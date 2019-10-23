«Могучий мышонок» и его поклонник. Овечкин встретил своего вдохновителя

— Я побывал на арене и узнал, что Ови — мой большой фанат, — написал Флери в Instagram. — Он сказал, что именно я вдохновил его использовать желтые шнурки на коньках и тонированный визор. Он также попросил у меня клюшку с автографом. Великолепный день.