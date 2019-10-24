Кросби вышел на 40-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ
Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби отметился голевой передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Тампы» (2:3).
Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби отметился голевой передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Тампы» (2:3).
Для него это набранное очко стало 1230-м (450+780) в карьере.
Таким образом, 32-летний канадец вышел на 40-е место в списке лучших бомбардиров НХЛ, обойдя Норма Улльмана (1229 очков). Следующим, кого может обойти Кросби, является Фил Хаусли, в активе которого 1232 результативных балла. Ближайший преследователь Кросби из действующих игроков — капитан «Вашингтона» Александр Овечкин, который отстает от игрока «Питтсбурга» на 7 очков.
|Джон Купер
|Майк Салливан
|Андрей Василевский
|Тристан Джерри
|09:46
|Алекс Киллорн(Никита Кучеров, Михаил Сергачев)
|14:48
|Эрик Гудбрэнсон
|18:23
|Энтони Чирелли
|18:23
|Энтони Чирелли
|18:23
|Патрик Хернквист
|25:06
|Брэндон Танев(Теодорс Блюгерс)
|31:24
|Командный штраф
|39:01
|Джейк Гюнтцель(Сидни Кросби, Доминик Симон)
|47:07
|Седрик Пакетт(Райан Макдона, Люк Витковски)
|55:19
|Зак Астон-Ризе
|57:55
|Джейк Гюнтцель
|59:03
|Виктор Хедман(Стивен Стэмкос, Тайлер Джонсон)
Виктор Хедман (Тампа-Бэй Лайтнинг), Алекс Киллорн (Тампа-Бэй Лайтнинг)
|4
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0