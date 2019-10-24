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11:48 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Кросби вышел на 40-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ

Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби отметился голевой передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Тампы» (2:3).

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Источник: AP 2019

Для него это набранное очко стало 1230-м (450+780) в карьере.

Таким образом, 32-летний канадец вышел на 40-е место в списке лучших бомбардиров НХЛ, обойдя Норма Улльмана (1229 очков). Следующим, кого может обойти Кросби, является Фил Хаусли, в активе которого 1232 результативных балла. Ближайший преследователь Кросби из действующих игроков — капитан «Вашингтона» Александр Овечкин, который отстает от игрока «Питтсбурга» на 7 очков.

Тампа-Бэй Лайтнинг
3:2
1:0, 0:2, 2:0
Питтсбург Пингвинз
Хоккей, НХЛ, Неделя 424.10.2019, 03:00 (МСК UTC+3)Amalie Arena
Главные тренеры
Джон КуперМайк Салливан
Вратари
Андрей ВасилевскийТристан Джерри
1-й период
09:46Алекс Киллорн(Никита Кучеров, Михаил Сергачев)
14:48Эрик Гудбрэнсон
18:23Энтони Чирелли
18:23Энтони Чирелли
18:23Патрик Хернквист
2-й период
25:06Брэндон Танев(Теодорс Блюгерс)
31:24Командный штраф
39:01Джейк Гюнтцель(Сидни Кросби, Доминик Симон)
3-й период
47:07Седрик Пакетт(Райан Макдона, Люк Витковски)
55:19Зак Астон-Ризе
57:55Джейк Гюнтцель
59:03Виктор Хедман(Стивен Стэмкос, Тайлер Джонсон)
Лучшие игроки матча
Виктор Хедман (Тампа-Бэй Лайтнинг), Алекс Киллорн (Тампа-Бэй Лайтнинг)
Статистика
4Штрафное время10
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Питтсбург Пингвинз
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