшие игроки матча
Дарси Кюмпер (Аризона Койотс), Кристиан Дворак (Аризона Койотс), Энтони Дианджело (Нью-Йорк Рейнджерс)
Статистика
10Штрафное время4
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Нью-Йорк Рейнджерс
НовостиМатчиСоставСтатистика
Аризона Койотс
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 СМИ узнали о романе фигуристки Сотниковой с хоккеистом. Из-за него она отдала колдунье 2 млн рублей
Жена украинского футболиста похвасталась шикарной фигурой: откровенная фотография в нижнем белье
«Локомотив» сыграл хитро. Что говорят о матче в Италии
Матч «Барселона» — «Реал Мадрид» официально перенесен на декабрь
Два вратарских ляпа и гол Овечкина помогли «Вашингтону» победить
На вратаря «Шахтера» нашло затмение. Обзор Лиги чемпионов
Появилось фото футболки сборной России на Евро-2020
Капелло назвал Гилерме виновным в голе в матче с «Ювентусом»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь