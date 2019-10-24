Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
Витязь
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
Нефтехимик
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо
Спартак
Хоккей. КХЛ
19:30
Локомотив
Барыс
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Йокерит
Хоккей. НХЛ
25.10
Монреаль Канадиенс
Сан-Хосе Шаркс
Хоккей. НХЛ
25.10
Нью-Йорк Айлендерс
Аризона Койотс
Хоккей. НХЛ
25.10
Нью-Йорк Рейнджерс
Баффало Сэйбрз
Хоккей. НХЛ
25.10
Коламбус Блю Джэкетс
Каролина Харрикейнз
Хоккей. НХЛ
25.10
Сент-Луис Блюз
Лос-Анджелес Кингз
Хоккей. НХЛ
25.10
Нэшвилл Предаторз
Миннесота Уайлд
Хоккей. НХЛ
25.10
Чикаго Блэкхокс
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
25.10
Даллас Старз
Анахайм Дакс
Хоккей. НХЛ
25.10
Калгари Флэймз
Флорида Пантерз
Хоккей. НХЛ
25.10
Эдмонтон Ойлерз
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
03:00
Тампа-Бэй Лайтнинг
Питтсбург Пингвинз
32
Хоккей. НХЛ
02:30
Оттава Сенаторз
Детройт Ред Уингз
52
Все события
Фоторепортажи
34«Динамо» — «Краснодар»: «Золотой мяч» Яшина и культовые кепки
10Роналду сдержали, Дибалу не смогли. «Ювентус» додавил «Локомотив»
11:40 (мск), источник: Sport24

Канадский тренер задвинул Кучерова в третье звено. Парадкос, но «Тампе» это помогло

У русской суперзвезды голевая передача.

Наверх

Одно из главных разочарований старта сезона НХЛ — игра Никиты Кучерова и его «Тампы». Первый месяц чемпионата для одного из фаворитов напоминает турбулентность. Хорошие матчи, которые воспринимаются как само собой разумеющееся, чередуются с откровенно провальными. Надо понимать, что с «молний», сохранивших состав после прошлогодней ударной регулярки, спрос особый. Как и с Кучерова, который задрал планку до 120+ очков. Пока же Никита идет по графику «очко за игру», что многие посчитали бы за счастье, но для него это падение результативности на 40 очков.

Если руководствоваться теорией, что с «Тампой» все нормально и ее лидеры решили не растрачивать силы в регулярном чемпионате, то никаких дерганий быть не должно. Однако Джон Купер не стал дожидаться плей-офф, чтобы увидеть улучшения в игре своей команды, и буквально перемешал состав блендером. Первую тройку он разбивал еще по ходу проваленного матча с «Колорадо», а на игру с «Питтсбургом» стартовая тройка «молний» выглядела следующим образом: Стэмкос — Джонсон — Джозеф. Брэйдена Поинта главный тренер «Лайтнинг» отправил во второе звено, а Кучерова аж в третье.


Нажмите,
чтобы включить звук

Новыми партнерам Кучерова стали старожил «Тампы» Алекс Киллорн и молодой центр Энтони Чирелли, который дебютировал за сборную Канады на последнем чемпионате мира. За счет большинства, где Никита по-прежнему часть первой спецбригады, он получал ненамного меньше игрового времени, чем те, кто заняли его место в стартовой тройке. А первую шайбу в матче «Тампа» забросила как раз усилиями звена Кучерова. В середине первого периода он набросил шайбу в сторону ворот, а Киллорн еле заметно подправил ее в сетку. Для канадца этот гол стал первым в сезоне! Соседство с лучшим бомбардиром НХЛ творит чудеса.

Во время загрузки произошла ошибка.

Рядом с Кучеровым Киллорн был самым нацеленным на ворота игроком «Тампы». Уже ко второму перерыву на его счету было шесть бросков. Однако вскоре их сочетание Купер решил разбить. И не только потому, что канадец с передачи Кучерова мог забить больше, чем один гол. Не в порядке были другие звенья. Что первая тройка, что вторая умудрились привезти в свои ворота по голу. Вот капитан «молний» Стив Стэмкос со спины наблюдает, как шикарную шайбу забивает Брэндон Танев.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ну, а второй гол «Питтсбурга» родился из того, что свой момент запорол Янни Гурд. Там, конечно, стоит отметить и эстетский пас верхом в исполнении Сидни Кросби, но именно этого нападающего убрал из второго звена Купер. Его место занял Кучеров, после чего количество моментов у ворот гостей резко возросло.

Во время загрузки произошла ошибка.

Однако вытащил игру для «Тампы» не русская суперзвезда, а защитники. Сначала Райан Макдона при поддержке четвертого звена исправился за результативные ошибки, а на последней минуте Виктор Хедман вонзил шайбу в сетку. Среди тех, кто в концовке хладнокровно реализовал большинство, Кучерова не оказалось, но стоит признать, что эксперименты канадского тренера с составом сработали.

Читайте также
Тампа-Бэй Лайтнинг
3:2
1:0, 0:2, 2:0
Питтсбург Пингвинз
Хоккей, НХЛ, Неделя 424.10.2019, 03:00 (МСК UTC+3)Amalie Arena
Главные тренеры
Джон КуперМайк Салливан
Вратари
Андрей ВасилевскийТристан Джерри
1-й период
09:46Алекс Киллорн(Никита Кучеров, Михаил Сергачев)
14:48Эрик Гудбрэнсон
18:23Энтони Чирелли
18:23Энтони Чирелли
18:23Патрик Хернквист
2-й период
25:06Брэндон Танев(Теодорс Блюгерс)
31:24Командный штраф
39:01Джейк Гюнтцель(Сидни Кросби, Доминик Симон)
3-й период
47:07Седрик Пакетт(Райан Макдона, Люк Витковски)
55:19Зак Астон-Ризе
57:55Джейк Гюнтцель
59:03Виктор Хедман(Стивен Стэмкос, Тайлер Джонсон)
Лучшие игроки матча
Виктор Хедман (Тампа-Бэй Лайтнинг), Алекс Киллорн (Тампа-Бэй Лайтнинг)
Статистика
4Штрафное время10
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Тампа-Бэй Лайтнинг
НовостиМатчиСоставСтатистика
Питтсбург Пингвинз
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 СМИ узнали о романе фигуристки Сотниковой с хоккеистом. Из-за него она отдала колдунье 2 млн рублей
Жена украинского футболиста похвасталась шикарной фигурой: откровенная фотография в нижнем белье
«Лейпциг» обнажил проблему «Зенита». С ней что-то надо делать
Гол Черышева и новый рекорд Месси. Главное в Лиге чемпионов
Боксеры, которым на двоих 104 года, договорились о бое в России
Фигуристки Тутберидзе переодеваются на льду. Надо ли запретить?
Сборная России поднялась в рейтинге ФИФА
«Наполи» предлагает Ибрагимовичу контракт до конца сезона
СМИ: Абрамович отклонил предложение о продаже «Челси»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь