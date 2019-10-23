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10:30 (мск), источник: Sport24

«Торонто» проиграл главному врагу. Михеев не настолько крут, чтобы сдержать лучшую тройку НХЛ

Но больше претензий к звездным одноклубникам россиянина.

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«Торонто» — «Бостон» классика НХЛ. С этим вряд ли кто-то поспорит. Вот только для болельщиков «Мэйпл Лифс» встречи с «мишками» давно стали проявлением мазохизма. Если в регулярном чемпионате канадская команда еще обыгрывает заклятых соперников, то в плей-офф начинаются проблемы. Вот уже два года подряд «Торонто» вылетает в первом раунде именно от «Бостона».

Первый матч в новом сезоне, который состоялся всего несколько дней назад, завершился в пользу «Торонто». Теперь команды переехали в Бостон. Илья Михеев вышел у «Мэйпл Лифс» во втором звене и Александром Керфутом и Вильямом Нюландером. Правда, по ходу встречи вместо него периодически выходил Каспери Капанен. Именно финн стал одним из лучших игроков матча в составе канадской команды. Он и передачу в большинстве отдал, и вот такой гол классным броском в касание заколотил.

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А что же Михеев? Его не обделили игровым временем. Помогла, как ни странно, недисциплинированность его партнеров. Обилие удалений автоматически увеличивает айстайм Ильи как ключевого игрока меньшинства. И надо же было такому случиться, что первое же нарушение игроков «Торонто» привело к голу. Постарался конкурент Михеева за место в топ-6 Андреас Юнссон.

Противостоять Михееву и Ко должно было, пожалуй, сильнейшее звено НХЛ Маршан — Бержерон — Пастрняк. Справиться с этой тройкой мало кому под силу, вот и россиянин не смог зачехлить монстров из «Брюинз». Хитрый маневр Давида Пастрняка поставил в ступор защитников «Мэйпл Лифс», а Михеев приехал на пятак только к моменту, когда шайба пересекала ленточку.

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Это очко стало для чешской суперзвезды «Бостона» 300-м в НХЛ, но Пастрняк на этом и не думал останавливаться. Не менее эффектным чем гол получился его пас на Брэда Маршана. Настоящая магия от лидеров «Бостона»! Чем это не пример для миллионеров из Торонто? На этот раз, правда, дело было в равных составах, и на льду Михеева не оказалось.

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Развязка же наступила в третьем периоде, когда «Бостон» включил дополнительные обороты, забросил две шайбы, а у «Торонто» не нашлось, что ответить. У Михеева в итоге два броска, но вряд ли стоит порицать его за низкую реализацию моментов. Куда больше вопросов к Митчу Марнеру, с его 0+0 и «-2». Что до Ильи, то при всей старательности он еще не достиг того уровня, чтобы сжирать с потрахами лучших нападающих НХЛ.

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Бостон Брюинз
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1:0, 1:2, 2:0
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей, НХЛ, Неделя 423.10.2019, 02:00 (МСК UTC+3)TD Garden
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Брюс КэссидиМайк Бэбкок
Вратари
Туукка РаскМайкл Хатчинсон
1-й период
04:03Тори Краг
16:26Андреас Юнссон
17:15Давид Пастрняк(Брэд Маршан, Тори Краг)
17:18Андреас Юнссон
2-й период
21:18Джейк Маззин
24:23Каспери Капанен(Александр Керфут, Джастин Холл)
26:09Брэд Маршан(Давид Пастрняк, Чарли Макэвой)
31:40Здено Хара
32:54Александр Керфут(Каспери Капанен, Вильям Нюландер)
35:54Морган Райлли
3-й период
46:35Бретт Ритчи(Джейк Дебраск)
55:48Шон Керали
57:57Пер Линдхольм(Шон Керали)
58:05Брэд Маршан
Лучшие игроки матча
Давид Пастрняк (Бостон Брюинз), Бретт Ритчи (Бостон Брюинз), Брэд Маршан (Бостон Брюинз)
Статистика
8Штрафное время8
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
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  • Удаление на 20 минут
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  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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