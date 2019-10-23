«Торонто» проиграл главному врагу. Михеев не настолько крут, чтобы сдержать лучшую тройку НХЛ

«Торонто» — «Бостон» классика НХЛ. С этим вряд ли кто-то поспорит. Вот только для болельщиков «Мэйпл Лифс» встречи с «мишками» давно стали проявлением мазохизма. Если в регулярном чемпионате канадская команда еще обыгрывает заклятых соперников, то в плей-офф начинаются проблемы. Вот уже два года подряд «Торонто» вылетает в первом раунде именно от «Бостона».

Первый матч в новом сезоне, который состоялся всего несколько дней назад, завершился в пользу «Торонто». Теперь команды переехали в Бостон. Илья Михеев вышел у «Мэйпл Лифс» во втором звене и Александром Керфутом и Вильямом Нюландером. Правда, по ходу встречи вместо него периодически выходил Каспери Капанен. Именно финн стал одним из лучших игроков матча в составе канадской команды. Он и передачу в большинстве отдал, и вот такой гол классным броском в касание заколотил.

А что же Михеев? Его не обделили игровым временем. Помогла, как ни странно, недисциплинированность его партнеров. Обилие удалений автоматически увеличивает айстайм Ильи как ключевого игрока меньшинства. И надо же было такому случиться, что первое же нарушение игроков «Торонто» привело к голу. Постарался конкурент Михеева за место в топ-6 Андреас Юнссон.

Противостоять Михееву и Ко должно было, пожалуй, сильнейшее звено НХЛ Маршан — Бержерон — Пастрняк. Справиться с этой тройкой мало кому под силу, вот и россиянин не смог зачехлить монстров из «Брюинз». Хитрый маневр Давида Пастрняка поставил в ступор защитников «Мэйпл Лифс», а Михеев приехал на пятак только к моменту, когда шайба пересекала ленточку.

Это очко стало для чешской суперзвезды «Бостона» 300-м в НХЛ, но Пастрняк на этом и не думал останавливаться. Не менее эффектным чем гол получился его пас на Брэда Маршана. Настоящая магия от лидеров «Бостона»! Чем это не пример для миллионеров из Торонто? На этот раз, правда, дело было в равных составах, и на льду Михеева не оказалось.