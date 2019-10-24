Питомцы Кросби и клубы Макдэвида и Маккиннона. Топ-5 команд, приятно удививших на старте сезона НХЛ
Обозреватель «Матч ТВ» называет пять самых любопытных команд на старте регулярного чемпионата НХЛ.
Обозреватель «Матч ТВ» называет пять самых любопытных команд на старте регулярного чемпионата НХЛ.
Вопреки пессимистичным прогнозам, после первых трех недель чемпионата «Анахайм» находится в лидирующей тройке Тихоокеанского дивизиона. Причем календарь на этом отрезке был далеко не самым простым: «Сан-Хосе», «Питтсбург», «Бостон», «Баффало», «Каролина».
Огромная заслуга в этом голкипера «Дакс» Джона Гибсона, продолжающего подтверждать статус первой звезды команды. Несомненно, подобный скачок — временное явление: нынешний состав «Уток» не готов к демонстрации стабильно высокого результата, что доказывают два последних поражения от «Калгари» (1:2) и «Нэшвилла» (1:6).
После первых игр «Питтсбург» растерял почти половину нападающих, среди которых Евгений Малкин, Алекс Гальченюк, Брайан Раст и Ник Бьюгстад. Но, несмотря на это, «Пингвинз» умудрились выдать качественный старт, по ходу которого одержали пять побед подряд, нанеся первые поражения в сезоне «Анахайму» (2:1) и «Колорадо» (3:2 ОТ).
Главный творец успеха — капитан команды Сидни Кросби, демонстрирующий невероятную игру (13 очков в 10 матчах) и с огромным запасом являющийся самым ценным игроком «Питтсбурга» на данном этапе. Суперзвезда плюс голодные до хоккея парни из АХЛ — вот победная схема «Пингвинз».
Опытнейший тренер Дэйв Типетт, возглавивший «Эдмонтон» в межсезонье, выстроил надежную систему, благодаря которой игроки «Ойлерс» стали гораздо увереннее действовать в собственной зоне — при этом очень неплохо выглядят голкиперы Майк Смит и особенно Микко Коскинен. Плюс невероятный старт выдали лидеры атаки Коннор Макдэвид (17 очков) и Леон Драйзайтль (10).
За первые 10 игр Джеймс Нил, перебравшийся летом из «Калгари», забросил девять шайб, что на две больше, чем за весь прошлый сезон. В итоге «Эдмонтон» возглавляет Тихоокеанский дивизион и имеет все шансы сохранить лидирующие позиции в конференции.
При Ральфе Крюгере «Баффало» стал одной из самых играющих команд лиги. В 10 матчах «Сэйбрз» одержали восемь побед, оказавшись на первой строчке Атлантического дивизиона. В составе «Баффало» есть четыре звена, способных проявить себя в атакующих действиях, а также отлично проявляющий себя защитник Расмус Далин, являющийся вторым бомбардиром (1+9) команды.
24-летний шведский нападающий Виктор Олофссон забросил шесть шайб, и все — в большинстве. Главное для «Сэйбрз» — не повторить ошибку прошлого года и провести стабильно дальнейшую часть сезона, благо ресурс для этого имеется.
В «Эвеланш» сохранилось все лучшее, что было в прошлом сезоне, а именно вратари и тройка Ландеског — Маккиннон — Рантанен.
К этому добавились долгожданное качественное второе звено Донской — Кадри — Бураковски, способное подстраховать лидеров в сложные моменты игры, и невероятный 20-летний защитник Кэйл Макар, набравший на старте 8 очков и являющийся прямо сейчас главным претендентом на «Колдер Трофи» (приз лучшему новичку регулярки).
С учетом игры этой команды в двух предыдущих сезонах среди всех участников данного рейтинга именно у «Колорадо» самые реальные шансы на то, чтобы сохранить лидирующие позиции в лиге.
* — (побед в основное время — поражений в основное время — овертайм/буллиты)
Андрей Менг