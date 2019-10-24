Канадский тренер задвинул Кучерова в третье звено. Парадкос, но «Тампе» это помогло

Одно из главных разочарований старта сезона НХЛ — игра Никиты Кучерова и его «Тампы». Первый месяц чемпионата для одного из фаворитов напоминает турбулентность. Хорошие матчи, которые воспринимаются как само собой разумеющееся, чередуются с откровенно провальными. Надо понимать, что с «молний», сохранивших состав после прошлогодней ударной регулярки, спрос особый. Как и с Кучерова, который задрал планку до 120+ очков. Пока же Никита идет по графику «очко за игру», что многие посчитали бы за счастье, но для него это падение результативности на 40 очков.

Если руководствоваться теорией, что с «Тампой» все нормально и ее лидеры решили не растрачивать силы в регулярном чемпионате, то никаких дерганий быть не должно. Однако Джон Купер не стал дожидаться плей-офф, чтобы увидеть улучшения в игре своей команды, и буквально перемешал состав блендером. Первую тройку он разбивал еще по ходу проваленного матча с «Колорадо», а на игру с «Питтсбургом» стартовая тройка «молний» выглядела следующим образом: Стэмкос — Джонсон — Джозеф. Брэйдена Поинта главный тренер «Лайтнинг» отправил во второе звено, а Кучерова аж в третье.



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Новыми партнерам Кучерова стали старожил «Тампы» Алекс Киллорн и молодой центр Энтони Чирелли, который дебютировал за сборную Канады на последнем чемпионате мира. За счет большинства, где Никита по-прежнему часть первой спецбригады, он получал ненамного меньше игрового времени, чем те, кто заняли его место в стартовой тройке. А первую шайбу в матче «Тампа» забросила как раз усилиями звена Кучерова. В середине первого периода он набросил шайбу в сторону ворот, а Киллорн еле заметно подправил ее в сетку. Для канадца этот гол стал первым в сезоне! Соседство с лучшим бомбардиром НХЛ творит чудеса.

Рядом с Кучеровым Киллорн был самым нацеленным на ворота игроком «Тампы». Уже ко второму перерыву на его счету было шесть бросков. Однако вскоре их сочетание Купер решил разбить. И не только потому, что канадец с передачи Кучерова мог забить больше, чем один гол. Не в порядке были другие звенья. Что первая тройка, что вторая умудрились привезти в свои ворота по голу. Вот капитан «молний» Стив Стэмкос со спины наблюдает, как шикарную шайбу забивает Брэндон Танев.

Ну, а второй гол «Питтсбурга» родился из того, что свой момент запорол Янни Гурд. Там, конечно, стоит отметить и эстетский пас верхом в исполнении Сидни Кросби, но именно этого нападающего убрал из второго звена Купер. Его место занял Кучеров, после чего количество моментов у ворот гостей резко возросло.