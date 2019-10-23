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10:40 (мск), источник: Sport24

Два вратарских ляпа и гол Овечкина помогли «Вашингтону» победить. Канадцы были бессильны

«Кэпиталз» одержали четвертую победу подряд.

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В первые две недели регулярного чемпионата «Вашингтон» испытывал некоторые проблемы в игре, даже выдав трехматчевую серию поражений. Однако к концу октября все наладилось, и «Кэпиталз» набрали мощь. Гостевую серию из пяти встреч начали с победы над «Чикаго» и продолжили набирать очки в Канаде, где остановили «Калгари».

Первый период гости начали неважно, пропустив пару опасных атак. Однако Холтби, у которого были некоторые проблемы на старте сезона, был на месте и справился со всеми бросками. По разу команды поиграли в большинстве. Численное преимущество для «столичных» заработал Овечкин, который и создал самый опасный момент за две минуты, бросив из своего «офиса». Все самое интересное началось сразу после перерыва. За первые две с половиной минуты «Вашингтон» забил два гола. Причем, в обоих случаях вратарь «Флэймз» сыграл крайне неудачно. Сначала Кэм Талбот не смог взять бросок Джона Карлсона с неудобной позиции от борта. «Подарок на Рождество», — так окрестили ошибку голкипера журналисты из столицы США. Этот подарок помог защитнику укрепить свое лидерство в гонке бомбардиров — в 11 матчах у него 20 (5+15) очков. В концовке Карлсон оформил дубль.

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Очень быстро Стивенсон увеличил преимущество гостей, прервав свою 36-матчевую безголевую серию. Шайба залетела в ворота от игрока «Калгари», а гол в итоге записали на 25-летнего канадца. И здесь Талбот допустил ошибку, не успев вернуться в ворота.

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В том же втором периоде хозяева смогли отыграться. Линдхольм реализовал большинство после удаления Овечкина. «Кэпиталз» довольно много нарушали правила, да и вообще после того, как повели в счете, начали играть вальяжно, как будто бы не напрягались. Соперник за это быстро наказал. Чарник забил уже в равных составах в ворота Холтби.

Пропущенные шайбы пошли на пользу гостям. В следующей же смене после второго гола, через 10 секунд, «Вашингтон» вышел вперед. Бэкстрем с Овечкиным разыграли классную комбинацию, и Александр забросил седьмую шайбу в сезоне. Всего в матче капитан набрал два очка.

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Другие русские ребята проявили себя не так ярко. Хоть фамилию Кузнецова североамериканские комментаторы произносили во время трансляции и часто (он был с шайбой), моментов у Евгения не было. В протоколе у центрфорварда ноль бросков и показатель полезности «+1». Дмитрий Орлов играл привычно много и получил нулевой показатель полезности. Еще одну шайбу «столичных» в матче забросил Уилсон, отметившись голом во второй встрече подряд. Впереди у «Вашингтона» еще три игры с канадскими клубами («Эдмонтоном», «Ванкувером» и «Торонто»). С первой команда Овечкина справилась довольно легко.

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Калгари Флэймз
3:5
0:0, 2:3, 1:2
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей, НХЛ, Неделя 423.10.2019, 04:00 (МСК UTC+3)Scotiabank Saddledome
Главные тренеры
Билл ПитерсТодд Рирден
Вратари
Кэм Тэлбот(Кэм Тэлбот)Брэйден Холтби
1-й период
06:34Марк Джиордано
10:10Ник Дауд
2-й период
20:35Джон Карлсон(Александр Овечкин, Ти. Джей. Оши)
22:41Чендлер Стивенсон
22:51Александр Овечкин
23:19Элиас Линдхольм(Джонни Годро, Марк Джиордано)
25:15Дерек Райан
34:21Ти. Джей. Оши
36:25Остин Чарник(Милан Лучич, Ти. Джей. Броди)
36:35Александр Овечкин(Радко Гудас, Никлас II Бэкстрем)
36:51Джон Карлсон
3-й период
47:51Ти. Джей. Броди
52:34Том Уилсон(Ларс Эллер, Михал Кемпны)
58:15Джон Карлсон
59:44Тобиас Ридер(Дерек Райан, Эндрю Манджапане)
Лучшие игроки матча
Александр Овечкин (Вашингтон Кэпиталз), Элиас Линдхольм (Калгари Флэймз), Брэйден Холтби (Вашингтон Кэпиталз)
Статистика
6Штрафное время8
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Калгари Флэймз
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