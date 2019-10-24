Канадский тренер задвинул Кучерова в третье звено. Парадкос, но «Тампе» это помогло
У русской суперзвезды голевая передача.
У русской суперзвезды голевая передача.
Одно из главных разочарований старта сезона НХЛ — игра Никиты Кучерова и его «Тампы». Первый месяц чемпионата для одного из фаворитов напоминает турбулентность. Хорошие матчи, которые воспринимаются как само собой разумеющееся, чередуются с откровенно провальными. Надо понимать, что с «молний», сохранивших состав после прошлогодней ударной регулярки, спрос особый. Как и с Кучерова, который задрал планку до 120+ очков. Пока же Никита идет по графику «очко за игру», что многие посчитали бы за счастье, но для него это падение результативности на 40 очков.
Если руководствоваться теорией, что с «Тампой» все нормально и ее лидеры решили не растрачивать силы в регулярном чемпионате, то никаких дерганий быть не должно. Однако Джон Купер не стал дожидаться
Новыми партнерам Кучерова стали старожил «Тампы» Алекс Киллорн и молодой центр Энтони Чирелли, который дебютировал за сборную Канады на последнем чемпионате мира. За счет большинства, где Никита
Рядом с Кучеровым Киллорн был самым нацеленным на ворота игроком «Тампы». Уже ко второму перерыву на его счету было шесть бросков. Однако вскоре их сочетание Купер решил разбить. И не только потому, что канадец с передачи Кучерова мог забить больше, чем один гол. Не в порядке были другие звенья. Что первая тройка, что вторая умудрились привезти в свои ворота по голу. Вот капитан «молний» Стив Стэмкос со спины наблюдает, как шикарную шайбу забивает Брэндон Танев.
Ну, а второй гол «Питтсбурга» родился из того, что свой момент запорол Янни Гурд. Там, конечно, стоит отметить и эстетский пас верхом в исполнении Сидни Кросби, но именно этого нападающего убрал из второго звена Купер. Его место занял Кучеров, после чего количество моментов у ворот гостей резко возросло.
Однако вытащил игру для «Тампы» не русская суперзвезда, а защитники. Сначала Райан Макдона при поддержке четвертого звена исправился за результативные ошибки, а на последней минуте Виктор Хедман вонзил шайбу в сетку. Среди тех, кто в концовке хладнокровно реализовал большинство, Кучерова не оказалось, но стоит признать, что эксперименты канадского тренера с составом сработали.
|Джон Купер
|Майк Салливан
|Андрей Василевский
|Тристан Джерри
|09:46
|Алекс Киллорн(Никита Кучеров, Михаил Сергачев)
|14:48
|Эрик Гудбрэнсон
|18:23
|Энтони Чирелли
|18:23
|Энтони Чирелли
|18:23
|Патрик Хернквист
|25:06
|Брэндон Танев(Теодорс Блюгерс)
|31:24
|Командный штраф
|39:01
|Джейк Гюнтцель(Сидни Кросби, Доминик Симон)
|47:07
|Седрик Пакетт(Райан Макдона, Люк Витковски)
|55:19
|Зак Астон-Ризе
|57:55
|Джейк Гюнтцель
|59:03
|Виктор Хедман(Стивен Стэмкос, Тайлер Джонсон)
Виктор Хедман (Тампа-Бэй Лайтнинг), Алекс Киллорн (Тампа-Бэй Лайтнинг)
|4
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0