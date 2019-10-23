Два вратарских ляпа и гол Овечкина помогли «Вашингтону» победить. Канадцы были бессильны
«Кэпиталз» одержали четвертую победу подряд.
«Кэпиталз» одержали четвертую победу подряд.
В первые две недели регулярного чемпионата «Вашингтон» испытывал некоторые проблемы в игре, даже выдав трехматчевую серию поражений. Однако к концу октября все наладилось, и «Кэпиталз» набрали мощь. Гостевую серию из пяти встреч начали с победы над «Чикаго» и продолжили набирать очки в Канаде, где остановили «Калгари».
Первый период гости начали неважно, пропустив пару опасных атак. Однако Холтби, у которого были некоторые проблемы на старте сезона, был на месте и справился со всеми бросками. По разу команды поиграли в большинстве. Численное преимущество для «столичных» заработал Овечкин, который и создал самый опасный момент за две минуты, бросив из своего «офиса». Все самое интересное началось сразу после перерыва. За первые две с половиной минуты «Вашингтон» забил два гола. Причем, в обоих случаях вратарь «Флэймз» сыграл крайне неудачно. Сначала Кэм Талбот не смог взять бросок Джона Карлсона с неудобной позиции от борта. «Подарок на Рождество», — так окрестили ошибку голкипера журналисты из столицы США. Этот подарок помог защитнику укрепить свое лидерство в гонке бомбардиров — в 11 матчах у него 20 (5+15) очков. В концовке Карлсон оформил дубль.
Очень быстро Стивенсон увеличил преимущество гостей, прервав свою 36-матчевую безголевую серию. Шайба залетела в ворота от игрока «Калгари», а гол в итоге записали на 25-летнего канадца. И здесь Талбот допустил ошибку, не успев вернуться в ворота.
В том же втором периоде хозяева смогли отыграться. Линдхольм реализовал большинство после удаления Овечкина. «Кэпиталз» довольно много нарушали правила, да и вообще после того, как повели в счете, начали играть вальяжно, как будто бы не напрягались. Соперник за это быстро наказал. Чарник забил уже в равных составах в ворота Холтби.
Пропущенные шайбы пошли на пользу гостям. В следующей же смене после второго гола, через 10 секунд, «Вашингтон» вышел вперед. Бэкстрем с Овечкиным разыграли классную комбинацию, и Александр забросил седьмую шайбу в сезоне. Всего в матче капитан набрал два очка.
Другие русские ребята проявили себя не так ярко. Хоть фамилию Кузнецова североамериканские комментаторы произносили во время трансляции и часто (он был с шайбой), моментов у Евгения не было. В протоколе у центрфорварда ноль бросков и показатель полезности «+1». Дмитрий Орлов играл привычно много и получил нулевой показатель полезности. Еще одну шайбу «столичных» в матче забросил Уилсон, отметившись голом во второй встрече подряд. Впереди у «Вашингтона» еще три игры с канадскими клубами («Эдмонтоном», «Ванкувером» и «Торонто»). С первой команда Овечкина справилась довольно легко.
|Билл Питерс
|Тодд Рирден
|Кэм Тэлбот(Кэм Тэлбот)
|Брэйден Холтби
|06:34
|Марк Джиордано
|10:10
|Ник Дауд
|20:35
|Джон Карлсон(Александр Овечкин, Ти. Джей. Оши)
|22:41
|Чендлер Стивенсон
|22:51
|Александр Овечкин
|23:19
|Элиас Линдхольм(Джонни Годро, Марк Джиордано)
|25:15
|Дерек Райан
|34:21
|Ти. Джей. Оши
|36:25
|Остин Чарник(Милан Лучич, Ти. Джей. Броди)
|36:35
|Александр Овечкин(Радко Гудас, Никлас II Бэкстрем)
|36:51
|Джон Карлсон
|47:51
|Ти. Джей. Броди
|52:34
|Том Уилсон(Ларс Эллер, Михал Кемпны)
|58:15
|Джон Карлсон
|59:44
|Тобиас Ридер(Дерек Райан, Эндрю Манджапане)
Александр Овечкин (Вашингтон Кэпиталз), Элиас Линдхольм (Калгари Флэймз), Брэйден Холтби (Вашингтон Кэпиталз)
|6
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0