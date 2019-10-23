«Флорида» обыграла «Питтсбург» в матче НХЛ. Бобровский сделал 23 сейва

Источник: AP 2019

В составе победителей шайбы забросили Ноэль Аккьяри (31-я минута), Денис Мальгин (39), Джонатан Юбердо (54) и Фрэнк Ватрано (59). У проигравших отличились Теодор Блюгер (32) и Патрик Хорнквист (55).

Российский форвард «Флориды» Евгений Дадонов провел на площадке 15 минут 15 секунд и нанес один бросок по воротам. Хоккеист завершил матч с показателем полезности «+1», однако очков не набрал. Бобровский сделал 23 сейва, а его коллега по амплуа из «Питтсбурга» Мэттью Мюррей — 18.

В другом матче дня «Нью-Йорк Рейнджерс» дома в овертайме проиграл «Аризоне» со счетом 2:3. Российский нападающий хозяев Артемий Панарин не смог отметиться результативными действиями, а Павел Бучневич записал себе в актив голевой пас. Голкипер команды Александр Георгиев отразил 32 броска по своим воротам. Защитник «Аризоны» Илья Любушкин результативными действиями не отметился, однако заблокировал один бросок.