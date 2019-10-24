Питомцы Кросби и клубы Макдэвида и Маккиннона. Топ-5 команд, приятно удививших на старте сезона НХЛ

Источник: Reuters

5. «Анахайм» (6−4−0)*

Вопреки пессимистичным прогнозам, после первых трех недель чемпионата «Анахайм» находится в лидирующей тройке Тихоокеанского дивизиона. Причем календарь на этом отрезке был далеко не самым простым: «Сан-Хосе», «Питтсбург», «Бостон», «Баффало», «Каролина».

Огромная заслуга в этом голкипера «Дакс» Джона Гибсона, продолжающего подтверждать статус первой звезды команды. Несомненно, подобный скачок — временное явление: нынешний состав «Уток» не готов к демонстрации стабильно высокого результата, что доказывают два последних поражения от «Калгари» (1:2) и «Нэшвилла» (1:6).

4. «Питтсбург» (6−4−0)

После первых игр «Питтсбург» растерял почти половину нападающих, среди которых Евгений Малкин, Алекс Гальченюк, Брайан Раст и Ник Бьюгстад. Но, несмотря на это, «Пингвинз» умудрились выдать качественный старт, по ходу которого одержали пять побед подряд, нанеся первые поражения в сезоне «Анахайму» (2:1) и «Колорадо» (3:2 ОТ).

Главный творец успеха — капитан команды Сидни Кросби, демонстрирующий невероятную игру (13 очков в 10 матчах) и с огромным запасом являющийся самым ценным игроком «Питтсбурга» на данном этапе. Суперзвезда плюс голодные до хоккея парни из АХЛ — вот победная схема «Пингвинз».



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3. «Эдмонтон» (7−2−1)

Опытнейший тренер Дэйв Типетт, возглавивший «Эдмонтон» в межсезонье, выстроил надежную систему, благодаря которой игроки «Ойлерс» стали гораздо увереннее действовать в собственной зоне — при этом очень неплохо выглядят голкиперы Майк Смит и особенно Микко Коскинен. Плюс невероятный старт выдали лидеры атаки Коннор Макдэвид (17 очков) и Леон Драйзайтль (10).

За первые 10 игр Джеймс Нил, перебравшийся летом из «Калгари», забросил девять шайб, что на две больше, чем за весь прошлый сезон. В итоге «Эдмонтон» возглавляет Тихоокеанский дивизион и имеет все шансы сохранить лидирующие позиции в конференции.

2. «Баффало» (8−1−1)

При Ральфе Крюгере «Баффало» стал одной из самых играющих команд лиги. В 10 матчах «Сэйбрз» одержали восемь побед, оказавшись на первой строчке Атлантического дивизиона. В составе «Баффало» есть четыре звена, способных проявить себя в атакующих действиях, а также отлично проявляющий себя защитник Расмус Далин, являющийся вторым бомбардиром (1+9) команды.

24-летний шведский нападающий Виктор Олофссон забросил шесть шайб, и все — в большинстве. Главное для «Сэйбрз» — не повторить ошибку прошлого года и провести стабильно дальнейшую часть сезона, благо ресурс для этого имеется.

1. «Колорадо» (7−1−1)

В «Эвеланш» сохранилось все лучшее, что было в прошлом сезоне, а именно вратари и тройка Ландеског — Маккиннон — Рантанен.

К этому добавились долгожданное качественное второе звено Донской — Кадри — Бураковски, способное подстраховать лидеров в сложные моменты игры, и невероятный 20-летний защитник Кэйл Макар, набравший на старте 8 очков и являющийся прямо сейчас главным претендентом на «Колдер Трофи» (приз лучшему новичку регулярки).

С учетом игры этой команды в двух предыдущих сезонах среди всех участников данного рейтинга именно у «Колорадо» самые реальные шансы на то, чтобы сохранить лидирующие позиции в лиге.

* — (побед в основное время — поражений в основное время — овертайм/буллиты)