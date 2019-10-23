«Могучий мышонок» и его поклонник. Овечкин встретил своего вдохновителя
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин встретился с бывшим нападающим сборной Канады Тео Флери.
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин встретился с бывшим нападающим сборной Канады Тео Флери.
— Я побывал на арене и узнал, что Ови — мой большой фанат, — написал Флери в Instagram. — Он сказал, что именно я вдохновил его использовать желтые шнурки на коньках и тонированный визор. Он также попросил у меня клюшку с автографом. Великолепный день.
Флери выступал в НХЛ за «Калгари», «Колорадо», «Рейнджерс» и «Чикаго». Всего в лиге он провел 1084 матча и набрал 1088 (455+633) очков. В составе сборной Канады «Могучий мышонок» (прим. «СЭ» — прозвище, под которым Флери известен в Северной Америке) выиграл золото Олимпиады-2002.
|Билл Питерс
|Тодд Рирден
|Кэм Тэлбот(Кэм Тэлбот)
|Брэйден Холтби
|06:34
|Марк Джиордано
|10:10
|Ник Дауд
|20:35
|Джон Карлсон(Александр Овечкин, Ти. Джей. Оши)
|22:41
|Чендлер Стивенсон
|22:51
|Александр Овечкин
|23:19
|Элиас Линдхольм(Джонни Годро, Марк Джиордано)
|25:15
|Дерек Райан
|34:21
|Ти. Джей. Оши
|36:25
|Остин Чарник(Милан Лучич, Ти. Джей. Броди)
|36:35
|Александр Овечкин(Радко Гудас, Никлас II Бэкстрем)
|36:51
|Джон Карлсон
|47:51
|Ти. Джей. Броди
|52:34
|Том Уилсон(Ларс Эллер, Михал Кемпны)
|58:15
|Джон Карлсон
|59:44
|Тобиас Ридер(Дерек Райан, Эндрю Манджапане)
Александр Овечкин (Вашингтон Кэпиталз), Элиас Линдхольм (Калгари Флэймз), Брэйден Холтби (Вашингтон Кэпиталз)
|6
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0