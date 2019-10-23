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11:23 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Могучий мышонок» и его поклонник. Овечкин встретил своего вдохновителя

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин встретился с бывшим нападающим сборной Канады Тео Флери.

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— Я побывал на арене и узнал, что Ови — мой большой фанат, — написал Флери в Instagram. — Он сказал, что именно я вдохновил его использовать желтые шнурки на коньках и тонированный визор. Он также попросил у меня клюшку с автографом. Великолепный день.

Флери выступал в НХЛ за «Калгари», «Колорадо», «Рейнджерс» и «Чикаго». Всего в лиге он провел 1084 матча и набрал 1088 (455+633) очков. В составе сборной Канады «Могучий мышонок» (прим. «СЭ» — прозвище, под которым Флери известен в Северной Америке) выиграл золото Олимпиады-2002.

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Калгари Флэймз
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0:0, 2:3, 1:2
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей, НХЛ, Неделя 423.10.2019, 04:00 (МСК UTC+3)Scotiabank Saddledome
Главные тренеры
Билл ПитерсТодд Рирден
Вратари
Кэм Тэлбот(Кэм Тэлбот)Брэйден Холтби
1-й период
06:34Марк Джиордано
10:10Ник Дауд
2-й период
20:35Джон Карлсон(Александр Овечкин, Ти. Джей. Оши)
22:41Чендлер Стивенсон
22:51Александр Овечкин
23:19Элиас Линдхольм(Джонни Годро, Марк Джиордано)
25:15Дерек Райан
34:21Ти. Джей. Оши
36:25Остин Чарник(Милан Лучич, Ти. Джей. Броди)
36:35Александр Овечкин(Радко Гудас, Никлас II Бэкстрем)
36:51Джон Карлсон
3-й период
47:51Ти. Джей. Броди
52:34Том Уилсон(Ларс Эллер, Михал Кемпны)
58:15Джон Карлсон
59:44Тобиас Ридер(Дерек Райан, Эндрю Манджапане)
Лучшие игроки матча
Александр Овечкин (Вашингтон Кэпиталз), Элиас Линдхольм (Калгари Флэймз), Брэйден Холтби (Вашингтон Кэпиталз)
Статистика
6Штрафное время8
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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