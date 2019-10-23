Два вратарских ляпа и гол Овечкина помогли «Вашингтону» победить. Канадцы были бессильны

В первые две недели регулярного чемпионата «Вашингтон» испытывал некоторые проблемы в игре, даже выдав трехматчевую серию поражений. Однако к концу октября все наладилось, и «Кэпиталз» набрали мощь. Гостевую серию из пяти встреч начали с победы над «Чикаго» и продолжили набирать очки в Канаде, где остановили «Калгари».

Первый период гости начали неважно, пропустив пару опасных атак. Однако Холтби, у которого были некоторые проблемы на старте сезона, был на месте и справился со всеми бросками. По разу команды поиграли в большинстве. Численное преимущество для «столичных» заработал Овечкин, который и создал самый опасный момент за две минуты, бросив из своего «офиса». Все самое интересное началось сразу после перерыва. За первые две с половиной минуты «Вашингтон» забил два гола. Причем, в обоих случаях вратарь «Флэймз» сыграл крайне неудачно. Сначала Кэм Талбот не смог взять бросок Джона Карлсона с неудобной позиции от борта. «Подарок на Рождество», — так окрестили ошибку голкипера журналисты из столицы США. Этот подарок помог защитнику укрепить свое лидерство в гонке бомбардиров — в 11 матчах у него 20 (5+15) очков. В концовке Карлсон оформил дубль.

Очень быстро Стивенсон увеличил преимущество гостей, прервав свою 36-матчевую безголевую серию. Шайба залетела в ворота от игрока «Калгари», а гол в итоге записали на 25-летнего канадца. И здесь Талбот допустил ошибку, не успев вернуться в ворота.

В том же втором периоде хозяева смогли отыграться. Линдхольм реализовал большинство после удаления Овечкина. «Кэпиталз» довольно много нарушали правила, да и вообще после того, как повели в счете, начали играть вальяжно, как будто бы не напрягались. Соперник за это быстро наказал. Чарник забил уже в равных составах в ворота Холтби.

Пропущенные шайбы пошли на пользу гостям. В следующей же смене после второго гола, через 10 секунд, «Вашингтон» вышел вперед. Бэкстрем с Овечкиным разыграли классную комбинацию, и Александр забросил седьмую шайбу в сезоне. Всего в матче капитан набрал два очка.