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10:36 (мск), источник: ТАСС

«Флорида» обыграла «Питтсбург» в матче НХЛ. Бобровский сделал 23 сейва

ТАСС, 23 октября. «Флорида» одержала победу над «Питтсбургом» со счетом 4:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Российский голкипер хозяев Сергей Бобровский отразил 23 броска по своим воротам.

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Источник: AP 2019

В составе победителей шайбы забросили Ноэль Аккьяри (31-я минута), Денис Мальгин (39), Джонатан Юбердо (54) и Фрэнк Ватрано (59). У проигравших отличились Теодор Блюгер (32) и Патрик Хорнквист (55).

Российский форвард «Флориды» Евгений Дадонов провел на площадке 15 минут 15 секунд и нанес один бросок по воротам. Хоккеист завершил матч с показателем полезности «+1», однако очков не набрал. Бобровский сделал 23 сейва, а его коллега по амплуа из «Питтсбурга» Мэттью Мюррей — 18.

В другом матче дня «Нью-Йорк Рейнджерс» дома в овертайме проиграл «Аризоне» со счетом 2:3. Российский нападающий хозяев Артемий Панарин не смог отметиться результативными действиями, а Павел Бучневич записал себе в актив голевой пас. Голкипер команды Александр Георгиев отразил 32 броска по своим воротам. Защитник «Аризоны» Илья Любушкин результативными действиями не отметился, однако заблокировал один бросок.

«Бостон» на своей площадке победил «Торонто» со счетом 4:2. По два очка набрали лидеры хозяев Брэд Маршанд и Давид Пастрняк — каждый отметился голом и результативной передачей. Также «Баффало» дома в овертайме победил «Сан-Хосе» со счетом 4:3. Двумя заброшенными шайбами и двумя передачами отметился форвард хозяев Джек Айкел.

Флорида Пантерз
4:2
0:0, 2:1, 2:1
Питтсбург Пингвинз
Хоккей, НХЛ, Неделя 423.10.2019, 02:00 (МСК UTC+3)BB&T Center
Главные тренеры
Джоэль КенневилльМайк Салливан
Вратари
Сергей БобровскийМэттью Мюррей(Мэттью Мюррей)
2-й период
30:54Ноэль Аккьяри(Драйден Хант, Колтон Сивиур)
31:57Теодорс Блюгерс(Джейк Гюнтцель, Доминик Симон)
38:00Денис Мальгин(Джонатан Юбердо)
39:28Патрик Хернквист
3-й период
50:49Антон Строльман
53:42Джонатан Юбердо(Антон Строльман, Александр Барков)
54:25Патрик Хернквист(Джейк Гюнтцель, Сидни Кросби)
58:57Фрэнк Ватрано(Александр Барков, Денис Мальгин)
Лучшие игроки матча
Джонатан Юбердо (Флорида Пантерз), Денис Мальгин (Флорида Пантерз), Брайан Бойл (Флорида Пантерз)
Статистика
2Штрафное время2
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
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  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
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  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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